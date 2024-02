Osvježeni Nissan Juke ponovno u kultnoj žutoj boji

Nissan je predstavio osvježenu verziju druge generacije svog popularnog crossovera B-segmenta Jukea.

Kako bi mu pružio osvježenje na polovini životnog vijeka, Nissan vraća žutu boju karoserije svojem gradskom crossoveru, što je odgovor na zahtjeve kupaca koji su obožavali tu boju na prvoj generaciji modela Juke, kažu u Nissanu.

Uz uvođenje nove žute boje karoserije, Nissanovi dizajneri i inženjeri uveli su i znatne promjene u unutrašnjosti modela Juke kako bi poboljšali doživljaj u vozilu, uz redizajniranu središnju konzolu i instrumentnu ploču. Osim toga, u unutrašnjosti su iskorišteni novi materijali i obloge te su osvježene oprema i završna obrada. Unaprijeđena je i povezanost automobila zahvaljujući većem zaslonu na dodir i novim značajkama.

Osvježenje uključuje i uvođenje nove razine opreme, N-Sport, koja naglašava dinamična obilježja modela Juke, kako na vanjskom dijelu tako i na detaljima u unutrašnjosti.

Nijansa nove žute drukčija je od one na prethodnoj generaciji. U usporedbi s prethodnim modelom Juke, nova žuta malo je svjetlija, čime se postiže moderniji i upečatljiviji izgled. Na novoj razini opreme N-Sport, učinak nove žute boje dodatno dolazi do izražaja zahvaljujući kontrastnom crnom krovu, kotačima, vanjskim retrovizorima, profilima blatobrana, prednjoj masci te A i B nosačima. Cjelokupni učinak unaprjeđuje vizualni dojam modela Juke te mu daje još više odvažnosti i još bolji stav.

Prva promjena koju postojeći kupci primjećuju kad sjednu za upravljač inačice Acenta ili više jest veći središnji zaslon multimedijskog sustava. Dijagonala mu sada iznosi 12,3 inča i okrenuta je prema vozaču za 8 ° kako bi mu i tipke na krajnjem rubu zaslona bile nadohvat ruke, ali i kako bi se dodatno naglasio dojam kokpita koji se iznimno sviđa kupcima modela Juke.

Kad se vozač smjesti za upravljač, primijetit će da je presvučen novim i glatkim materijalom nalik koži koji ima čišće linije i ugodniji je na dodir.



Iza upravljača smještena je instrumentna ploča u obliku TFT zaslona dijagonale 12,3 inča na kojoj se prikazuju brzina vozila i druge ključne informacije. Zaslon visoke razlučivosti (1920 x 720 piksela) omogućuje vozaču konfiguraciju ekrana kako bi se prikazivala kombinacija informacija po njegovoj želju.

Poboljšani multimedijski sustav uključuje intuitivniji početni zaslon koji korisniku omogućuje da prilagodi prikaz svojem ukusu kako bi uključio widgete za funkcionalnosti koje najčešće upotrebljava, baš kao na zaslonu pametnog telefona.

Osim toga, multimedijski sustav sada bolje prepoznaje glasovne naredbe i ima funkciju prepoznavanja prirodnog jezika. To znači da sustav raspolaže širim rasponom fraza i izraza koje može shvatiti kao naredbu te ignorira oklijevanja ili stanke u govoru. Uz bežično povezivanje na uslugu Apple CarPlay sad je dostupno i bežično povezivanje na uslugu Android Auto.

Sve razine opreme novog modela Juke sad su opremljene električnom ručnom kočnicom, čime se osigurava maksimalni slobodni prostor između prednjih sjedala. Na hibridnoj inačici gumbi papučice e-Pedal i načina rada EV premješteni su na praktičniju lokaciju.

Tehnološki naprednim klincima (ili odraslima) na stražnjoj klupi svidjet će se dodatak USB-A i USB-C utičnica za punjenje koje će osigurati da njihovi uređaji budu potpuno napunjeni tijekom cijelog putovanja.

Iako će se povratak žute boje svidjeti obožavateljima modela Juke, ponuda boja karoserije doživjela je još pokoju promjenu. Prethodnu biserno bijelu zamijenila je nova nijansa, čijom se novom formulacijom postiže još čišća bjelina, a dodano je i više metalnih ljuskica kako bi se postigao jači biserni učinak.

Metalik crna boja također je dobila novu formulu. Nova je boja bogatija i tamnija. To se postiže korištenjem veće količine ugljično crnog pigmenta i zamjenom metalnih ljuskica staklenima, čime se dobiva više sjaja. Osvježenje modela Juke donosi i sustav za upozorenje na izlazak iz prometnog traka. Sustav za održavanje vozila u prometnom traku serijski je uključen na razinama opreme N-Design, N-Sport i Tekna.



Kako bi se iskoristile prednosti koje donosi visoka razlučivost središnjeg zaslona, razlučivost kamere za vožnju unatrag također je povećana, s 0,3 na 1,3 megapiksela. To znači da je vožnja unatrag sad još jednostavnija zahvaljujući jasnijoj slici, posebno u mračnijim uvjetima vožnje. Kamera za vožnju unatrag sad je serijski uključena u sve razine opreme modela Juke, dok je Around View Monitor, koji spaja slike s četiriju kamera smještenih po cijelom automobilu kako bi pružio pogled odozgo na položaj automobila tijekom parkiranja, dostupan na razini opreme Tekna.

U slučaju naglog kočenja zbog neočekivanog naglog zaustavljanja automobila ispred, kočiona svjetla sad će bljeskati kako bi upozorila vozača u vozilu iza.

Novosti kod pogonskih sustava nema. Juke nudi dvije opcije pogonskih sklopova.

Elektrificirana opcija Juke Hybrid opremljena je Nissanovim motorom s unutarnjim izgaranjem, posebno razvijenim za rad u hibridnom pogonskom sklopu. Motor razvija 69 kW (94 KS) i okretni moment od 148 Nm.

Glavni električni motor proizvodi 36 kW snage (49 KS) i 205 Nm okretnog momenta, a tu je i 15 kW snažan visokonaponski elektropokretač-generator koji radi s pomoću invertera i baterije kapaciteta 1,2 kWh s tehnologijom hlađenja tekućinom.

Rezultat je toga pogonski sklop koji pruža 25 % više snage od aktualne benzinske inačice, uz smanjenje potrošnje goriva do 40 % u gradskoj vožnji i do 20 % u mješovitoj vožnji.



Ispod poklopca motora na opciji Juke koja nije elektrificirana smješten je učinkovit 1,0-litreni trocilindarski benzinski turbomotor DIG-T. Kompaktan je i lagan te zaslužan za zabavne vozne osobine modela Juke koje kupci očekuju. Proizvodi 117 KS i odlikuje se okretnim momentom od 180 Nm (200 Nm uz pretlak). Dostupan je u kombinaciji sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem ili 7-stupanjskim automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom, polugicama za promjenu brzina na upravljaču i tri načina rada (Eco, Standard i Sport) kako bi vozači mogli prilagoditi stil vožnje svim uvjetima i pritom se sjajno zabavljati.