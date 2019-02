Brzi krediti u Addiku mogu se dobiti bez odlaska u banku

U Addiko banci moguće je odsad podignuti brzi “blic” kredit bez dolaska u poslovnicu, od zahtjeva do isplate. To mogu učiniti i klijenti druge banke, a zasad su “virtualne” usluge ograničene na ovaj kredit i otvaranje tekućeg računa. Banka je jučer predstavila prvu virtualnu poslovnicu u Hrvatskoj koja je u početnoj fazi dostupna radnim danom od 9 do 22 sata te subotom od 9 do 14 sati, no najavljuju da će uskoro prerasti u uslugu od nula do 24 sata.

Podnositelj zahtjeva za kredit treba imati kod sebe osobnu iskaznicu, mobitel, tablet ili računalo s kvalitetnom kamerom te token za ulazak u aplikaciju internetskog bankarstva matične banke. Iznos kredita koji se na ovaj način odobrava je od 10.000 do 40.000 kn, s rokom oplate od tri do pet godina. Podnositelj kreditnog zahtjeva unosi podatke potrebne za obradu, nakon čega u razgovoru s agentom kontakt-centra slijedi videoidentifikacija. Potom dobiva individualni certifikat s PIN-om i jednokratnom lozinkom, odabere iznos i rok otplate, a nakon odobravanja ugovor i dokumentaciju koju potpisuje digitalno.

– S Addiko virtualnom poslovnicom predstavljamo jedinstvenu digitalnu uslugu koju ne može ponuditi nitko drugi na tržištu. Riječ je o dosad u Hrvatskoj nezamislivom digitalnom “end-to-end” procesu, tako da mi danas zapravo predstavljamo bankarstvo budućnosti – komentirao je predsjednik uprave Addika Mario Žižek koji je cijelu prezentaciju odradio u hologramskom obliku.

