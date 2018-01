Na darove se u prosjeku potrošilo između 100 i 500 kuna

Prvi rezultati potrošnje u prosincu pokazuju da je, prema fiskaliziranim računima, blagdanska potrošnja iznosila oko 13,5 milijardi kuna.

Istraživanje HGK utvrdilo je da je najveći broj ispitanika, gotovo 40 posto, na darove potrošio između 100 i 500 kuna, a trećina građana potrošila je između 500 i 1000 kuna. Gornju granicu od 1000 kuna premašilo je samo devet posto građana, a manje od 100 kuna potrošio je svaki peti građanin Hrvatske. Najviše su se kupovale igračke i kozmetika, ali i obuća i odjeća te delikatesni prehrambeni proizvodi. Najpopularniji su puzzle i društvene igre, parfemi, a velik broj građana koji je kupovao elektroniku pod bor je stavio mobitel.

– Povećana blagdanska potrošnja posljedica je porasta životnog standarda, što je vidljivo i po porastu plaća od četiri do pet posto, porastu zaposlenosti od otprilike dva posto, porastu prometa u trgovini na malo i do pet posto i u konačnici po rastu BDP-a – rekao je direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimir Savić. Istraživanje je provedeno online na 1300 ispitanika u razdoblju od 22. do 29. prosinca ove godine.

