Degordian kreće s novim i unaprijeđenim izdanjem Detangled edukacija

Besplatan program edukacija Detangled, koji je prije dvije godine pokrenula agencija Degordian, nakon perioda stanke ponovno kreće u novom izdanju. Osim što će se sve održavati online, novost je da uvode i panele na kojima će sudjelovati brojni zanimljivi gosti iz industrije.

Stručnjaci iz Degordiana pokrenuli su ovaj besplatan program edukacija s ciljem dijeljenja znanja jer i sami već godinama njeguju kulturu učenja kroz brojne edukacije koje održavaju interno u tvrtci. One najbolje su tako odlučili učiniti javnima i otvoriti ih za sve koji žele učiti i biti u toku sa svim novim marketinškim trendovima. Njihova je želja educirati što više ljudi, nadahnuti ih, motivirati i inspirirati kako bi i sami nastavili istraživati te razvijati sebe i svoju okolinu.

Za razliku od prvih Detangled edukacija koje su se održavale u njihovim prostorima, lokacija sada više neće biti prepreka za sudjelovanje jer se cijeli program održava online, a dodatna novost i prednost novog formata Detangled edukacija je i to što će na njihovoj web stranici nakon održavanja uživo, biti dostupne snimke koje će se moći naknadno pogledati.

U novu sezonu kreću s panelom u kojem će ugostiti Ivu Novaka, koji radi kao Global Head of Growth Marketing u prvom hrvatskom unicornu – tvrtki Infobip, dok će moderator biti Daniel Ackermann, CEO Degordiana.

Panel "Growth Marketing on a global scale: A case of Infobip" održat će se online, 20. listopada u 16 sati. Razgovarat će o izazovima i iskustvima koje je Ivo Novak stekao razvijajući Growth Marketing na globalnoj razini, o inbound i account based marketingu te marketing automatizaciji. Idealna je ovo tema za sve startupove, IT kompanije, B2B tvrtke, ali i za sve ostale Sales i Performance oriented kompanije i pojedince unutar njih.

Osim toga, već su otvorene prijave za ostale nadolazeće edukacije i panele. Za sve one koji pripremaju kampanje ususret Black Fridayu, pripremili su korisnu edukaciju pod nazivom "Social Commerce: novi način skaliranja Ecommerce poslovanja", koju će 3. studenoga održati njihov voditelj Performance marketing tima Matej Jelić.

U studenom nas očekuje i webinar "Employer branding strategija u praksi" u sklopu kojeg će ugostiti Marinu Jurić, HR business partnericu iz Addiko banke, koja će s Ivom Majstorović, Employer branding direktoricom iz Degordiana, podijeliti iskustvo rada na stvarnom primjeru krojenja employer branding strategije za Addiko banku.

Influencer marketing još je jedna od gorućih tema kojom će se baviti na Detangledu. Točnije, u najavi je i webinar "Društveno odgovoran influencer marketing" u kojem će ugostiti poznatu hrvatsku influencericu Nanu Nadarević, dok će uz nju svoje znanje podijeliti duo iz Degordiana, PR managerica Mia Bušić i Account Executive Filip Vujić.

U Degordianu nastavljaju pripremati nove edukacije, a sve detalje i novosti možete saznati na Detangled web stranici.