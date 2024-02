FOTO Ususret poticajima: Ovo su najbolji gradski električni automobili

Ako električni auti igdje imaju smisla, onda su to gradske prometnice i njihov užurbani ritam, u kombinaciji s vječnim nedostatkom prostora za parkiranje. Jer, ovi su mališani okretni i agilni. Električni pogon daje im žustar start i tih te ekološki rad, a dimenzijama su obično dobar kompromis između gradskih potreba za prostranošću i skućenih cesta. Također, kad ih se koristi za odlazak na posao i s posla, za prijevoz djece u školu te za tjednu kupovinu, nema stresa oko dosega jer i model s najskromnijom baterijom u takvom će tempu trebati puniti tek svaki treći, četvrti dan. Gradski električari s konkretnijom baterijom na punjač će, pak, trebati jednom tjedno – ima ih već više koji mogu izgurati i realnih 300 km - što nije teško iskombinirati ni ako nemate vlastito mjesto za punjenje već se oslanjate na javne punionice. Cijenom su ti automobili danas ipak pristupačniji no što su bili prije dvije, tri godine, a očekuje se da će za dvije do tri godine postati još kudikamo bliži prosječnom vozaču. Pod tim mislimo i na cijenu i na još bolju upotrebljivost električnih gradskih automobila u realnim situacijama. Sad ih još uvijek muči cijena baterije, budući da je nju ipak lakše 'utopiti' u cijeni kakvog većeg SUV modela, što je i razlog zbog kojeg inovativne baterije koje se brže pune i omogućavaju veći doseg još uvijek viđamo prvenstveno u većim (skupljim) automobilima.

Iz današnje perspektive, uz trenutačno aktualne cijene – i pred raspisivanje natječaja za novi krug poticaja u iznosu od 9000 eura, najavljen za ožujak - izdvojili smo naših top 5 malih električnih automobila. Vodili smo se, naravno, cijenom (za poticaje mogu konkurirati modeli koji stoje do 50.000 eura), ali i dosegom, funkcionalnošću vozila, njihovom serijskom opremom te dojmovima koje smo stekli tijekom testnih vožnji. Naš su izbor: Peugeot e-208, Dacia Spring, Opel Corsa Electric, Fiat 500, Renault Twingo.

Dacia Spring najpovoljniji je električni automobil u Hrvatskoj, s cijenom od 23.700 eura (za izvedbu Spring Essential Electric 45), što objašnjava i zašto je – uz Renault Twingo iz iste grupacije – Spring najtraženiji model u vrijeme dodjele državnih poticaja za kupnju električnih vozila. Novi Spring s 45 konjskih snaga te s baterijom od 27,4 kWh pruža domet vožnje do 230 kilometara po WLTP-u. Izgleda kao mali SUV, robusnih je linija, a valja znati da je robustan i u interijeru, gdje ne očekujte šminkerske materijale. Spring je dovoljno prostran za četvero, lagan je i agilan i poštena je ponuda za tu cijenu.

Renault Twingo E-Tech još je jedan praktičan gradski strujić, još jedan s popisa najjeftinijih. Stoji od 26.390 eura, za izvedbu Equilibre R80. Koliko se lako probija kroz gradsku džunglu dovoljno govori podatak da ima najbolji krug okretanja u klasi. Također prima četiri osobe, a kabina modela razigranog dizajna obiluje i praktičnim pretincima za pohranu. Twingo E-Tech 100% electric ima 60 kW (82 KS) snage i okretni moment od 160 Nm. Domet vožnje po WLTP standardu iznosi mu 190 km u punom ciklusu i 270 km u gradskom ciklusu.

Opel Corsa Electric u novom izdanju stoji od 34.000 eura. Elegantnijeg dizajna, s kvalitetnim materijalima i naglašenim detaljima u interijeru. Svidjela nam se sportska instrumentna ploča, a električna je Corsa opremljena i čitavom paletom sustava koji vožnju čine sigurnijom i ugodnijom. Uz doplatu, može imati, primjerice, digitalne instrumente, Intelli-Lux Matrix LED svjetla, panoramsku stražnju kameru, sustav koji će naći parkirno mjesto i samostalno upravljati volanom dok se Corsa na to mjesto ne uparkira. Električnoj Corsi doseg s jednim punjenjem iznosi 337 km do 359 km (ovisno o dodatnoj opremi), a baterija joj se do 80% kapaciteta može napuniti za 30 minuta.

Peugeot e-208, nastao na osvježenom izdanju 208-ice, također je odličan gradski izbor. Zanimljivo zvuči 400 kilometara dosega, a ujedno je opremljen najnaprednijim tehnologijama. Novi e-208 na našem je tržištu od studenoga 2023., a njegov novi elektromotor isporučuje 156 konjskih snaga, u kombinaciji s baterijom kapaciteta 51 kWh. Procijenjeno trajanje punjenja s 20 na 80% iznosi manje od 25 minuta s brzim punjačem (100 kW), 4 sata i 40 minuta na zidnoj punionici Wallbox (7,4 kW) te 11 sati i 10 minuta na ojačanoj utičnici (3,2 kW). Dizajnerski, e-208 atraktivno izgleda sa svih strana, a najupečatljiviji mu je nos, s efektrim novim svjetlosnim potpisom. Interijer je profinjen, materijali kvalitetni, oprema odlična. Stoji od 36.440 eura. Kad u veljači stigne i inačica od 136 KS, cijena će joj biti 34.640 eura.

Fiat 500 malo koga već na prvi pogled ne osvoji dizajnom, a podjednako je zabavan i u vožnji. Mali električar žustar je, lako upravljiv i na cesti imamo osjećaj da bismo s njim vrlo brzo svugdje mogli stići i da za njega nema premalog parkirnog mjesta. Pravi bombončić! Fiat 500e prvi je mali električni automobil koji ima sustave za autonomnu vožnju 2. stupnja. Također je opremljen nizom naprednih sustava za povezivost, ima moderan sustav multimedije, motor od 118 KS. Budući da je od samog početka razvijen kao čisto električni automobil, ima konkretnu (za mali automobil) bateriju od 42 kWh i WLTP domet od 320 km. Mali zvrk u izvedbi 500e 87kW La Prima HB stoji 40.300 eura.