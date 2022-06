Pozitivna iskustva ohrabrenje za one koji nisu izašli na regionalno tržište

Poslovni je dnevnik na prvoj regionalnoj konferenciji u Beogradu okupio poduzetničku kremu regije. A ta se krema, čije se poslovanje prostire šire od uskih državnih granica u kojima su im centrale, ne boji konkurencije kao ni strogih standarda koje postavlja Europska unija. Dapače, to im je poticaj da budu još bolji, a od toga ne bježe. Imaju za to razloge, regija za njih znači uspjeh i rast. Stoga s konferencije "Bez predrasuda, samo biznis" pozivaju poduzetnike da otvore oči i gledaju šire. Poslovnom dnevniku pak zahvaljuju na prilici da iznesu svoja iskustva.

"Treba nam više ovakvih konferencija i razgovora. Svoja pozitivna iskustva moramo podijeliti da bismo ohrabrili one koji se još nisu odvažili izići na regionalno tržište", poručio je Ivan Zeković, generalni direktor srpske kompanije Carnex, regionalnog lidera u mesnoj industriji.

Konferencije treba nastaviti

Biljana Đilas, direktorica Vindije Lajkovac, kompanije koja je prije 63 godine malim koracima krenula iz Varaždina, da bi danas poslovala na svim tržištima regije na kojima zapošljava više od četiri tisuće ljudi, jasno poručuje: "Ovakve se konferencije moraju nastaviti. Budućnost je u regionalnoj suradnji i razmjeni iskustva. Bez toga nema rasta i razvoja."

Dajana Mrčela, predsjednica uprave osječke Saponije, važnost izlaska na regionalno tržište ilustrira na praktičnom primjeru.

"Proizvodnja je isplativa u krugu od 600 kilometara. Sve veće udaljenosti, pokazuje naša analiza, nisu isplative. Prema tome, mi ostajemo u regiji u kojoj ostvarujemo 90 posto prihoda", ističe predsjednica uprave vodeće deterdžentsko-toaletne industrije u regiji, koja ostvaruje rast i u ovim kriznim i neizvjesnim vremenima. Sa 673 milijuna kuna prihoda, Saponija je u 2021. ostvarila njihov rast od 23 posto.

"Na Zapadu nije lako jer su police iznimno skupe. Usto, potrebna su znatna marketinška ulaganja jer bez njih ne možete staviti policu na robu", navodi Mrčela nedostatke zapadnih i udaljenijih tržišta na kojima regionalni proizvodi nemaju prepoznatljivost i status kao što imaju na tržištu Balkana.

"Tu se osjećamo komforno, to je naše prirodno tržište, poznajemo zakonodavstvo, pravila tržišta, poznajemo kupce i nema jezične barijere", navodi pozitivne primjere poslovanja na tržištu regije Angelina Nekić, potpredsjednica i generalna direktorica Delta Real Estatea, nekretninske kompanije koja biznis razvija od Triglava do Crnog mora. No, najavljuje Nekić, žele izaći i na hrvatsko tržište i ono u BiH.

"Orijentirani smo na Beograd, konkretno radimo na Sava centru i na još nekoliko lokacija. No u potrazi smo za lokacijom u Zagrebu jer nam je cilj otvoriti hotel Intercontinental. Skoplje nam je također zanimljivo", otkrila je Nekić najavivši pritom investicije od 400 milijuna eura.

Ulazak u Europsku uniju za ove, redom uspješne i stabilne kompanije, pak nema alternativu.

"Srbija je u Europskoj uniji trebala biti još prekjučer", poručuje s konferencije Poslovnog dnevnika potpredsjednica i generalna direktorica Delta Real Estatea.

Da bi što prije trebali postati dio zajedničkog tržišta EU, slaže se i Ivan Zeković, generalni direktor Carnexa. "Sviđa se to nekome ili ne, EU je naša budućnost", kaže bez ustručavanja poduzetnik koji na svaku konkurenciju, ali i stroge zahtjeve koje pred proizvođače stavlja Europska unija gleda blagonaklono. "Svi nas ti zahtjevi tjeraju da još više ulažemo i budemo konkurentniji." Zeković, čiji su proizvodi iz kategorije gotovih jela prisutni i na hrvatskom tržištu, otkriva da vrlo dobro surađuje s konkurencijom iz Hrvatske.

"Imamo kvalitetnu suradnju s PIK Vrbovcem. Intenzivno radimo svake godine i razmjenjujemo iskustvo. Surađujemo i s jednim znanstvenim institutom u Zagrebu. Dijelimo zajedničku prošlost iz Jugoslavije, imamo iskustva, kapacitete i sada imamo situaciju da zajednički nastupamo na trećim tržištima. Tako zajednički jačamo", ističe Zeković.

Stručno izvještavanje

Nadu da će i Srbija uskoro biti dio EU dijeli i Dušan Mitić, CEO softverske kompanije IN2.

"Osim ulaska u EU, važna su nam i europska sredstva", navodi Mitić koji upozorava na problem s radnom snagom. Ova se pak kompanija koja posluje na tržištu Srbije, Hrvatske i BiH s tim problemom nosi tako što radnu snagu regrutiraju dok još studiraju. "Ulažemo u njih od starta pa s nama i ostaju", ističe. S konferencije također poručuje da bi politika trebala biti u funkciju gospodarstva. "Ali vidimo da tome baš i nije tako", navodi. I ostali panelisti poručuju političarima, koje nisu rado spominjali, da im budu podrška, a ne prepreka u suradnji. "Gospodarstvo je prvo, a politika to kasnije mora podržati", poručuje Zeković.

Osim svih navedenih prednosti još je jedna, ali ne i manje važna – prenošenje iskustva. To je pak bilo posebno važno za Vindiju Lajkovac, koja iskustva mora prenositi iz središnjice u Hrvatskoj. Direktorica Vindije Lajkovaca također priznaje da predrasuda u regiji još uvijek ima. "Lagala bih kada bih rekla suprotno." Kao najbolji način borbe protiv istih navodi inovacije i proizvodnju. "Najvažnije je da vas potrošači prepoznaju po kvaliteti. Mi koji poslujemo regionalno moramo biti pozitivan primjer i raditi na smanjenju predrasuda", poručuje Đilas.

Osim toga, kažu panelisti, na odmet ne bi bili ni mediji koji će afirmativno i stručno izvještavati o regionalnoj poslovnoj sceni. To će pak Poslovni dnevnik zasigurno biti.