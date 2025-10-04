FOTO Oduzimaju dah, a pritom su i pristupačni: Ove europske gradove ne smijete preskočiti, idealni su za jesen
Jesen je svojevrsna slatka tajna iskusnih putnika. To je prijelazno razdoblje, takozvana "shoulder" sezona, kada se Europa odijeva u svoje najljepše ruho. Upravo tada zrakoplovne kompanije i hoteli spuštaju svoje cijene kako bi privukli posjetitelje, čineći tako i najpoželjnije destinacije iznenađujuće pristupačnima.
Praktične prednosti putovanja u listopadu i studenom su brojne i značajne. Redovi za ulazak u najpoznatije muzeje i znamenitosti drastično su kraći, što znači više vremena za uživanje, a manje za čekanje. Uz malo planiranja i fleksibilnosti, možete istražiti neke od najljepših gradova Europe za djelić cijene koju biste platili tijekom ljetnih mjeseci, a uspomene koje stvorite bit će jednako, ako ne i više, dragocjene.
Ako tražite klasičnu europsku čaroliju po nevjerojatno niskim cijenama, istočna Europa je nepogrešiv odabir. Prag, sa svojom bajkovitom arhitekturom, u jesen dobiva posebnu, pomalo melankoličnu ljepotu koja je idealna za šetnju preko Karlovog mosta ili istraživanje Praškog dvorca. S cijenama piva od oko 2 € i obilnim obrokom za manje od 10 €, češka prijestolnica ostaje jedna od najisplativijih destinacija.
Ništa manje privlačna nije ni Budimpešta, "kraljica Dunava", gdje se možete opustiti u čuvenim termalnim kupalištima Széchenyi, diviti se pogledu s Ribarskog bastiona ili uživati u krstarenju rijekom. Mađarska prijestolnica nudi izvanredan omjer cijene i kvalitete, a izravne i povoljne veze iz Hrvatske čine je savršenim izborom za vikend-bijeg
U neposrednoj blizini nalazi se Ljubljana, slovenska prijestolnica koja osvaja svojom čistoćom, zelenilom i opuštenom atmosferom uz rijeku Ljubljanicu. Mnogi je uspoređuju sa skandinavskim gradovima, ali uz znatno pristupačnije cijene
Ne treba zaboraviti ni Bratislavu, kompaktan i šarmantan grad na Dunavu, smješten između Beča i Budimpešte, koji nudi zanimljivu mješavinu komunističke arhitekture i slikovitih uličica starog grada, a sve to uz cijene koje neće opteretiti vaš budžet.