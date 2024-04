FOTO Plug-in hibrid Toyota C-HR na struju prelazi 66 km, a možete dobiti i 5000 eura poticaja

U Hrvatsku je nakon nedavne premijere dvije hibridne verzije (HEV) stigla i plug-in hibridna verzija (PHEV) druge generacije modela C-HR. U inačici Plug-in Hybrid 220, verziji priključnog hibrida koji bateriju puni iz vanjskog izvora, nova Toyota C-HR pruža jednostavnu i glatku vožnju kakvu može pružiti samo pravo električno vozilo, s dosegom do 66 kilometara na struju prema WLTP-u.

Tako baterijom kapaciteta 13,8 kWh omogućuje prosječnom europskom korisniku obavljanje svih svakodnevnih vožnji u načinu rada samo na struju. Kad se baterija isprazni, automobil se automatski prebacuje u hibridni način rada, što vozaču pruža osjećaj bezbrižnosti i fleksibilnost u vidu vodeće u klasi Toyotine hibridne tehnologije koja jamči neprekidnu učinkovitost pri svakom putovanju. Toyota C-HR PHEV temelji se na 2,0-litrenom hibridnom sustavu pete generacije koji razvija 223 KS, uz ubrzanje od 7,3 sekunde do 100 km/h i 180 km/h maksimalne brzine.

Izgled vanjštine i unutrašnjosti Toyotina coupe-crossovera dugačkog 436 cm jednak je HEV verziji, a jedina bitna razlika je obujam prtljažnika koji u PHEV verziji nudi 310 litara u odnosu na 364 u hibridnoj HEV inačici. Toyota C-HR Plug-in Hybrid u srednjem, već bogatom paketu opreme C-lub dostupan je po cijeni od 38.900€ (uz Toyota financiranje i opciju "staro za novo"), a uz Toyota Relax program dolazi uz garanciju do deset godina. Uz to, na C-HR se može kupiti i uz državni poticaj od 5000 eura.

Redovna cijena tog modela iznosi 41.400 eura, a valja napomenuti da se za taj model može dobiti poticaj od 5000 eura. Između ostalog u C-lub opremu spada napredni paket aktivne sigurnosti Toyota Safety Sense, HAC automatski sustav pomoći pri kretanju na uzbrdici, Toyota Touch multimedijski zaslon osjetljiv na dodir dijagonale 8'', Apple CarPlay i Android Auto, dvozonski automatski klima-uređaj, stražnja kamera za pomoć pri vožnji unatrag, 17" aluminijski naplatci, grijani upravljač i prednja sjedala, ulazni punjač za AC punjenje 6,6 kW...