'Investicije veće od 100 milijuna eura poboljšale su naše usluge korisnicima'

Hrvatska pošta u proteklih je nekoliko godina doživjela velike promjene, od otvaranja modernog distribucijskog centra u Velikoj Gorici preko dovođenja bankarskih usluga na gotovo svaki poštanski šalter u zemlji do ekskluzivnog ugovora s Amazonom kao i drugim globalnim trgovačkim platformama. Kako je tekla transformacija poslovanja, što u Pošti očekuju od nje te kakvi su im planovi za budućnost, govori Ivan Čulo, predsjednik Uprave Hrvatske pošte.

Ekskluzivna suradnja Hrvatske pošte i Amazona odjeknula je i izvan hrvatskih granica. Jesu li ispunjenja vaša očekivanja?

Prošle su četiri godine otkako smo izradili razvojnu strategiju Pošta2022. te krenuli u veliki investicijski ciklus vrijedan više od 100 milijuna eura. Prije svega smo uložili u nove logističke kapacitete – sortirnice u Zadru, Osijeku, najveće u Velikoj Gorici, a ubrzo otvaramo i u industrijskoj zoni Kukuljanovo. Istovremeno smo ulagali u ljude, vozni park, digitalizaciju. Osim krovnog rebrandinga Hrvatske pošte, uveli smo i novu ekspres uslugu Paket24. Digitalizirali smo poslovanje, uveli električna vozila... Dio je to velike transformacije koju provodimo. Ponosan sam što naši zaposlenici na operativnim radnim mjestima imaju više od 20 posto veća primanja. Naš je vozni park, a to je za logističku tvrtku iznimno važno, pomlađen s osam na tri godine. Danas je produktivnost zaposlenika veća za 7 posto u odnosu na prije četiri godine. Sve to činimo zbog naših korisnika. Velikim tvrtkama sa stoljetnom tradicijom uvijek treba malo više vremena da prigrle agilne pristupe poslovanju i da se počnu mijenjati. Vjerujem da smo napravili velike pomake. To nam potvrđuje trenutak kad su to prepoznali i globalni igrači online trgovine kakav je Amazon, About You, Inditex (Zara), a u pregovorima smo s još jednim velikim igračem na tržištu. No, činjenica je da mi za Amazon danas odrađujemo posao, sve osim same dostave, za područje od Slovenije do Cipra – prijevoz, fakturiranje, obračun cijene i za informatičku povezanost. U suradnji s Amazonom razvili smo platformu za dostavu njihovih pošiljaka u toj regiji, dok fizičku dostavu radimo za Hrvatsku te suportiramo Sloveniju.

Ovih ste dana imali akviziciju koja je pomalo prošla ispod radara javnosti. Preuzeli ste dio Tiska.

Kao što sam rekao, korisnik je u centru naše filozofije. Na tom tragu je i naš interes za preuzimanje distribucije novina pretplatnicima od Tiska. To je realizirano početkom travnja. Pošta već ima sveprisutnost u čitavoj zemlji, kombije, mopede i dostavljače. Štoviše, to čak i neće bitno poremetiti naše dosadašnje uobičajene poslovne procese dostave jer se novine dostavljaju noću do 7 ujutro, a dostava pošte počinje nakon toga. Dakle, taj se posao može odraditi djelomice i s istim kapacitetima. S poslovne strane, očekujem da će nam segment dostave novina donijeti 30-ak milijuna kuna dodatnog prihoda godišnje s tendencijom rasta.

Vaš veliki projekt su i paketomati.

Ovaj projekt će fizičkim osobama doista značiti trenutnu razliku u iskustvu. Vremena u kojima se dostavljalo isključivo na fiksno ime i adresu, odlazi u povijest. Danas se dostavlja korisniku ondje gdje njemu odgovara i u svakom trenutku se korisnik smije i predomisliti. Paketomati su kanal naše usluge Paket24 i oni su standard koji je iznimno uspješan u zemljama EU. Mi smo know how uspjeli dobiti od Estonske pošte koji su lideri u toj usluzi, ali tu su mrežu snažno u prošloj godini proširili i kolege iz Njemačke pošte. Naša bi mreža u sljedeće dvije godine trebala imati 300 paketomata. Uvjeren sam da će Pošta sada sa svojim sustavom paketomata postati standard za primanje i slanje paketa. Glavna mu je prednost da je dostupan 24 sata i sedam dana u tjednu. Ako vi kao fizička, ili pravna, osoba želite poslati paket, registrirate se na našoj web platformi odaberete uslugu, platite online ili na bankomatu, uzmete barkod i odete do paketomata koji prepozna vašu narudžbu.

Koliko bi prema vašim procjenama bilo potrebno paketomata da bi taj sustav bio općeprihvaćen?

Trenutno postavljamo dva do tri paketomata dnevno diljem zemlje. Do kraja svibnja očekujemo da ćemo postaviti planiranih 150 paketomata. Sljedećih 150 planiramo postaviti u godinu do godinu i pol. Time bi ispunili plan o 300 paketomata. Plan je da gotovo svaki grad ima barem jedan paketomat, naravno veći gradovi će imati i više, a njihova uporaba određivat će gdje i kada ćemo povećati njihov broj. Važno je da će sve biti upareno i s našim novim korisničkim portalom, koji već testiramo.

Kako će se sustav paketomata vezati na postojeći sustav dostave paketa putem poštanskih ureda i poštara?

Paketomati se postavljaju na frekventnim lokacijama. Velika naselja, trgovački centri, poslovne zone – mjesta gdje je puno ljudi. Naravno da će paketomati biti umreženi preko našeg digitaliziranog sustava za dostavu i svaki paket će Pošta primarno pokušati uručiti onako kako to korisnik želi – bilo pošiljatelj ili primatelj. Kada paket bude spreman za dostavu, korisniku će se generirati poruka SMS-om o tome, a on će odlučiti želi li paket preusmjeriti u neki paketomat, poštanski ured ili će očekivati dostavu na adresu. Korisnici će imati fleksibilnost odlučivati što žele raditi sa svojim paketom.

Kako stojite s ljudstvom jer je prije korone bilo dosta problema s pronalaženjem radne snage?

Pitanje radne snage je pitanje i optimalnih resursa, prvo smo morali smanjiti broj zaposlenih i velik broj administracije preusmjeriti u operativu. Danas nas ima 9500 tisuća, uz još novih 300 kolega iz Tiska. Uz izbor kadra, ulagali smo istovremeno u radne uvjete. I kroz plaću, ali i kroz individualne varijabilne dodatke koji se vežu na učinkovitost svakog pojedinca u operativi pa do godišnje nagrade kroz treći mirovinski stup. Uspjeli smo osigurati i jednokratne nagrade u prosincu prošle godine od 3500 kuna te sad u travnju od 1000 kuna. Tim ljudskih resursa pojačano radi na kompanijskoj kulturi. Važni su uvjeti rada, ali i atmosfera – okruženje koje stvarate za zaposlenike.

Kakvi su poslovni pokazatelji Hrvatske pošte?

Od početka transformacije 2017. godine prihod nam je na razini od 1,7 milijardi kuna godišnje, izuzev prošle godine zbog korone. Lani je EBITDA bila 236 milijuna kuna a marža 13,9 posto. Hrvatska pošta 2020. je godine, prvi put, uplatila u državni proračun dividendu od 13 milijuna kuna. Uspjeli smo zatvorili i akumulirana dugovanja iz prethodnog razdoblja koja su bila otprilike sto milijuna eura. Već smo lani u veljači uvidjeli da dolazi ozbiljan poremećaj i odmah smo krenuli u revidiranje svih vrsta troškova, dok smo istovremeno nastavili s investicijama što je i bila preporuka Vlade RH. Dakle, pravovremenom reakcijom te praćenjem preporuka Vlade RH došli smo do vrhunskih financijskih rezultata za prošlu godinu.

Mreža poštanskih ureda najveća je trgovačka mreža u Hrvatskoj. Kakvi su vam planovi?

Trenutno je otvoreno 1016 poštanskih ureda i ne planiramo zatvoriti ni jedan od njih. U prošlosti je možda bilo šaranja s asortimanom. Sada nudimo ono što smatramo da je korisnicima najpotrebnije, a nama najprofitabilnije. Jačamo suradnju s HPB-om i pružamo većinu bankarski usluga, a pružat ćemo usluge za pravne osobe – male i srednje poduzetnike u našim poštanskim uredima. Također, poštanski su uredi postali šalteri Mirovinskog zavoda za sve poslove koji su potrebni građanima.