VIDEO Atraktivan urbani crossover Coolray s luksuznom opremom po vrlo konkurentnoj cijeni

U Hrvatsku je stigao novi model kineskog diva Geelyja - Coolray, koji smo imali priliku isprobati na prvim regionalnim testnim vožnjama od Zagreba do slovenskog Bleda.

Već pri preuzimanju vozila primječujemo atraktivnost urbanog crossovera koji se s dužinom od 438 cm smjestio u segment između B-SUV i C-SUV klase. Dinamičan i sportski izgled naglašen je između ostalog 17" naplacima, velikim stražnjim spojlerom, istaknutom prednjom maskom, s četiri nastavaka ispušnih cijevi, dodacima na karoseriji nalik karbonu, panoramskim krovom koji se otvara, full LED prednjim svjetlima... Pomislili smo da se radi o sportkoj verziji, no, zapravo, to je početni model Coolraya. Doduše, dolazi samo uz takvu vrlo bogatu opremu Flagship, a jedina doplata jest za Flagship+ opremu koja između ostalog donosi veće 18" naplatke i posebnu četveroslojnu Lavander boju, koja je zaista posebna i mijenja boju automobila iz različitih kuteva gledanja poput kameleona. Flagship model stoji 26.270 eura, a Flagship+ 27.770 eura.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.



U današnjoj konstelaciji cijena i s obzirom na zaista bogatu opremu možemo reći da se radi o vrlo atraktivnoj ponudi i konkuretnoj cijeni. Pogotovo, ako uzmemo u obzir da Coolray dolazi uz 1,5-litreni četiricilindrični turbobenzinac sa 172 KS i 290 Nm okretnog momenta, koji je uparen sa 7DCT mjenjačem s dvostrukom mokrom spojkom. Ako vas brine "kineska kvaliteta! Coolraya, znajte da je motor razvijen u suradnji s Volvom. Naime, Geely je vlasnik švedskog Volva, ali i Lotusa i Smarta.

U unutrašnjosti se također osjeti luksuz. Da, zbilja luksuz, jer Coolray nudi sjajnu završnu obradu, kvalitetne materijale i tehnološki napredne sustave. Ispred vozača je mesnati multifunkcionalni upravljač presvučen perforiranom kožom uz antibakterijsku tehnologiju, a koža se nalazi i na oblozima vratiju i sjedalima. Uz to, na vratima i armaturnoj ploči su i aluminijski dodaci te fina plastika. Instrumentna ploča je digitalna u obliku položenog LCD ekrana od 10,25 inča, dok je središnji dodirni zaslon dijagonale 12,3 inča velike rezolucije koji pruža vrlo jasnu reprodukciju kamere od 540 stupnjeva (prostor oko i ispod vozila). Za najbitnije funkcije postoje fizičke tipke što svakako pozdravljamo. Vozačka pozicija je ugodna i udobna, a grijanje sjedala je na prednjim, ali i na stražnjim sjedalima. Prednja sjedala su lijepo profilirana, a vozačko i električno podešavajuće.



Do Bleda smo je u Coolrayu putovalo četiri odrasla muškarca od kojih su trojica viša od 190 cm i put je prošao ugodno. Dvojica, koja su sjedila jedan iza drugoga nebi imali ništa protiv više mjesta za noge, no ipak se radi o kompaktnom SUV-u s 260 cm međuosovinskog razmaka. Jedini prigovor je stigao na nešto povišeniju buku na autocesti na brzinama većim od 140 km/h. Automobil je i s četiri osobe hitar i potentan, što potvrđuje i ubrzanje do stotke od 7,6 s. Potrošnja nam je na autocesti bila 8,2 l/100 km, dok je prosjek prema WLTP-u 5,8 l/100 km. Ovjes je tvrđe podešen što ide uz potentnost i sportski štih Coolraya, no na poprečnim neravninama to osjete putnici na stražnjoj klupi.

U vožnji autocestom pomogao nam je i pametni tempomat (ICC) s funkcijama kao što su automatsko ubrzanje i kočenje i mogućnost praćenja drugih vozila na sigurnoj udaljenosti. U serijskoj opremi dolaze i drugi sigurnosni sustavi poput Lane Keeping Assista, detekcije mrtvog kuta, inteligentne kontrole dugih svetala, autonomnog kočenja u slučaju nužde, ali i automatskog parkiranja.

Prtljažnik je pravokutnog oblika i prima 330 litara, dok serijski dolazi električno otvaranje vrata prtljažnika.

Coolray je osvježenje u trenutno najtraženijoj klasi automobila u Europi, a za cijenu od 26.270 eura nudi mnogo i to za 20-ak posto nižu cijenu od usporedivih konkurenata.