Dobit Samsunga potonula gotovo 30 posto

Samsung Electronics očekuje pad dobiti u četvrtom tromjesečju 2018. za 29 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana prije, što je posljedica usporavanja potražnje za pametnim telefonima i memorijskim čipovima.

Prema poslovnim procjenama, objavljenim u utorak, južnokorejski tehnološki div procjenjuje da je njegova operativna dobit u proteklom kvartalu iznosila 9,7 milijardi dolara, ili oko 10.800 milijardi wona, 29 posto manje nego što je iznosila godinu dana prije. To je znatno veći pad dobiti nego što su analitičari u anketi Reutersa očekivali i prvi pad dobiti Samsunga nakon dvije godine. Ukupni prihodi tvrtke mogli bi, pak, iznositi 59.000 milijardi wona, 11 posto manje nego godinu dana prije. Detaljne kvartalne poslovne rezultate najveći svjetski proizvođač pametnih telefona i čipova objavit će kasnije ovoga mjeseca.

Posljednjih godina prihodi i dobit te tvrtke snažno su rasli zahvaljujući snažnoj potražnji za memorijskim čipovima za mobilne uređaje. Međutim, u utorak je Samsung poručio da će njegova dobit biti potisnuta i u prvom tromjesečju 2019. godine zbog slabljenja potražnje i jačanja konkurencije. Slabljenje potražnje, posebice u Kini, pritisnula je cijeli tehnološki sektor, pa je nedavno i Apple upozorio da će mu prihodi biti manji nego što se očekivalo zbog slabije nego što se očekivalo prodaje iPhonea u Kini.

„Slaba prodaja čipova vodećim kineskim 'cloud' kompanijama izazvala je rast Samsungovih zaliha do razina koje dovode do pada cijena. Uz to, kineski proizvođači pametnih telefona bilježe drastični pad prodaje, što je također izazvalo slabljenje potražnje za čipovima”, objašnjava Kim Young-woo, analitičar u tvrtki SK Securities. Samsungove memorijske i procesne čipove, koji čine oko tri četvrtine dobiti i otprilike 38 posto prihoda te kompanije, kupuju za svoje pametne telefone kineski proizvođači, uključujući i vodeći Huawei. A kako je usporavanje rasta kineskog gospodarstva izazvalo slabljenje potražnje za čipovima i mobilnim uređajima, analitičari očekuju da će Samsung u cijeloj 2019. ostvariti manju dobit nego u 2018.

