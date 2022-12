Adrijana Vinter: Treba imati realan cilj i ideju koja može biti stvaran posao

Da je dobro mentorstvo zapravo dobra podrška i inspiracija za one koji počinju razvijati poslovne karijere, stav je Adrijane Vinter, članice uprave Selvite SA te globalne direktorice za odjel istraživanja lijekova u kojem radi više od 600 znanstvenika na četiri lokacije u Hrvatskoj i Poljskoj. Vinter je diplomirala na Kemijskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, a u dugogodišnjem projektu Večernjeg lista i časopisa Zaposlena preuzela je ulogu mentorice. Što može ponuditi mladima i kako žene trebaju usmjeriti svoju karijeru, otkriva u razgovoru za Večernji list.

Danas među mladima prevladava mišljenje da moraju otići u inozemstvo da bi ostvarili karijeru. Je li to doista tako?

Odgovor na ovo pitanje možda ovisi o kojim se strukama raspravlja. Po mojem mišljenju, prilike za razvoj i unapređenje karijere mogu se naći svugdje. Svakako nije loše međunarodno iskustvo, no kao građani ove države trebali bismo vidjeti možemo li na bilo koji način svojim znanjima i idejama pridonijeti razvoju poduzetništva i gospodarstva. Tražeći prilike ovdje, ulažemo i u buduće generacije, generacije naše djece i mladih za koje stvaramo plodnije tlo. Ne bismo li u svojim životima i karijerama trebali razmišljati i što ostavljamo iza sebe? Ja sam se obrazovala u Hrvatskoj i cijeli život zapravo tu živim i radim. Iako sam zbog prirode posla proputovala svijet i stalno radim sa stranim tvrtkama, sretna sam što mogu pridonositi širenju poslovanja tvrtke u kojoj radim i tako omogućiti stvaranje prilika za nova radna mjesta visokoobrazovanim znanstvenicima u Hrvatskoj.

Kada žena svoju karijeru usmjerava u području znanosti, na što mora obratiti pozornost?

Karijera u području znanosti ima sigurno puno sličnosti s karijerama u drugim područjima. Ono što je u znanosti bitno jest zadržati istraživački duh, radoznalost i stalnu želju za učenjem. Ženama često bude zahtjevnije razvijati karijeru jer pokušavaju više balansirati obiteljski i poslovni život. Ovakva karijera često će zahtijevati fleksibilno radno vrijeme i prilagodljivost, no i za žene i za muškarce bitno je ne gubiti volju kad istraživanje ne ide u željenom smjeru i zadržati fokus.

Koje kvalitete, uz znanje, moraju krasiti osobu koja tek počinje razvijati svoj poslovni put?

Svakako strpljenje i upornost te spremnost na promjene. Često ćete imati petogodišnji poslovni plan, ali ponekad ćete ga morati mijenjati ili prilagođavati prema stanju na tržištu ili drugim zahtjevima. Treba postaviti realne ciljeve i biti spreman na prilagodbu tijekom cijelog “puta”. Bitno je imati snove i želje, ali i cijelo vrijeme biti u dodiru s realnošću i provjeravati koliko smo napredovali, što smo uložili i spremni uložiti kako bismo se razvili te koji su sljedeći strateški koraci.

Svi će se jednom suočiti sa “zatvorenim vratima”. Kako se u takvim trenucima postaviti?

Ne treba na takve situacije gledati kao na “zatvorena vrata”, već kao priliku za učenje i svojevrsnu provjeru. Možda ni sami nekad ne znamo kojim putem moramo ići da bismo došli do željenog cilja pa nas životne situacije preusmjere. Često sam nakon nekog vremena na takve, prošle situacije gledala s osmijehom i zahvalnošću jer su na kraju ta vrata bila pogrešna vrata za mene, a otvorila su se neka druga s više dobrih prilika.

Što zapravo znači dobro mentorstvo?

Dobro mentorstvo za mene znači inspiraciju i podršku. Dobar će mentor svojim primjerom na neki način potaknuti na razmišljanje. Bitno je da postoji dobra kemija između uključenih te volja za učenjem i prenošenjem znanja. Ako pozorno slušamo, od svakog možemo nešto naučiti. Meni su bili dobri oni mentori koji su i slušali i postavljali pitanja, oni koji su objektivno, bez velikih emocija, sagledavali trenutačnu situaciju i potaknuli me na drukčije sagledavanje te situacije. Nekad će nam mentori biti i samo potvrda da idemo u dobrom smjeru, a nekad ćemo možda i potpuno promijeniti pristup.

Foto: Privatni album ADRIJANA VINTER, članica Uprave Selvita SA

Umreženost s ljudima važan je preduvjet u poslovnom svijetu. Ipak, postoje granice s kojima i s kakvim ljudima želite surađivati, gdje se i kako postavljaju granice?

Kada radite s puno ljudi, srest ćete one s kojima vam je dobro surađivati, ali i one s kojima to nije. Možda nećete imati izbora i morat ćete se prilagoditi jer situacija to zahtijeva. U ovih 20 godina još nisam bila u situaciji u kojoj s nekim nisam mogla odraditi barem nužno što se moralo, ali vjerujem da se ljudi nađu u tome. Bitno je transparentno komunicirati i na lijep način objasniti kada vam nešto ne odgovara, sigurno se u mnogim slučajevima takve teme mogu razriješiti. Kada jasno komunicirate, onda će i oni s kojima surađujete biti svjesni što ne možete tolerirati. Sigurno već i sami možemo prepoznati kad se nađemo negdje gdje se nikako ne možemo uklopiti, u tom slučaju, najbolje se što prije iz toga okruženja i maknuti. Svakako je bitno da možete naći zajednički jezik s ljudima s kojima planirate dugoročnije surađivati. Najčešće su to oni s kojim ćete dijeliti istu viziju i/ili cilj pa se tada i lakše uskladiti.

Koje kvalitete vi u ovom projektu planirate prenijeti na mlađe koje ćete mentorirati i što od njih očekujete?

U dosadašnjem procesu mentoriranja voljela sam prenositi svoja iskustva i ono što sam naučila možda i na teži način, jer me netko nije mogao savjetovati. To bih u ovom procesu voljela nastaviti. Voljela bih im iz svoje perspektive prenijeti što ljudi na sličnim pozicijama kao ja očekuju od zaposlenika te im prenijeti znanje o vještinama koje se traže u poslovnom svijetu. Bitno je znati da treba imati cilj koji je realan i ideju koju je moguće razviti u stvaran posao kako bismo izbjegli velika razočarenja. Važno je raditi ono što voliš, ali moramo misliti i na održivost poslovanja i biti odgovorni poslodavci svojim budućim zaposlenicima. Htjela bih prenijeti poruku da zadrže fokus i budu hrabri i odvažni razmatrajući koje su rizike spremni preuzeti.

Ništa u životu nije doživotno pa ni posao koji se obavlja, razumiju li ljudi u Hrvatskoj važnost cjeloživotnog obrazovanja?

Mislim da razumiju. Svakodnevno se srećem s mladima, a i onima iskusnijima koji razmatraju što je sljedeće znanje koje im je potrebno. U velikoj većini struka teško je uopće izbjeći konstantno učenje ako želiš biti konkurentan na tržištu. Hrvatska je po mom mišljenju zemlja čiji su ljudi po mentalitetu otvoreni europskim zemljama i upijanju znanja sa stranih tržišta, a prema tome su i svjesni trendova cjeloživotnog obrazovanja.

Ima li u poslovnom svijetu, naročito uz razvoj tehnologije, jasne granice između poslovnog i privatnog?

Zaista volim posao koji radim i nikad nisam pokušavala povlačiti jasne granice između posla i privatnog života, uvijek su nekako isprepleteni. Ono na što svakako treba paziti jest to da bez obzira na fleksibilnost koju imamo danas u poslu zbog navedenih tehnologija ipak nije nužno raditi stalno i po cijele dane. Treba pripaziti na dobru ravnotežu, naš osobni “well being” kako ne bismo pregorjeli, jer tada postajemo neproduktivni.

Trebamo osluškivati što nam naš um i tijelo govore i nastojati što dulje održavati osjećaj zadovoljstva onime što trenutačno radimo, poslovno ili privatno. To će za svakog čovjeka biti nešto drukčiji recept i ovisi i o tome jeste li poduzetnik ili zaposlenik pa vam je radno vrijeme fleksibilno ili strogo zadano.