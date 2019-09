Šaranović je već sada drugi najveći dioničar Kraša?

Kraševa dionica ovih dana ruši rekordne na dnevnoj razini pa je u podne prešla i granicu od 1000 kuna. Njome se trenutačno trguje po cijeni od 1060 kuna, a tijekom dana je prodano 14.242 dionice za 15 milijuna kuna.

Srpski kralj papira Nebojša Šaranović koji preko svoje tvrtke Kappa Star kupuje sve što se na tržištu nađe povećao je u četvrtak svoj udio u Krašu na 12,45 posto. Uložio je u kupnju tih dionica najmanje 150 milijuna kuna, a kako je njegov interes prouzročio uzlet cijene njegov udio u ovom trenutku vrijedi 197,7 milijuna kuna. Četvrti put zaredom iz Kraša poručuju da nema povoda za dizanje cijene na gotovo tri puta veću razinu od one kojom se trgovalo prije ove šoping-groznice.

Interes drugog tajnog kupca koji je u dva dana trgovanja došao na 1,89 posto udjela se smirio. Skrbnički račun Zagrebačke banke ne podiže udjel, kao ni dva najveća dioničara MI braća Pivac i Kraš ESOP, pa je lako zaključiti da jedino Šaranović kupuje po enormnim cijenama.

Deset najvećih dioničara Kraša u ovom trenutku ima 71,26 posto svih izdanih dionica, stoga bi teoretski Šaranović na tržištu mogao nabaviti još maksimalno 28,74 posto Kraša, ali u praksi je to nemoguće. Aktivnost na burzi pokazuje da bi se do kraja idućeg tjedna Šaranović mogao približiti udjelu od 20 posto pa čak i postati drugi najveći dioničar konditorske kompanije. Naime, Kraš ESOP drži 18,45 posto udjela u kompaniji, a da bi ih Šaranović pretekao, treba steći još 6,1 posto udjela u kompaniji. To znači da bi morao kupiti oko 92 tisuće dionica.

Podsjetimo da je u petak i ponedjeljak prodano još 83 tisuće dionica Kraša, odnosno oko 5,5 posto kompanije, a kako smo napomenuli, u prva dva sata današnjeg trgovanja prodano je dodatnih 14 tisuća dionica. Ako je većinu kupio Šaranović, moguće je da do kraja dana preskoči Kraš ESOP. Je li to učinio, znat ćemo tek u petak kada će biti poznato koliki je udjel u kompaniji stekao u ova tri trgovinska dana.

