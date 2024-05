Zaslužan za strelovit uspon ove marke: Opsežno dotjeran Sorento stigao u Hrvatsku

Novi Sorento, odnosno redizajnirana izvedba četvrte generacije Kijinog velikog SUV modela, stigao je u Hrvatsku. Legendarni model početak je priče o uspjehu korejskog proizvođača, jer upravo je s njim 2002. godine i započeo Kijin ozbiljniji prodor na ovo tržište. Sad je dizajnerski i tehnički osvježen, te se vizualno približio modelu Sportage. Iako će se kasnije nuditi i s hibridnim te plug-in hibridnim pogonom, sada je novi Sorento dostupan samo s turbodizelskim agregatom, pogonom na sva četiri kotača i 8-stupanjskim automatskim prijenosom s dvostrukom spojkom, uz prilično bogatu serijsku opremu. Takav Sorento stoji 62.199 eura. Dvije hibridne inačice u proizvodnju bi trebale krenuti potkraj godine, kada se očekuje da će biti poznate i njihove cijene. Krenulo se najprije s 2,2-litrenim dizelašem od 194 KS, za kojega se uostalom i očekuje da će biti najtraženiji. Sorento Plug-in Hybrid opremljen je s 1,6 T-GDI motorom i baterijom od 13,8 kWh uparenim s automatskim mjenjačem sa šest stupnjeva prijenosa (6AT). Standardno dolazi s pogonom na sva četiri kotača. Sorento Hybrid, pak, ima 1,6 T-GDI motor i bateriju od 1,49 kWh, također je uparen sa 6AT mjenjačem.

S ovim je izmjenama Sorento dobio osvježen dizajn – više iznutra, nego izvana – potom više naprednijih sustava, nove boje, održive materijale i unaprijeđeno korisničko iskustvo. Poboljšana mu je udobnost i sigurnost. Dostupan je u izvedbi s pet, šest ili sedam sjedala. Početna cijena, naravno, odnosi se na inačicu s pet sjedala. Za osvježeni Sorento još nisu poznate konkretne cijene sedmerosjeda, no u prethodnoj je verziji on bio oko 2000 eura skuplji od Sorenta s pet sjedala. Izvana gledajući, na Sorentu uočavamo nova svjetla u obliku slova T, novodizajnirani poklopac motora, upečatljivu novu prednju masku, dotjerana stražnja svjetla. Dostupna je paleta od deset boja, no kupci u ovom segmentu (i ne samo u njemu) najčešće posežu za crnom i srebrnom bojom. Vanjske dimenzije ostale su iste. Sorento je i dalje 481,5 centimetara dug, 190 cm širok i 169,5 cm visok, uz 281,5 cm razmaka među osovinama te 17,6 cm odignutosti od tla. Impresivne su mu i dimenzije prtljažnika, zapremine je do 2085 litara (do 902 litre iza drugog reda sjedala), ovisno o izvedbi. Uz to, zadržan je odličan kapacitet vuče - 2500 kg kod dizelaša.

Foto: Kia Motors

U interijeru je ipak izmijenjeno više toga, dosta je pročišćen. Dominira ogroman panoramski zakrivljeni zaslon, odnosno vizualno u jedan zaslon objedinjena 12,3" instrumentna ploča i također 12,3-inčni centralni dodirni zaslon. Praktična je kombinacija dodirnih komandi na zaslonu i fizičnih tipki. Uz to, 10-inčni head-up zaslon omogućuje vozačima da vide osnovne informacije o vozilu i prometu bez skidanja pogleda s ceste. Digitalni retrovizor može se koristiti kao normalno električno kromatsko ogledalo ili kao zaslon za sliku kamere. To vozaču omogućuje siguran pogled unatrag u situacijama kada je pogled zaklonjen. Ručica mjenjača (shift by wire) je redizajnirana, dok crna obloga krova, metalne papučice i panoramski krov daju novom Sorentu tehnički, odvažan i moderan izgled. Horizontalni ventilacijski otvori djeluju elegantno. Novost u ovom modelu su i Highway Drive Assist 2.0 sustav s funkcijom pomoći pri izmjeni vozne trake i Surround View Monitor s funkcijom 3D prikaza. Sustav koji pomaže izbjeći nalet na vozilo ispred također je nadograđen kako bi uključio skretanje i križanje raskrižja, Evasive Steering Assist, nadolazeću promjenu trake i promjenu strane trake.

Uz napredniju opremu, dakle, turbodizelski motor novom je Sorentu snažan adut, iako i kod Kije elektrifikacija dolazi na velika vrata. Krajem godine očekuje se premijera novog, manjeg SUV-a EV3. Trebao bi biti cjenovno pristupačniji, pa od njega Kia očekuje bolju prodaju, bez obzira na električni pogon. U ovoj se godini očekuje i novi Picanto, najmanji model ovog proizvođača, no zbog EU regulative više neće biti tako jeftin kako su kupci vozila ovog segmenta ranije bili navikli.