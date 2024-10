Provjerili smo kako se kreću cijene: Najbolje idu 'vrtići' po pet eura i klasični lampioni koji stoje dva

Šarene multiflore i krizanteme kojima će Zagrepčani uoči blagdana Svih svetih ukrasiti vječna počivališta svojih najmilijih preplavile su Splavnicu. Kupci ih, kažu cvjećari, obilaze od prošlog vikenda, a proizvođači lampiona tek očekuju navalu. Iako se još susreću s problemima u nabavi parafina, situacija je, ističu, nešto bolja nego lani pa su cijene uglavnom slične lanjskima. Ponuda cvijeća, međutim, ove je godine slabija.

Gorjet će tri dana

– Prošle smo godine imali problema zbog oluja, a ove smo se susreli s iznadprosječno visokim temperaturama, ali i naglim promjenama. Sve se to reflektira i na biljke pa se neke nisu otvorile na vrijeme, zbog čega smo cvijeće počeli i kasnije prodavati – objašnjava nam Duja Ćužić. Male multiflore na njezinu štandu možete pronaći već za dva eura, većim verzijama cijena varira od pet do osam, a dobro ide i vrijesak, koji stoji tri. Najviše se pak traže "vrtići" koji su izrađeni od maćuhica, čempresa i vrijeska, što su biljke koje, dodaje, mogu potrajati i cijelu zimu, a cijena im je od pet do deset eura, ovisno o veličini, koliko su stajali i lani.

VEZANI ČLANCI:

Osim s naglim promjenama temperatura, proizvođači cvijeća ove su se godine susreli i s problemom raznih nametnika koji su potamanili biljke, a posebice su, kažu, stradale krizanteme, koje su stoga i uglavnom nešto skuplje.

– Imali smo najezdu ušiju, gusjenica i drugih štetočina koje nismo mogli istrijebiti jer adekvatnog otrova koji smo oduvijek koristili više nema na tržištu. Zamijenila su ga manje kvalitetna, a skuplja sredstva. Mi to moramo platiti jer nemamo izbora, a nikako nam se ne isplati – govori Božica Čukelj, koja podno Dolca prodaje cvijeće uzgojeno na OPG-u Milana Friščića u Malom Bukovcu nedaleko od Ludbrega. Manje lončanice kod nje možete kupiti za dva do tri eura, a među najprodavanijim cvijećem ovih dana je "kraljica zime", odnosno erika. Za tri eura po komadu nudi se u nježnoružičastoj, bijeloj i boji ciklame.

Dobro se prodaje i vrijesak, bijeli ili ljubičasti, koji stoji tri eura, što je 50 centi jeftinije nego lani. Šarene lončanice čije su se veće verzije lani prodavale za šest eura po istoj se cijeni mogu naći i ovih dana. Njihova manja varijanta stoji od dva do tri, a inačica s krizantemama prodaje se po deset eura. Veće rezane krizanteme još nisu u prodaji, na štandove će, kažu, stići sredinom tjedna, no u prodaji su manje verzije, i to po cijeni od dva do četiri eura po pušleku.

26.10.2024., Zagreb - Ponuda cvijeca i svijeca na Splavnici i groblju Mirogoj uoci Svih svetih. Photo: Luka stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Za razliku od cvjećara, proizvođači lampiona ističu da se zasad ne mogu pohvaliti velikim obujmom posla, no nadaju se da će se veće gužve na njihovim štandovima stvarati u nadolazećim danima. Oni koji imaju štandove na najvećem gradskom groblju, Mirogoju, žale se da bilježe pad prometa, što pripisuju radovima na obnovi mrtvačnice, ali i nedostatku parkirališnih mjesta.

– Kako se bliže Svi sveti, prodaja je nešto bolja, ali općenito je u znatnom padu. Nalazimo se u blizini mrtvačnice koja je trenutačno u obnovi, zbog čega je i kupaca sve manje. A uglavnom je riječ o umirovljenicima, mlađe generacije baš i ne drže do te tradicije – govori Kristina, vlasnica obrta za proizvodnju lampiona Dogena.

Već nekoliko godina, dodaje, bore se i s problemima u nabavi parafina, čija se cijena utrostručila, i to još s početkom rata u Ukrajini. Unatoč tome, cijene lampiona ove godine nisu dizali pa velike četvrtaste verzije s motivom križa, primjerice, ondje možete kupiti za tri eura. Lampioni u obliku srca stoje od dva do 3,50 eura, a oni najveći, valjkasti, četiri. Najprodavanije su klasične varijante, u obliku obrnute piramide, koje koštaju dva eura.

VEZANI ČLANCI:

– Naši lampioni gorjet će tri dana – kaže nam Ivan Kovačić, vlasnik obrta Svijeće i cvijeće, na čijem su štandu cijene također iste kao lani. I kod njega najbolje idu klasične verzije, koje stoje 2,50 eura, a 50 centi više platit ćete četvrtaste lampione. Lampioni u obliku srca stoje 2,20 eura, a veliki valjkasti četiri, odnosno pet ako su s motivom hrvatske zastave. Pronaći ondje možete i cvjetne aranžmane, kojima se cijena kreće od 15 eura za manje do 45 za veće varijante.

Besplatni busevi prema grobljima

U povodu blagdana Svih svetih, do nedjelje je na snazi i posebna regulacija prometa u zonama zagrebačkih groblja, a kako bi se smanjile prometne gužve, iz gradske uprave apeliraju da se što više koristi javni prijevoz, koji je od subote pojačan dodatnim kapacitetima. Usto će se u petak primjenjivati izvanredna organizacija javnog prijevoza, koji će biti i besplatan, ali i stroži režim ograničenja ostalog prometa.