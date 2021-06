VIDEO Antonija Blaće: Sve što sam naučila o financijama - naučila sam na teži način. Nemojte biti kao ja!

Nakon što smo u aktualnoj proljetnoj sezoni serijala Raiffeisen Future Boost na Večernji TV-u saznali sve o financijskim navikama renomiranih stručnjaka iz svijeta skijanja, mobilnih igara, kriptovaluta, showbusinessa, obrazovanja i kulinarstva, voditelj Ivan Šarić kao šećer na kraju u osmoj i posljednjoj epizodi ugostio je TV voditeljicu i producenticu Antoniju Blaće.

Kao jedno od omiljenih medijskih lica, ova producentica i voditeljica, a odnedavno i spisateljica vodila je neke od najpopularnijih televizijskih realityja kao što su Big Brother, Fear Factor i Gospodin Savršeni. Gledatelji je se sjećaju još iz razdoblja dok je bila samo kandidatkinja u hrvatskoj inačici Big Brothera, a nakon što se već u drugoj sezoni pojavila kao voditeljica istoimenog showa, iza toga uslijedila je bogata medijska karijera. Ova Šibenčanka je osim i diplomirana inženjerka grafičke tehnologije i završila je Londonsku školu za odnose s javnošću, a odnedavno se okušala i u pisanju knjige „Ljeto bez parea“.

- Jela sam tortilju u kućnom ogrtaču koji sam jedva zavezala te sam krenula. Prva rečenica bila je nešto u stilu „Tko nije barem pet puta u životu skidao onih pet kila, nemam pojma o čemu pričam“ – odgovorila je Antonija Blaće na pitanje voditelja Ivana Šarića kako je izgledala prva rečenica njezine knjige koja izlazi pod nakladom knjižare Znanje, a izdavač je RTL Hrvatska.

Od lansiranja do financiranja

Antonija Blaće vodila se idejom da napiše priručnik o održivom mršavljenju jer je to, kako je komentirala u emisiji, za nju neodrživ proces. Dugo je razmišljala o pisanju knjige, a vježbanje i prehrana su se uvijek vezali za njezin identitet. Knjiga je svojevrsni nastavak Antonijinog „pokreta“ na Instagramu kojim se prakticira zdravi život i mršavljenje. Od ideje do realizacije knjige, voditelja Ivana Šarića zanimalo je i kako se financijski snašla s izdavanjem knjige.

- Moja prvobitna ideja bila je da sama to sve odradim. Nije nemoguće izdati knjigu u Hrvatskoj. Meni se, sad barem, tako čini. Moraš biti spreman na financijski ulog i trošak za koji sam ja odredila da sam spremna. Taman i da nitko ne kupi knjigu – započela je voditeljica te se pohvalila kako ima puno partnera koji su sudjelovali u lansiranju knjige.

Šarić je upitao voditeljicu i koliko je proces lansiranja trajao, uz komentar kako ima osjećaj da mnogi influenceri danas prakticiraju trendove tj. formulu uspjeha čijom praksom radije odabiru lansiranje vlastitog proizvoda nego da reklamiraju tuđi.

- Varljiv je to teren – odgovorila mu je Antonija.

- To su proizvodi koji postoje na tržištu i imaju svoj identitet. Nije isto da ja sad dođem i zamutim maskaru, a neki tamo svjetski brendovi već postoje. To je opasan teritorij, i za jednog influencera koji radi svoje proizvode bitno je da bude blizak tebi i tvom karakteru te da ima kredibilitet. Nisam ni ja pisala knjigu o arheologiji – našalila se Blaće te nadodala kako ju u karijeri vodi neutaživa glad za osobnim napretkom.

- Živimo u zemlji u kojoj vrlo brzo možeš doći do staklenog plafona i počneš stagnirati. To je osjećaj od kojeg bježim čitav život i učinit ću sve da ga ne osjetim – osvrnula se voditeljica spominjući rad u velikim projektima na kojima radi i kao producentica, a određivati kreativni sadržaj joj je puno draže od definiranja troškova.

Bogata medijska karijera

- U televiziji producent je osoba koja zatvara cijeli projekt i on je glavna osoba koja obuhvaća kako bi projekt trebao izgledati, od budžeta do kreativne slike. Netko tko u glavi ima sve. Zvuči jednostavno, ali naravno kad imaš dobar tim ljudi po svim segmentima, nije to tako teško u smislu kad imaš ljude na koje se možeš osloniti i ne moraš svaki detalj provlačiti kroz vlastite prste. Sklonija sam biti kreativni producent nego izvršni – zaključila je Antonija.

Međutim, osim voditeljskih i producentskih voda, Antoniju u medijima mnogi prepoznaju i kao radijsku voditeljicu s bogatom karijerom javljanja u eteru. Radijski eter ju i dalje privlači, iako joj je tamo bilo najteže raditi, kako je spomenula u emisiji.

- Kad zvučiš dobro u eteru, vjerojatno si imaju najdulju smjenu iza mikrofona. Inače u našim izvedbenim poslovima svi misle da kad si spontan i duhovit, često ne razumiju da bi bio takav i snalazio se u svim nepredvidivim situacijama, ti moraš biti jako dobro pripremljen i moraš sve imati u glavi – obrazložila je Antonija osvrćući se na to kako je priprema na radiju prije “ulaska” u eter minimalno onolika koliko sati voditelj provede u eteru, iako je radio kao medij „tajnovitiji“ od televizije.

„Hrvatima nedostaje 'čip' za financijsku pismenost“

Voditelj Ivan Šarić upitao je voditeljicu i kakva joj je financijska pismenost budući da je i vlasnica firme te kako se snalazi s raznim terminima kao što su dohodak, dobit i porezi.

- Sve što sam naučila o tom, naučila sam na težak način. Opomena, ovrha...Nemojte to raditi i biti blesavi kao ja. Što prije shvatiš koji si tip osobe, lakše ćeš za to naći rješenja. Ako nisi čovjek koji će doma imati tablicu i klikati što je sve platio, radije investiraj i plati da ti to netko radi – nadodala je Antonija.

Voditeljica je naglasila kako zbog odnosa s obitelji i prema životu ima osjećaj poštovanja prema novcu. Nije osoba koja ciljano štedi, kako za sebe kaže, ali ima određenu svotu novca kako bi se osjećala sigurnije. Ulagala je i u kriptovalute i dionice, ali shvatila je da još uvijek nema dovoljno veliko financijsko znanje za takve uspješne pothvate.

- Mi Hrvati totalno smo financijski nepismeni. Naučiš nešto po putu, ali nemamo taj „čip“. Barem mi se tako čini. Svi se malo snalazimo. Počneš razmišljati o mirovini i kako će život izgledati kasnije, međutim stupanj razmišljanja o tom je premali s obzirom na to koliko brzo godine prolaze, a ti si sve nešto nespreman – komentirala je Antonija.

- Da si pobijedila u Big Brotheru, što bi napravila s milijun kuna? – zagonetno ju je upitao Šarić.

- Da sad pobijedim, stavila bih novac sa strane i zaključala bih ih. S ondašnjom pameti, ne mogu to garantirati. Možda ih zato i nisam dobila – nasmijala se voditeljica Antonija Blaće.

- Možda i bolje da nisi jer sad ne bismo ovdje možda ni sjedili! – završio je s komentarom voditelj Ivan Šarić posljednju epizodu serijala Raiffeisen Future Boost na Večernji TV-u.

Razgovor o financijskim potezima i karijeri Blaće je potvrdila i u sklopu edukativnog kviza kojim se ove godine provjeravala financijska pismenost naših gostiju, istovremeno potičući gledatelje da provjere ili osvježe vlastito znanje o financijama.

