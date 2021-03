Budućnost su personalizirana životna osiguranja s lajtmotivom 'pay as you live'

Potrebna je radikalna promjena poslovnih modela što se tiče životnih osiguranja. Svi modeli koji su korišteni do sada su iscrpljeni. U godinama pred nama očekujem da ćemo vidjeti promjenu i pojavu novih proizvoda koji će kombinirati mirovinu, zdravstvenu i staračku skrb. Očekujem da će osiguravatelji koristiti pristup velikom skupu podataka o svojim klijentima i kreirati za njih proizvode po mjeri – istaknuo je Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na konferenciji o budućnosti životnih osiguranja koju je kao regulator organizirao u suradnji s Hrvatskim uredom za osiguranje.

O personalizaciji polica životnog osiguranja govorila je i predsjednica uprave Wiener osiguranja VIG Jasminka Horvat Martinović.

– Klijenti su spremni prikupljati podatke o prehrani, vježbanju, načinu žIvota, zdravstvenim navikama... ako će zauzvrat dobiti personaliziranu policu koja odražava filozofiju „pay as you live“ - istaknula je čelnica Wiener osiguranja.

Šef Hanfe poručio je i da društva za osiguranje moraju redizajnirati svoje proizvode na način da budu sigurni i prihvatljivi klijentima, ali i da danas potencijalnim korisnicima i korisnicima životnog osiguranja nisu poznate sve informacije koje bi trebali imati o proizvodima.

– Mi po prigovorima koje primamo u Hanfi vidimo da ih nemaju – kaže Žigman. Osiguravatelji i regulator podsjetili su da produženi životni vijek kreira svijest o tome da se mora više štedjeti za održanje zadovoljavajuće razine standarda nakon umirovljenja. Očekuju i da će se do 2030. digitalizirati 44 posto procesa u osiguranju.

– Treba nam digitalna transformacija, puno toga odrađivat će umjetna inteligencija. Ali ljudski kontakt postat će još važniji, osobni savjet i stvaranje odnosa između nas i klijenta bit će presudni u zadržavanju postojećih klijenata i pridobivanju novih – naglasila je J. Horvat Martinović.

Životna osiguranja trenutačno prolaze transformaciju izazvanu razdobljem niskih kamatnih stopa u kojem klijentima moraju isplatiti zajamčene prinose, ugovorene otprije deset godina, a to jako teško mogu ostvariti.

- Da budemo iskreni, nema kamate, nema prinosa, imate novac koji negdje stoji. Za to nema jednostavnog rješenja. To je proces prihvaćanja da smo do toga došli, osvještavanja da će trajati možda i 30 godina i traženja rješenja. Još su to samo ideje, unit linked proizvodi, oni s garancijom nula, jer i nula je danas vrlo lijepa garancija, to bankari vrlo dobro znaju – otvoren je Vančo Balen, član uprave Croatia osiguranja.

U sklopu konferencije prezentirano je i istraživanje o stavovima studenata prema životnim osiguranjima pod nazivom „Pogled generacije Z na životno osiguranje“ koje je organizirao i predstavio Jakša Krišto, profesor s Ekonomskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Prema tim podacima, 81,4 posto studenata smatra da je životno osiguranje potrebno ili korisno, a nešto više od polovice (55,9 posto) studenata ga kani ugovoriti čim počne ostvarivati stabilne prihode. To su, očekivano, osiguravatelji poudravili, no bilo je i iznenađujućih povratnih informacija.

– Stav studenata da su investicijski fondovi sigurniji od osiguranja je dio na kojem mi kao osiguravatelji možemo raditi. Ugodno je iznenadilo da 68 posto mladih želi policu ugovoriti u uredu osiguravatelja uživo, a ne digitalno; to znači da odnos čovjeka prema čovjeku koji ostaje najvažniji – prokomentrala je predsjednica uprave Grawea Nataša Kapetanović.

Izvršni direktor Privredne banke Zagreb Hrvoje Dajak osvrnuo se na podatak da 75 posto anketiranih studenata informacije o financijskoj industriji dobiva preko weba i portala, a zabrinjava ga činjenica da tek 50-ak posto studenata ekonomije prati financijske podatke.

- Mi kao distributeri moramo raditi na tome da banku kao kanal promoviramo, postotak onih koji banku vide kao kanal brine – zaključio je Dajak.

Direktor slovenske Agencije za zavarovalni nadzor Gorazd Čibej i članica Upravnog vijeća Hanfe Ilijana Jeleč istaknuli su kako je u procesu transformacije životnog osiguranja vrlo važno voditi računa o zaštiti potrošača.

