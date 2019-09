Hrvatski trkač u B2Run All Stars timu

U posljednjih dvije godine poslovne utrke postale su vrlo popularne među profesionalnim i amaterskim trkačima te se razvile u vrlo posjećena trkačka natjecanja. Na njima nerijetko trče i profesionalni trkači, bilo kao zaposlenici kompanija bilo da su angažirani od strane kompanija u svrhu izgradnje korporativnog imidža što govori o samoj važnosti ovakvih utrka i trkačke kulture među poslovnim svijetom.

Jedan od „poslovnjaka“ trkača je i Miroslav Marić, zaposlenik Hrvatskog Telekoma i ovogodišnji kapetan HT-ova B2Run tima koji je već godinama najbrojniji. Ne čudi ta činjenica kad se Hrvatski Telekom pokazao kao kompanija koja voli sport i u kojoj se, kako kaže član Uprave HT-a Saša Kramar: „Puno ulaže u zdravi duh zaposlenika… Pokret nas oslobađa, daje nam energiju i unutarnje zadovoljstvo.“, a kojemu je kao trkaču, svaki prijeđeni kilometar nevjerojatna nagrada.

Upravo je Miroslavu pripala čast da bude član All Start International tima koji će ove godine trčati poslovnu B2Run utrku na velikom njemačkom finalu idućeg vikenda u Kolnu. Bit će to idealna uvertira u veliku završnicu hrvatske serije HT B2Run utrka koje se 3. listopada trči u Zagrebu na Jarunu, a za koju su prijave otvorene do 6. rujna do ponoći!

Foto: Promo

Međunarodni tim All Stars International Finals u ovom kontekstu znači da svaka zemlja koja je članica B2Run međunarodne serije šalje svog predstavnika koji će oformiti međunarodni tim koji će trčati s ostalim timovima tog grada.

'Biti prvi predstavnik hrvatske HT B2Run utrke na velikom finalu u Kölnu za mene predstavlja veliku čast i odgovornost. Moram priznati da me stvarno prolaze trnci od same pomisli. Kako do sada nisam imao prilike predstavljati svoju zemlju na natjecanjima, niti braniti boje svoje kompanije, osjećam i veliku odgovornost', otvoreno priznaje Marić ususret utrci u Kölnu koji će u četvrtak 5. rujna trčati na Rhein Energie stadionu zajedno s još 23.000 sudionika iz oko 1000 tvrtki što je, kako kaže, „posebno sportsko ali i poslovno iskustvo“. To će biti doživljaj i finiš za pamćenje, gdje će svi zajedno postizati ciljeve u sjajnoj timskoj atmosferi. Za što Marić ističe da mu je bila posebna motivacija: „Nešto poput Murakamija – dok trčim, razmišljam o tome zašto trčim. Napredovanje u brzini i duljini trčanja pred mene stavlja nove izazove; 10 km, polumaraton, maraton, triatlon. U trčanju pronalazim: druženje, putovanja, zdravlje, pomicanje vlastitih tjelesnih i ukupnih sposobnosti, opuštanje i unutarnji mir. Zvuči izlizano, ali trčanje mi je promijenilo život i čini me boljim čovjekom. Za mene je to najveća motivacija“'.

Foto: Promo

Nakon povratka iz Kolna Miroslav ne staje već kreće s pripremama za veliku zagrebačku HT B2Run završnicu koja se 3. listopada trči na Jarunu. Prijave za ovogodišnju zagrebačku poslovnu utrku otvorene su do 6. rujna u ponoć na internetskim stranicama www.b2run.hr . Od ove godine, među više od 7.000 trkača iz brojnih hrvatskih kompanija, po prvi će puta veliko HT B2Run finale trčati i predstavnici obrta i udruga te sportskih klubova kao i predstavnici kompanija sa samo jednim zaposlenikom. Novost je i nacionalni sustav nagrađivanja. Svi sudionici ovogodišnjih utrka u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu ulaze u finale za nacionalnu nagradu, koja se dodjeljuje nakon istrčane sve četiri utrke, u kategorijama za Najbrži grad, Najbržu trkačicu i trkača, Najbrži CEO, Najbrža državna institucija, Najbrža IT firma, Najbrži proizvođač pića, Najbrži proizvođač hrane, Najbrži medijski tim, Najbrži mladi lavovi, Najmotiviraniji tim i Najbolji navijački tim. U onom gradu u kojem Garmin kao službeni Timekeeper HT B2Run utrke zabilježi najbrže prolazno vrijeme trkača Hrvatski Telekom će pokrenuti program digitalnog opismenjavanja lokalnog stanovništva kroz besplatne edukativne radionice u gradskim knjižnicama.

Prijave za ovogodišnji HT B2Run u Zagrebu, posljednju poslovnu utrku iz ove globalne serije, otvorene su na www.b2run.hr do petka 6. rujna do 23.59 sati!