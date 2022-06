FACC do 2025. u Jakovlju planira zaposliti do 700 radnika

Tvornica austrijskog FACC-a, tehnološkog partnera globalne zrakoplovne industrije, u koju je u prvoj fazi ukupno uloženo oko 15 milijuna eura, do 2025. planira zapošljavati do 700 radnika, istaknuto je jučer na svečanosti otvorenja tvornice u općini Jakovlje u Zagrebačkoj županiji. Tvornica je nakon deset mjeseci izgradnje počela s radom u prosincu 2021. U njoj se proizvode lake komponente za unutrašnjost kabina poslovnih mlažnjaka i putničkih zrakoplova, a sada zapošljava 170 radnika. Uskoro će započeti proširenje proizvodnih pogona pri čemu bi se površina tvornice tijekom sljedeće dvije do tri godine trebala utrostručiti, a kako je izjavio predsjednik Uprave FACC-a Robert Machtlinger, vrijednost ukupne investicije bi do 2025. mogla narasti za još 30 do 40 milijuna eura, uz već uloženih 15 milijuna eura u zemljište i prvu fazu gradnje.

Svečanosti su nazočili predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović i drugi predstavnici državne te lokalne i županijske vlasti, kao i austrijski i kineski veleposlanici u Hrvatskoj, Qi Qianjin i Josef Markus Wuketich.

FACC se titulira kao jedna od vodećih svjetskih zrakoplovnih tvrtki koja projektira, razvija i proizvodi napredne lake sustave za zrakoplovnu industriju. Svake sekunde sa zemlje poleti jedan zrakoplov koji sadrži FACC tehnologiju, a kupci su kompanije poput Airbusa, Boeinga i Bombardiera, ističu iz FACC-a. U fiskalnoj godini 2021. FACC je ostvario prihode u iznosu 497,6 milijuna eura, zapošljava oko tri tisuće ljudi iz 41 zemlje na 13 međunarodnih lokacija diljem svijeta. Inače, FACC je u većinskom vlasništvu kineske kompanije AVIC (Aviation Industry Corporation of China), koja je na ljestvici Fortune 500. Tvornica u Jakovlju najveća je 'greenfield' investicija te kompanije izvan matične Austrije, kao i jedna od najvećih austrijskih 'greenfield' investicija u Hrvatskoj uopće.

Machtlinger je istaknuo da nije bilo lako odabrati lokaciju za ulaganje, a nakon intenzivne analize svih faktora izbor je pao na Hrvatsku, pri čemu je u igri bilo još osam europskih zemalja. Zahvalio je premijeru Plenkoviću na podršci tijekom cijelog procesa, kao i resornim ministrima i lokalnim vlastima na izvrsnoj suradnji u realizaciji investicije. Premijer Plenković Machtlingeru je zahvalio što je FACC za mjesto investiranja odabrao upravo Hrvatsku, podsjetivši i da se s njime sastao prije tri godine.

Kao razloge koji su utjecali odluku o investiranju u Hrvatsku Plenković je naveo političku stabilnost i jasan smjer upravljanja zemljom, koja ide ka dubljoj europskoj integraciji – Schengenu i europodručju. Tu je i kvalitetna i obrazovana radna snaga, izvrsna prometna povezanost, u smislu i blizine Zagreba, zračne luke, autocesta, željeznice te riječke luke. Plenković je apostrofirao i poticaje za ulagače, poput poreznih olakšica, potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta koja su vezana za ulaganja, potpore za radno intenzivne projekte ulaganja te one za opravdane troškove usavršavanja povezanog s ulaganjem.