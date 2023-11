Vozači jednu stvar često zanemaruju na svojim autima: 'To može biti opasno i skupo'

Milijuni vozača troše puno više goriva, a time i novca, samo zato što ne napumpaju ispravno gume svojih vozila, prema novoj studiji. Mehaničari iz Walesa, iz Green Flaga, provjerili su tlak u stotinu vozila koja su bila na servisu tijekom razdoblja od mjesec dana i otkrili da 72 posto njih ima gume koje nisu napumpane prema smjernicama proizvođača. Sve četiri gume napumpane s krivim tlakom imalo je njih 22 posto.

Četiri od pet automobila i kombija za koje je utvrđeno da imaju neispravne razine bili su premalo napuhani. To je pogreška koja može učiniti vozilo do deset posto manje učinkovitim u potrošnji goriva i koštati vozača oko 160 eura godišnje, prenosi britanski portal This is Money. Procijenjeno je da ukupni trošak izgubljenog goriva, kao rezultat toga što vozači imaju neispravno napumpane gume, u Ujedinjenom Kraljevstvu iznosi 1,2 milijarde funti godišnje.

"Neispravno napumpane gume mogu biti loše za sigurnost, ali također mogu utjecati na učinkovitost goriva. Ako su premalo napuhane, ušteda goriva smanjena je za čak deset posto zbog dodatnog otpora ceste", pojasnio je Philip Gomm, glasnogovornik dobrotvorne organizacije za sigurnost na cestama RAC Foundation.

Iako će gume postupno gubiti zrak tijekom vremena, produljena razdoblja zanemarivanja provjere mogu rezultirati time da vozači voze s znatno nižim tlakom. Svaki automobil ima preporučeni tlak u gumama koji varira ovisno o marki i modelu.

Studija Green Flaga, provedena između rujna i listopada ove godine, otkrila je da vozači voze svoje automobile pod tlakom koji je daleko izvan smjernica. Neodgovarajući tlak u gumama, također, dovodi do nepravilnog ili preranog trošenja gume, što znači da će ih trebati češće mijenjati.

"Naša studija otkriva zabrinjavajuće visok udio Britanaca koji voze na nepravilno napumpanim gumama. To može biti nevjerojatno opasno i skupo pa je ključno da vozači redovito provjeravaju tlak u gumama svojih automobila, posebno kada je automobil potpuno natovaren ili ako planiraju krenuti na dugo putovanje", kaže Katie Lomas, direktorica Green Flaga.

