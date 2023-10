Počinje novo veće asfaltiranje: Od sutra do 13.11 zatvara se prometnica u Novom Zagrebu

Kako je i najavljeno u planu asfaltiranja do kraja godine na redu je još jedan dio Novog Zagreba. Ovoga puta zbog radova se od sutra u 8 ujutro pa sve do 13. studenoga zatvara Malomlačka ulica na dijelu od ulice Iver do kružnog toka kod broja 49. Vozači će obilazno moći putem ulice Laskočica, a drugačijom će trasom morati i ZET-ovi autobusi.

Autobusne linije 229 (Glavni kolodvor - Odra - Mala Mlaka) i 315 (Savski most - Lukavec) će u oba smjera voziti na sljedeći način:

Linija 229:

Glavni kolodvor – redovnom trasom do kružnog toka u Malomlačkoj ulici – (polukružno okretanje) Malomlačka ulica – (desno) Odranska ulica - i dalje uobičajenom trasom do odredišta

Linija 315:

Savski most – redovnom do raskrižja Gradska ulica/ Malomlačka ulica – (ravno) Laskočica ulica – (ravno) Odranska ulica - i u nastavku uobičajenom trasom do Lukavca

Autobusna linija 229 privremeno neće koristiti stajališta Malomlačka 30, Malomlačka - igrališna, Laskočica 2 i Laskočica 42, u smjeru Glavnog kolodvora, a istovremeno će biti uspostavljeno početno – krajnje stajalište u Malomlačkoj ulici kod kućnog broja 33.

Autobusna linija 315 neće koristiti obostrana stajališta Malomlačka – igrališna i Malomlačka 30, a na izmijenjenom dijelu trase koristit će sva usputna autobusna stajališta.

