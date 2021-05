Hoće li se ugostiteljstvo ikad vratiti na staro? Razgovaramo s poznatim hrvatskim kuharom

Nakon glazbe i obrazovanja vrijeme je da se u Raiffeisen Future Boost serijalu atmosfera malo zakuha. Gostuje nam najpoznatiji i najpoželjniji hrvatski neženja Ivan Pažanin. Osim po vrsnim kulinarskim vještinama, ovaj kuhar poznat je i po brojnim televizijskim nastupima i kuharskim angažmanima putem kojih je osvojio srca mnogih. U vrijeme pandemije odlučio se na hrabar potez otvaranja vlastitog restorana. Ovaj poznati chef krenuo je putem kuhinje od naranijih dana, a o njemu se može mnogo toga ispričati. Pravi je primjer osobe koja je spojila ugodno s korisnim te svojom ljubavlju prema kuhanju dostigao vrhunske razine i stekao mnoštvo raznovrsnog iskustva u životu.

Prošle su godine gosti RBA Future Boost serijala bili poznati ekonomisti, a u novoj sezoni se o financijama educiramo kroz razgovore sa stručnjacima iz raznih sfera poslovanja. Neki od najistaknutijih pojedinaca hrvatskog biznisa otkrit će nam koliko su važne financijske odluke koje donosimo kroz život te demonstrirati vlastito poznavanje financijske pismenosti u formi zabavnog kviza.

Upravo zbog svojih poduzetničnih planova Ivan Pažanin pravi je gost za našu sljedeću emisiju. Već u srednjoškolskim danima radio je u vrhunskom splitskom restoranu gdje se iskazao. Njegov poslovni put započeo je poprilično rano, a kako sam za sebe kaže – njime putuje čitav život. Na tom putu nije mu uvijek bilo lako. U svojim koracima do titule chefa radio je i do 20 sati dnevno, misleći tada da ga se nepravedno iskorištava i da nikad neće uspjeti. Danas, kaže, to je sasvim prirodno i shvaća da je takvo iskustvo morao proći da bi mogao dosegnuti razinu na kojoj jest. Publika ga pamti po televizijskim nastupima, a specijalizirao se i u inozemstvu za francusku i taljansku kuhinju. Imao je priliku svoje umijeće pokazati kraljevskoj obitelji. Osim njih, kuhao je za brojne poznate osobe iz javnog života. Obožava slobodno vrijeme provoditi u društvu prijatelja, a omiljeni mu je hobi nogomet. Priznaje, nije lako balansirati između kuharskog zanata i medijskog posla, no dokazao je da s tim nema problema.

Kakva je budućnost ugostiteljstva i hoće li se ono ikada vratiti na staro s obzirom na pandemiju, kako se odlučio na hrabar poduhvat otvaranja vlastitog restorana u ovim izazovnim vremenima te čime se sada bavi samo su neka od pitanja koja će zakuhati atmosferu nove emisije s Ivanom Šarićem.

