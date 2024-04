Opel Combo-e za ekološki osvještene avanturističke obitelji

Opel svoj multifunkcionalni putnički kombi Combo nudi samo u električnoj verziji, dok se dostavna varijanta može kupiti u električnoj, ali i benzinskoj i dizelskoj varijanti.

Isprobali smo putnički Combo-e Life, koji nudi sve vrline pravog multipraktika uz električni pogon. Dolazi uz poznatu Stellantisovu kombinaciju elektromotora sa 136 KS i 260 Nm okretnog momenta te baterijom kapaciteta 50 kWh.

Combo-e Life se nudi u dvije karoserijske izvedbe, osnovnoj dugoj 440 cm i XL dugačkoj 4,75 cm. Testirali smo osnovnu verziju standardne duljine 440,3 cm, širine 184,8 cm i visine s krovnim nosačima 184,1 cm uz međuosovinski razmak od 278,5 cm. Dakako, prosranost u kabini, funkcionalnost uz tri zasebna pomična sjedala u stražnjem redu i veliki prtljažnik od 597 litara njegove su glavne vrline.

Uz elektromotor sa 136 KS i 260 Nm Combo-e je u svim režimima gradske vožnje poletan, dok pomalo gubi dah nakon što se dostigne 70-80 km/h, pa je ubrzanje do stotke za ovakav automobil dostatnih 11,7 s, dok je najveća brzina 135 km/h. Masa vozila je vozila uključujući vozača je 1664 kg, a korisna nosivost 626 kg. Uz to ova potpuno električna verzija može vuči prikolicu od 750 kg, bez obzira radi li se o kočenoj ili nekočenoj prikolici.

Modularnost je jedan od najvećih aduta Comba-e, pa se tako tri potpuno odvojena sjedala uz tri isofix sidrišta u drugom redu mogu lagano sklopiti svaki zasebno i iz prtljažnika, a pristup je olakšan uz dvoja klizna vrata. Materijali u unutrašnjosti su vrlo solidni, a vozačka pozicija ugodna i pregledna čemu doprinosi lagano podignuti položaj i velike staklene površine. Ispred vozača je 10-inčna digitalna instrumentna ploča, a multimedijski zaslon uz navigaciju dolazi uz veliki 8-inčni dodirni zaslon i vrhunsku povezivost s pametnim telefonima.





Kao što rekosmo, u gradskoj vožnji i na kračim izletima Combo-e se čini sjajan kada ima i dostatan domet od oko 250 km, no problem se stvara ako se krene na neko dulje putovanje jer Combo-e zbog svog oblika, koji mu donosi veliku prostranost i praktičnost, ne može sa strujom biti štedljiv pa bi za iskoristivost na duljim putovanjima trebala baterija većeg kapaciteta. Potrošnja nam se kretala od 20 do 24 kWh/100 km, a veliki benefit je na dužim putovanjima brzina punjenja na brzom istosmjernom punjaču do 100 kW.

Cijena automobila jest 38.230 eura, a uz mogući poticaj od 9000 eura to može biti mnogo pristupačnijih 29.230 eura.