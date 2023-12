Znate li kako postupiti kad se uključi žuto svjetlo na semaforu?

Najviše je vozača zbunjeno žutim svjetlom. Kada se uključi, nakon zelenog, to od vozača u blizini semafora zahtijeva brze odluke, piše Revija HAK. Kada se približavate raskrižju na kojem se upravlja prometom semaforima zeleno svjetlo znači – slobodan prolazak, a crveno svjetlo zabranu prolaska. No što o žutom svjetlu na semaforu kaže Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Upaljeno samostalno žuto svjetlo znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti. Dakle, prioritet je sigurno zaustavljanje. No ako je žuto svjetlo uključeno istodobno s crvenim svjetlom to znači da će se uskoro promijeniti svjetla, te da će se upaliti zeleno. No zapamtite, upozorava HAK, to ne znači da zabrana prolaska koju označava crveno svjetlo prestaje vrijediti.

