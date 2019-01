Slavonci žele na more: Idemo u sezoni raditi na Jadran

Više od 20.000 nezaposlenih u našoj zemlji, po anketi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, spremno je raditi u turizmu. Da je zaista tako, pokazala je i krcata dvorana Gradski vrt u Osijeku u petak na Danima poslova u turizmu, kroz koju je prošlo više od 4000 Slavonaca. Osim u gradu na Dravi, ista će manifestacija biti u petak u Zagrebu te 1. veljače u Splitu. Riječ je o projektu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva turizma, HZZ-a i Hrvatske turističke zajednice.

Počeli su cijeniti radnike

Iza Marijane Vukmirice dvije su odrađene sezone na Jadranu.

– Želim raditi u sezoni na moru jer su plaće veće. U Slavoniji radimo za minimalac i to se, barem meni, ne isplati, a vjerujem da većina građana razmišlja jednako. Plaće su u turizmu porasle, a poslodavci su počeli cijeniti radnike. Davala sam sto posto od sebe i obje su mi sezone bile uspješne – kaže Marijana.

Bila je nekvalificirana radnica u hotelu, a danas je pomoćna kuharica.

– Samo volja, trud i rad! – smješka se ova 48-godišnjakinja, inače majka petero djece.

Mario Vukušić u svom je životopisu nakupio čak 15-ak odrađenih sezona.

– Volio bih, naravno, naći i stalan posao, ali situacija je u Hrvatskoj takva da su mnogi primorani otići u inozemstvo. Imao sam loše iskustvo u restoranima u Slavoniji, nisu mi plaćali doprinose, plaća je bila neredovita, a davali su mi je na ruke. Zato i idem na more – iskren je Mario.

Kao čistačica i pomoćna radnica šest je sezona odradila 59-godišnja Ana Rabik iz Vinkovaca.

– I idem opet u sezonu! Zarađivala sam oko 5000 kuna na mjesec. Obućar sam po struci, ali dobila sam otkaz u Borovu 2003. i bila sam nezaposlena punih 10 godina – kazuje ona.

Svi su naši sugovornici, kažu, spremni zasukati rukave i živjeti i raditi u svojoj zemlji.

– One koji su zaželjeli raditi u turizmu, a takvih je 20-ak tisuća, spajamo direktno s poslodavcima kroz Dane poslova u turizmu. Želja Vlade RH jest aktivirati domaću radnu snagu kako bi uvoz bio što manji, a za to smo pripremili i nove osnažene mjere politike zapošljavanja. Više od dvije milijarde kuna imamo ove godine za zapošljavanje, prošle i pretprošle osigurali smo 4,5 milijardi. Istaknuo bih mjeru stalnog sezonca, koja osigurava rad u sezoni, ali i određena primanja kad nije sezona – naveo je ministar rada Marko Pavić. Analiza protekle sezone pokazala je, dodao je, kako su najveće hotelske kuće koje zapošljavaju 3000 do 5000 djelatnika, iskoristile samo 200 kvota za uvoz radne snage pojedinačno.

– Vlada radi okvir za povećanje plaća. Prosječna plaća u Hrvatskoj porasla je za 710 kuna, a minimalnu smo povisili na 3000 kuna. S rastom plaća i svim našim mjerama stvorit će se mogućnost za što veći ostanak mladih u Hrvatskoj – ističe ministar.

– Uspjeh i imidž hrvatskog turizma ovisi o svakom pojedincu zaposlenome u tom sektoru. Okrećemo se, stoga, prema radnoj snazi na našem tržištu rada. Vlada je pomogla poslodavcima i oslobodila ih određenih nameta, po pitanju toplog obroka i smještaja sezonskih radnika, a taj dio novca, oko 300 milijuna kuna, prelio se upravo za plaće zaposlenih u turizmu i vjerujemo da je njihov status puno bolji nego prije nekoliko godina – nadovezao se Frano Matušić, državni tajnik u Ministarstvu turizma.

– Vjerujemo da će 2019. biti najbolja godina u povijesti hrvatskog turizma pa apeliramo na sve koji imaju interes za rad u turizmu da se jave i mogu praktički odmah početi raditi – nastavio je.

Okupilo se u Osijeku 78 poslodavaca, a očekuje se da će se na sva tri sajma predstaviti njih oko 220. – Tražimo sve sezonske radnike za hotelske operacije: konobar, kuhar, servir, sobarica, čistačica, radnik na bazenu, održavanju, recepcionar… Na razini cijele grupacije ove ćemo godine imati ukupno 7000 zaposlenika, i to je čak 400 radnika više nego lani – započinje Tina Pamić, specijalistica u ljudskim potencijalima u Valamar Rivieri. Na prijavu za posao u ovoj tvrtki doslovce se čekalo u redu. – Prvo nas pitaju za plaću, a potom kakav smještaj pružamo, koliko toplih obroka. Naša je minimalna neto plaća 5000 kuna za bilo koje radno mjesto. Osim toga, nudimo tri topla obroka, smještaj koji nam je na sve boljoj razini, trudimo se da radnicima bude udobno i ugodno daleko od njihovih kuća. Znači, to su jednokrevetne i dvokrevetne sobe s internetom, televizijom, perilicama, sušionicama, prostorijama za igru, odmor, zabavu, PlaysStationom… – opisuje Tina Pamić. Trude se, dodaje, produživati ugovore sezoncima koji su dobri, proaktivni, ambiciozni, imaju volje i želje.

– Imamo mjere stalnih sezonaca, čiji korisnici imaju i prednost za dobivanje ugovora na neodređeno. Lani smo imali oko 1000 stalnih sezonaca, od njih je čak 150 dobilo ugovor na neodređeno – iznosi ona.

Traže se kuhari, čistačice...

Stalni sezonac, objašnjava, mjera je u suradnji s HZZ-om, a radnik tako radi šest mjeseci, a šest je mjeseci kod kuće i za to vrijeme dobiva naknadu.

– Imamo i program “Valamar + 3”, gdje jamčimo radniku da radi minimalno devet mjeseci, a dok je tri mjeseca doma, plaćeno mu je mirovinsko osiguranje i dobiva određenu naknadu – zaključuje.

Jadran iz Crikvenice traži čistačice, sobarice, kuhare…

– Za sobaricu je plaća minimalno 3500 kuna, a imamo i dodatak za nedjelju, praznike, popodnevnu smjenu. Jedan dan je slobodan, a prekovremene se sate ili isplaćuje ili preraspodjeljuje u radno vrijeme pa se onda radniku produlji ugovor nakon sezone – objašnjavaju u Jadranu.

Tramonto s Korčule traži kuhare. – Početna plaća za mlade kuhare je od tisuću eura, a za one s iskustvom 13.000 do 14.000 kuna pa na više – navode u Tramontu.

