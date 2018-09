Liberalizacija novih e-proizvoda smanjuje broj pušača cigareta

British American Tobacco desetljećima ulaže u razvoj manje štetnih proizvoda, no do unazad nekoliko godina dostupna tehnologija nije omogućavala veliki iskorak. Tek s napretkom mikroelektronike i baterija stvoreni su uvjeti za razvijanje uređaja koji će u maloj zapremnini imati veliku snagu potrebnu za izvlačenje arome i aktivne tvari iz duhana. S Antalom Bekefijem, direktorom za BAT-ovu Adria regiju, razgovarali smo o proizvodima nove generacije, od e-cigareta do tehnološki iznimno naprednog uređaja glo, koji zagrijava duhan bez sagorijevanja.

Jeste li unazad desetak godina mogli predvidjeti kako će nove tehnologije ovladati i duhanskom industrijom i promijeniti je iz temelja?

Ne, nismo mogli zamisliti ovako sofisticirane uređaje koje danas nudimo na tržištu, no znali smo da ćemo zahvaljujući ulaganjima i uključivanju niza stručnjaka izvan naše industrije biti među prvima koji će stvoriti nešto veliko i inovativno. I tako predvoditi transformaciju industrije.

Na razvoju novih proizvoda u BAT-u radi multidisciplinaran tim koji uključuje stručnjake iz znanstvenih područja poput molekularne biologije, toksikologije, analitičke kemije i biotehnologije, ali i dizajnere, inženjere i mnoge druge. Na razvoju uređaja glo, primjerice, radilo je 100 stručnjaka diljem svijeta tijekom četiri godine.

Cigareta koja ne dimi, ne gori i nema pepela, reklo bi se, revolucionaran je proizvod? Je li i koliko manje štetan? Što kažu stručnjaci?

Glo je zaista revolucioniran uređaj. Omogućio je alternativu cigaretama, ali bez vatre, gorenja i pepela pa rezultira čišćim zrakom i gotovo bez neugodnog mirisa na koži, kosi, odjeći i unutar zatvorenih prostora.

Glo zagrijava duhan na temperaturi do maksimalno 240 stupnjeva Celzijevih što je višestruko niža temperatura od sagorijevanja cigareta i od postojećih uređaja na tržištu koji griju a ne sagorijevaju duhan. Prema istraživanjima, glo proizvodi paru koja sadrži oko 90-95 posto manje štetnih tvari od dima konvencionalnih cigareta u pogledu 9 štetnih tvari čije smanjenje u dimu cigareta zahtijeva Svjetska zdravstvena organizacija.

Kako na takve proizvode gledaju SZO i nacionalne zdravstvene politike u zemljama u kojima ste prisutni?

Države diljem svijeta različito reguliraju proizvode nove generacije. Ti proizvodi se uklapaju u javno zdravstveni koncept smanjenja štete. Progresivne države koje su prihvatile taj koncept ostvaruju najveće koristi za svoje građane i sustave javnog zdravstva. Ujedinjeno Kraljevstvo i Švedska proizvode nove generacije liberalnije su regulirali od cigareta, i gdje se bilježi značajan pad broja pušača cigareta.

Što je s Hrvatskom, nadate li se da će biti više razumijevanja nego sada?

Trenutno su u Hrvatskoj proizvodi nove generacije izjednačeni s cigaretama i to je jedna od najrestriktivnijih praksi u EU. Nadamo se da će se i u Hrvatskoj ipak razmotriti dobre prakse iz država u kojima su proizvodi s potencijalom manjeg rizika prihvaćeni u okviru javno zdravstvenih politika. Smatramo da je izrazito važno omogućiti pušačima informiranje o proizvodima s potencijalnom znatno manjim rizikom od cigareta.

Kakva je situacija na hrvatskom tržištu, s obzirom na to da na njemu s e-cigaretama i glo-om tek zapravo probijate led?

U Hrvatskoj ima više od 1,1 milijun pušača. Prema nekim procjenama više od 150.000 eksperimentiralo ih je tijekom proteklih godina s e-cigaretama i raznim drugim proizvodima u potrazi za manje štetnom alternativom ili kako bi lakše prestali pušiti. No broj pušača u Hrvatskoj je i dalje prilično konstantan, što znači da pušači nisu osjetili da imaju pravu alternativu na raspolaganju. Glo je uređaj koji može napraviti taj pomak i osigurati prelazak pušača na potencijalno znatno manje štetan proizvod.

Što bi hrvatskim uzgajivačima duhana mogli donijeti NGP-i BAT-a?

Duhan ostaje temelj poslovanja BAT-a. Na hrvatskim poljima pokrenuli smo prvi program održive proizvodnje koji smo započeli donacijom 3,5 milijuna kuna vrijednog materijala za poboljšanje kvalitete tla, kao i sigurnosne opreme za naše kooperante. Hrvatski duhani organiziraju gotovo 80 posto ukupnog otkupa duhana, a vrijednost kontinuirano raste. U 2017. otkupili smo duhan u vrijednosti 95 milijuna kuna i s tim trendovima nastavljamo.

