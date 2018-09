S novom platformom MSP-i poduzetnici će unaprijediti posao

Hrvatski telekom prvi je put objavio koliko tvrtki koristi njegovu glavnu premium konvergentnu fiksno-mobilna uslugu. Dvije i pol godine od lansiranja Magenta 1 Business ponude operater se može pohvaliti s više od 20.000 poslovnih korisnika. I upravo ta usluga ili platforma, kako je u HT nazivaju, sada će dobiti verziju 2.0. Nova Magenta 1 Business naglasak će staviti na cloud. U HT-u su uvjereni da će tako pomoći drugim tvrtkama da im se ne dogodi isto što se taksistima dogodilo dolaskom Ubera.

Poslovni dnevnik razgovarao je sa Sašom Kramarom, članom Uprave i glavnim operativnim direktorom za poslovne korisnike HT-a, koji ističe da su postigli da platforma bude jedinstvena i da potiče njen daljnji rast.

Omogućuje biznisima da sve usluge potrebne za poslovanje dobiju na jednom mjestu, uključujući podršku i pomoć pri instalaciji. Broj korisnika i dalje raste, i to kontinuirano tako da smo sada spremni otići i korak dalje s novom verzijom ove uspješne platforme, kaže Kramar.

Kako?

S novom Magenta 1 Business platformom želimo biti partner malih i srednjih poduzetnika u digitalizaciji. Male i srednje tvrtke pokretači su hrvatskog gospodarstva. Oni su ti koji guraju ovo društvo naprijed. Oni su ti koji zapošljavaju i stvaraju dodatnu vrijednost u svojoj okolini te ih zato kroz novu ponudu želimo kvalitetno podržati i unaprijediti njihovo poslovanje.

S novom ponudom veliki naglasak dajete na IT, odnosno cloud usluge. Postaje li cloud dio dominantan?

Prema DESI indeksu Hrvatska je deveta u EU po korištenju cloud usluga. Tako da bih rekao da potreba za ICT i cloud uslugama itekako postoji. Hrvatski telekom sudjelovao je u razvoju cloud tržišta u Hrvatskoj i volimo vjerovati da je dio tako dobrog plasmana Hrvatske dijelom rezultat našeg rada. I izvješća HT-a jasno pokazuju da u našoj korisničkoj bazi cloud bilježi značajan rast. Za poduzetnike cloud je danas, posebno ako govorimo o malim i srednjim poduzetnicima, neizostavan. Oni ne mogu uspjeti ako koriste samo mobitel i fiksni telefon. Primjerice, poduzetnici moraju izdavati fiskalizirane račune, a fiskalizacija je u cloudu. Treba im sigurna pohrana podataka, e-mail, koji je također u cloudu itd. Sve je to njihova svakodnevica. Zato HT širenje svog poslovanja vidi kroz ovaj segment ponude.

Što ćete u tom smislu ponuditi poslovnim korisnicima?

HT će kroz novu ponudu cjelovitog paketa za digitalnu komunikaciju, uz telekom dio, na jednom mjestu ponuditi sve potrebne ICT usluge i opremu za opremanje digitalnog ureda. I po tome smo jedinstveni na tržištu. To je srž naše nove Magenta 1 Business platforme. Usto, želimo male i srednje korisnike potaknuti da bezbrižno isprobaju nove cloud usluge. Zato ćemo svim korisnicima 10 posto vrijednosti računa dati kao bonus da s njim izaberu i podmire neku cloud uslugu. To može biti pohrana podataka, backup, Office365, mini CRM ili neka druga ICT usluga. Vjerujemo da će to biti još jedna u nizu uspješnih inicijativa HT-a koja će dati veliki doprinos digitalizaciji gospodarstva jer je usmjerena direktno onima koji naše gospodarstvo pokreću.

Koliko će ta cloud ponuda biti široka?

Cilj nam je ponuditi one cloud usluge koje stvarno trebaju malim i srednjim tvrtkama. Znači, njima trebaju uredski programi, a mi nudimo Office365 u cloudu, zatim rješenja za komunikaciju e-mail i fax, a mi nudimo Cloud Exchange i Cloud Fax pa usluge za sigurnu pohranu i sinkronizaciju podataka kroz naš Cloud Storage, zatim rješenja za fiskalizaciju kao što su Mini i Maxi fiskalne blagajne te profesionalna blagajnička rješenja kao i rješenja za upravljanje odnosima s klijentima poput Mini CRM-a. Nudit ćemo i antivirusnu zaštitu u cloudu. Također, ponudu ćemo razvijati u skladu s konkretnim potrebama koje ćemo prepoznati na tržištu.

Što je s telekom dijelom, jer u mnogim dijelovima Hrvatske internetske veze nisu toliko dobre ili brze da bi podržale cloud?

Međunarodno priznati dokaz kvalitete mreže, P3 certifikat, potvrdio je da Hrvatski telekom ima najbolju mobilnu podatkovnu i govornu uslugu među svim mrežama u Hrvatskoj i među najboljima u Europi, posebice u segmentu pristupa internetskim uslugama. Već sada nudimo svim Magenta 1 Business korisnicima mogućnost da si besplatno podignu brzinu interneta do 100 Mbp/s. No, to ovisi o tehničkim mogućnostima na lokaciji korisnika. Istodobno, HT je započeo novi investicijski ciklus vrijedan milijardu kuna kroz koji ćemo do kraja iduće godine, koristeći i mobilnu mrežu, moći svim Magenta 1 Business korisnicima bilo gdje u Hrvatskoj jamčiti minimalnu brzinu spajanja na internet od 20 Mbp/s. Znači da će sve naše cloud usluge moći bezbrižno koristiti bilo gdje u Hrvatskoj.