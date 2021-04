Francuzi napokon i službeno jedini vlasnici zagrebačkog Dukata

Donedavno predominantni dioničar Dukata, francuska grupacija Lactalis, napokon je (putem svoje belgijske tvrtke B.S.A. International) i službeno postala jedini vlasnik zagrebačke mliječne industrije.

Plan istiskivanja Francuzi su nagovijestili još prošlog ljeta. Konkretizirali su ga objavom primjerene otpremnine potvrđene od neovisnog revizora u studenom, a nakon što je na glavnoj skupštini ta odluka potvrđena, neko vrijeme uzeli su prateći proceduralni koraci. Proces squeeze outa jučer je konačno i formalno “zapečaćen”, a s njim je ukinuto i burzovno uvrštenje. Za prijenos dionica manjinskih dioničara koji su u Dukatu držali 4,66 posto dionica B.S.A International je izdvojio ukupno oko 130 milijuna kuna, plativši im po dionici 928 kuna. Plaćena cijena implicira vrednovanje kompanije na gotovo 2,8 milijarde kuna.

Samo 30-ak transakcija

Dionice Dukata nisu se svrstavale među aktivnije na Zagrebačkoj burzi. Primjerice, prošle godine njima je ostvareno 13,2 milijuna kuna prometa, pri čemu je najava istiskivanja manjinskih dioničara zaslužna što su se u 2020. godine našle u top 10 prema porastu cijene. U prvom tromjesečju ove godine sa squeeze outom pred vratima, zaključeno je tek 30-ak transakcija vrijednih tek nešto više od 1,1 milijun kuna.

Na domaćoj burzi i mimo toga već neko vrijeme više je vijesti o povlačenjima nego novim uvrštenjima dionica. Osim Dukatova tzv. delistinga tijekom prvog tromjesečja s burze su otišle i dionice Karlovačke banke te PIK-a Rijeka, a dioničkih prinova na uređenom tržištu nije bilo. Tijekom prošle godine u burzovnu ponudu uvrštene su dionice pet kompanija, a na domaćem tržištu kapitala pojavila su se i prva dva burzovno trgovana fonda, ETF-a, za što se pobrinuo InterCapital.

S burze skinuto 20 tvrtki

Kad je riječ o uvrštenjima, uz Helios Faros, The Garden Brewery, Modru špilju i Vis, na samom kraju godine na burzi su nakon provedene inicijalne javne ponude (IPO) počele kotirati i dionice CIAK Grupe. Sve u svemu, kad je riječ o burzovnoj ponudi dionica, lanjska uvrštenja nisu bitno promijenila sliku tržišta u pogledu glavnih perjanica i likvidnosti.

Sa Zagrebače burze istodobno je iščeznulo više dionica, iako ni one mahom nisu bile iz reda likvidnijih pa njihov odlazak nije ostavio jači trag na razine ukupnih prometa, mada za same dioničare dioničkih društava to po definiciji baš nije dobra vijest.

Ukupno je tijekom 2020. Zagrebačka burza registrirala 20 ukidanja uvrštenja dionica. U toj brojci je i sedam nekadašnjih Agrokorovih perjanica koje su burzovno “mrtve” bile dulje vrijeme, počevši od blokada trgovanje nakon otvaranja postupka izvanredne uprave, pa do proglašenja insolventnima u sklopu nagodbe vjerovnika.

Pored njih, lani su se s burze povukli i Hoteli Brela, Vodice, Tučepi, Maestral te Zlatni rat, zatim Agromeđimurje, Termes Grupa, Badel 1862, Palace Hotel, Terra Mediterranea te DTR i Istra d.d. Sve u svemu, za burzovne ulagače značajnije bi moglo biti skoro delistanje dionica PBZ-a, unatoč veoma malom “free floatu”, tj. činjenici da mali drže tek nešto više od dva posto dionica banke.

Najveći mali dioničari zaradit će na prodaji dionica od šest do milijun kuna

Mali dioničari drže oko 130.000 dionica Dukata i za njih će dobiti 130 milijuna kuna. Mnogi će mali dioničari od ovog tjedna zbog toga biti milijunaši, piše koprivnički portal Danica. hr i navodi imena dioničara. Investitor Antun Radić iz Zagreba, najveći je mali dioničar Dukata, drži 6472 dionice i za njih će dobiti čak 6 milijuna kuna. Dobro će proći i poznati pulski investitor, pionir ulaganja u dionice Kristijan Floričić koji posjeduje 5211 dionica Dukata, za što će mu biti isplaćeno oko 4,8 milijuna kuna.

Verica Dropučić iz Svetog Ivana Zeline ima 4632 dionice Dukata i za njih će dobiti oko 4,3 milijuna kuna. Marija Devčić iz Bjelovara pak za svojih 3997 dionica dobit će 3,7 milijuna kuna. Mislav Bradvica svojih će 2899 dionica morati dati za 2,7 milijuna kuna, Tomo Tišljarić svojih 1561 za 1,5 milijuna kuna. Milijunske iznose na dionicama Dukata zaradit će i Pero Vlainić te Đurđica Gašparić.

