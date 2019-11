'Hrabro smo mijenjali pravila igre, snizili cijene i premašili milijun korisnika'

Tele2 Hrvatska proslavio je 14. godina poslovanja u Hrvatskoj. Uspjeli su premašiti milijun korisnika, no ujedno je ovo vjerojatno posljednja godina poslovanja u švedskom vlasništvu budući da je Tele2 Hrvatska u procesu prodaje United grupi. O svemu tome razgovarali smo s Viktorom Pavlinićem, predsjednikom Uprave Tele2 Hrvatska.

Proslavili ste 14. rođendan, koliko ste napredovali u tom razdoblju?

Naš napredak danas se najbolje očituje u broju naših korisnika koji je premašio milijun! U proteklih 14 godina pokazali smo da razumijemo korisnike i da hrabro mijenjamo pravila igre, uvijek čineći korak više kako bismo korisnicima pružili veću vrijednost za njihov novac. Očituje se to i u vrlo dobrim financijskim rezultatima. Tako smo ovogodišnje treće tromjesečje zaključili s 230 milijuna kuna prihoda od korisnika usluga, što je 10 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. No, najponosniji sam na naš najvredniji resurs, a to su naša sada već 363 zaposlenika. Bez njih ne bi bilo ni dobrih financijskih rezultata ni milijun korisnika.

Foto: Josip Regović/PIXSELL

Tele2 je na hrvatsko tržište stigao kao izazivač, uvijek ističete da ste uzdrmali tržište i smanjili cijene za sve.

Od samog dolaska na tržište objeručke smo prihvatili ulogu izazivača i postali ti koji su mijenjali pravila igre, pomicali granice i uvijek činili korak više za svoje korisnike. Vjerujem da to konkurenciji nije bilo drago, ali zato građanima Hrvatske itekako jest! U Hrvatsku smo došli 2005., kada je minuta razgovora mobitelom stajala gotovo kao kilogram kruha, te smo snizili cijene razgovora za čak 60 posto. Još do prije nekoliko godina bilo je nezamislivo korisnicima omogućiti neograničeno surfanje internetom na mobitelu, a mi smo bili prvi koji smo im omogućili upravo to i tako pružili slobodu komunikacije. Ponosan sam na naš izazivački duh i to što smo oduvijek bili pokretači promjena na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu.

Proces prodaje United grupi traje, jeste li upoznali potencijalne nove vlasnike, što će biti sa zaposlenicima i hoće li Tele2 postati Telemach?

Postupak odobrenja u tijeku je i svakako očekujemo da će nadležno državno tijelo uskoro donijeti odluku. Što se tiče zaposlenika i kompanije, glavni financijski i nefinancijski pokazatelji potvrđuju da je Tele2 izrastao u respektabilnu i perspektivnu kompaniju. Uvjeren sam da će nam promjena vlasništva dati dodatan vjetar u leđa i otvoriti niz mogućnosti za daljnji rast poslovanja.

HT i A1 vode utrku u testiranjima 5G i pripremi mreže. Tele2 bio je posljednji operator koji se ‘prebacio’ na 4G. Pripremate li se za 5G?

Točno, mi smo bili formalno posljednji operator koji je predstavio 4G, ali smo ujedno bili i jedini koji smo uveli tehnologiju 4G s pokrivenošću većom od 90% stanovništva od prvog dana. Istodobno smo i samu uslugu na tehnologiji 4G od prvog dana učinili dostupnom svim korisnicima, bez dodatne naknade.

Za tehnologiju 5G pripremamo se još od 2015., kada smo modernizacijom naše cjelokupne radijske pristupne mreže osigurali arhitekturu koja omogućava nadogradnju na 5G. Uskoro planiramo dodatno unaprijediti postojeću mrežu 4G te u komercijalni rad uvesti tehnologiju 4G+ (LTE-Advanced), čime ćemo dodatno osigurati bolje performanse mreže za još kvalitetnije korištenje podatkovnih usluga. Međutim, tu valja svakako napomenuti da je preduvjet za puštanje 5G u komercijalni rad dostupnost spektra za 5G, ali i financijski okvir prema kojem će se on dodjeljivati.

Kako gledate na razvoj telekom tržišta u Hrvatskoj, ali i općenito? Koliko telekomi postaju puka infrastruktura?

Razvoj infrastrukture svakako je preduvjet za nadogradnju ponude inovativnim uslugama te razvoj poslovnih modela monetizacije infrastrukture. Smatramo da telekomi, kao najbolji poznavatelji mogućnosti i ograničenja tehnologija koje se primjenjuju u infrastrukturi, mogu dati znatan doprinos u inovacijama te pomoći industrijama koje se na nju oslanjaju da stvore inovativna rješenja koja će olakšati poslovanje, ali i svakodnevni život ljudi. Standardizacija 5G nastala je na definiranju raznih područja primjene tehnologije i Tele2, razvojem mreža 5G, svakako planira biti dio te priče.

