Škoda je pet mjeseci zaredom najprodavanija marka i sasvim se približila vodećem Volkswagenu

U prvih 11 mjeseci 2023. u Hrvatskoj je, prema podacima Promocije plus, prodano 53.282 novih osobnih automobila, što je 28,7 posto više nego u istom razdoblju prošle godine kada je prodano 41.385 automobila. I u studenom je prodaja rasla, ove godine registrirano je 3427 novih automobila naspram 2698 u studenom 2022., što je rast od 27 posto.Škoda je već pet mjeseci najprodavanija marka u Hrvatskoj, u studenom je imala 505 registracija i sasvim se približila prema ukupnoj prodaji u 2023. godini vodećem Volkswagenu. VW je u 2023. prodao 6160 automobila, a Škoda 6117 automobila pa će o najprodavanijoj marki u Hrvatskoj ove godine odlučivati prodaja u prosincu, no gotovo je sigurno da će to biti jedna od dvije vodeće marke iz VW koncerna. Trećeplasirani Renault je s 5654 prodanih automobila ipak predaleko za preokret u zadnjem mjesecu u godini. Slijede Kia (3814), Dacia (3514), Suzuki (3120), Toyota (2838), Opel (2736), Audi (2288), Hyundai (2202)...



Renault Clio je i dalje najprodavaniji model automobila u Hrvatskoj s 2532 prodana automobila, a dobrom prodajom posljednjih mjeseci približava mu se Škoda Octavia s ukupno 2342 registracije u prvih 11 mjeseci. Na trećem mjestu je Dacia Duster s 1523 registracije, a slijede Renault Captur, Dacia Sandero, Suzuki S-Cross, VW Taigo, Suzuki Vitara, VW T-Cross, VW T-Roc, Škoda Kamiq, Kia Stonic...Benzinski pogon imalo je daleko najviše prodanih novih automobila u dosadašnjem dijelu godine, njih 27.085 ili 50,8 posto udjela. Hibridi, u koje spadaju i blagi hibridi temeljeni na benzinskim i dizelskim motorima, s 24,6 posto udjela, odnosno 13.116 automobila su drugi najtraženiji pogonski sustavi, dok su dizelaši na trećem mjestu s 9992 vozila, odnosno udjelom od 18,8 posto u ukupnoj prodaji. Vozilo na plinski pogon odabralo je 1603 kupaca ili tri posto, dok je u prvih 11 mjeseci registrirano 1486 električnih automobila, što je 2,8 posto udjela u ukupnoj prodaji.