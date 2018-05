Dolaze ulagači iz Azije, čak 60 posto investicija u nove hotele

Turizam je među rijetkima resorima koji se posljednjih godina mogu pohvaliti stalnim rastom investicija.

Ove se godine, recimo, u pripremu sezone ulaže 940 milijuna eura, s lani se ta cifra vrtjela oko 800 milijuna. Tu su ubrojane investicije i privatnog i javnog sektora, a pretežu investicije turističkih tvrtki u odnosu na novac s kojim sezonu pripremaju županije, gradovi, općine.

Konkretno ove godine, turistička industrija investira 628 milijuna eura a javni sektor 311. Ulagalo bi se i više, stalno ponavljaju hotelijeri, da je PDV niži i da je riješena problematika turističkog zemljišta. Kako god, hotelske kuće, kralježnica domaćeg turizma, nastavljaju s investicijama, svjesne da nema razvoja bez novog, boljeg, kreativnijeg, komfornijeg, atraktivnijeg..., potvrđuje istraživanje globalne konzultantsko-revizorske kuće Erst&Young “Ulaganja u razvoj hotelijerstva 2018.-2020.”.



U idućih pet godina, prema istraživačima E&Y-a, hotelska će industrija u Hrvatskoj investirati 1,2 milijarde eura. Radi se o 83 hotelska projekta u poodmakloj fazi planiranja, razvoja i gradnje ili stavljanja na tržište u razdoblju od 2018. do 2022. godine. Pri tom, samo će kroz deset najvećih turističkih projekata biti uloženo sedamstotinjak milijuna eura. Obala je, očekivano, i dalje najzanimljivija investitorima, pa među top deset investicija nema niti jednog u unutrašnjosti zemlja. Devedeset posto ulaganja u našem turizmu odigrat će se na obali, točnije u 12 županija. Brojem i ‘težinom’ projekata posebno se ističu Splitsko-dalmatinska i Istarska županija, a slijede opatijsko, zagrebačko i dubrovačko područje. Vijest da se, nakon pretežite obnove hotela posljednjih godina, omjeri mijenjaju u korist novoizgrađenih objekata i tzv. greenfield investicije, pokazuje istraživanje.

– Od ukupnog broja investicija njih 60 posto bit će potpuno novi projekti i hoteli, dok se 40 posto odnosi na sveobuhvatna preuređenja postojećih smještajnih kapaciteta. U razdoblju do 2020. godine će tim projektima biti obuhvaćeno ukupno 9700 hotelskih soba, od kojih se gotovo 6000 soba odnosi na potpuno nove ili proširene kapacitete. I to primarno u hotelima visoke kategorije, onima s četiri i pet zvjezdica – ističe Marija Noršić, menadžerica u Odjelu savjetovanja za turizam i ugostiteljstvo u hrvatskom EY-u. Hotelijerstvo u Hrvatskoj ubrzano će se razvijati zahvaljujući milijunskim ulaganjima najvećih igrača na tržištu, kao i strateškim preuzimanjima i spajanjima.



– Uz tradicionalne hotelske brendove na našem tržištu, očekuje nas i dolazak najjačih svjetskih hotelskih kuća. S obzirom na to da će ulaganja biti usmjerena na kapacitete vrhunske usluge, polovicu investicija u ovom ciklusu činit će projekti do 200 soba pri čemu je prosječna vrijednost ulaganja po sobi za hotele od četiri zvjezdice 140.000 eura, a za hotele od pet zvjezdica oko 370.000 eura – pojašnjava M. Noršić.

U idućim godinama bi, pri tom, na investitorsko-turističku scenu u Hrvatskoj snažno trebali stupiti investitori iz azijskih zemalja. Do sada su dominirale europske investicije, a do 2022. će ih čak 42 posto nositi potpis azijskih hotelijera i investitora. Za pet godina svega će 13 posto investitora biti s europskog tla. Ulaganja iz Azije, iznosit će 488,6 milijuna u nove hotele i resorte, te 37,9 milijuna u preuređenje postojećih. Domaći investitori će im biti praktički rame uz rame s 498,7 milijuna eura investicija u nove projekte i 37,9 milijuna u postojeće objekte. Investitori očekuju da će se njihovi projekti isplatiti u roku od četiri do 15 godina, ovisno o investiciji, dok predviđeni prosjek isplativosti iznosi deset godina.

Većina investitora, pokazalo je istraživanje, planira sudjelovati s od 25 do 40 posto vlastita novca, a za ostatak će tražiti zaleđe komercijalnih banaka. Bit će, dakako, i investitora koja će kucati na vrata fondova EU. No, u takvim slučajevima će se u projekt morati upustiti sa 70 do 75 posto vlastitog kapitala.

Obistine li se sve projekcije i planovi domaći bi turizam u 2023. trebao zakoračiti bogatiji za nekoliko visokokategornika i tri prestižna brenda; Four Season, Hyatt i Marriott. Sva sreća da je tome tako jer sve zahtjevniji moderni nomadi traže sve više aktivnosti, ali i sve veći komfor u smještajnom objektu. Najnovije istraživanje Booking.coma provedeno među 19.000 turista iz cijelog svijeta otkriva da je za čak 27 posto putnika iz Hrvatske dizajn interijera ključan pri odabiru smještaja za godišnji odmor.

Za gotovo 80 posto ispitanika iz Hrvatske savršeni smještaj znači udobnost, obilje prirodnog svjetla i zelenilo u okruženju. Kad je, pak, u pitanju udobnost na prvom je mjestu dobar krevet za 70 posto hrvatskih putnika. Slično misle i stranci, koji su dominantni gosti na našoj obali, pa ih čak 41 posto odgovara da će se, ako je krevet udoban, radije ostati izležavati u sobi nego se otputiti u neki večernji izlazak.