Mogući kupci već “snimaju” Uljanik

Uprava Uljanika otvorila je vrata data rooma, a kako su nam potvrdili, dva su ulagača već ušla i obavljaju dubinsko snimanje kompanije. No, na koliko adresa i kojih su uputili pozive ne otkrivaju, a da interes postoji dali su naznačiti hitnim povećavanjem vremena tijekom kojih će potencijalnim ulagačima biti omogućen uvid u podatke. Sam rok do kada će ulagači imati priliku obaviti dubinsko snimanje pulskog brodograditelja ostaje do 18. siječnja, ali je povećan broj raspoloživih sati za još dva dnevno, a vrata data rooma bit će otvorena i subotom.

Ministar gospodarstva Darko Horvat, pak, sudeći po njegovim javnim istupima, jučer još nije raspolagao informacijama o prijavama ulagača, no kazao je da je njegovo Ministarstvo uputilo pozivna pisma na više relevantnih adresa s kojih on očekuje reakcije. Uz talijanski Fincantieri i njegova partnera samoborski DIV, Horvat je o otvaranju Uljanikovog data rooma obavijestio i nizozemski Damen i njegovog partnera IHC, te ukrajinsku grupaciju Smart Holding poduzetnika Vadima Novinskog. Iako ostale adrese poimenice nije naveo, obavijesti su odaslane u Australiju, Njemačku i Kinu, iz kojih su brodograditelji Ministarstvu gospodarstva proteklih tjedana dali potvrde da su zainteresirani pogledati stanje u Uljaniku i promisliti o eventualnim ponudama za strateško partnerstvo. Iz dostupnih informacija u Pulu bi mogli doći predstavnici jednog od najvećih kineskih i svjetskih brodogradilišta, državne CSIC Shipbuilding Corporation, a s čijim čelnicima je o mogućoj suradnji u Uljaniku prije nekoliko mjeseci tijekom službenog posjeta Pekingu razgovarao premijer Andrej Plenković.

Riječ je o velikoj kompaniji za koju je sam Uljanik zapravo “sitna riba”, no CSIC može zanimati zbog zauzimanja pozicije u europskoj brodogradnji. Tko je od spomenutih interesenata spremno dočekao ulazak u data room s prvim minutama jučer nitko nije želio otkriti. U veljači i ožujku, kada je Uljanik za ovaj postupak prvi put otvorio data room, od Uprave je bilo pozvano devet ulagača, a javili su se i neki, poput DIV-a, koji nisu dobili poziv. Tada je rok za pregled podataka i obavljanje dubinske analize bio dvaput prolongiran i snimanje je trajalo od 15. veljače do 28. ožujka. Insajderi uvjeravaju da će se ovaj put analize obaviti u predviđenom vremenu i unatoč činjenici da se Uljanik danas nalazi u neusporedivo kompliciranijoj situaciji nego prije deset mjeseci, jer, tvrde, oni koji su ozbiljnije “zagrizli” već su pripremljeni i imaju angažirane financijske i pravne stručnjake.