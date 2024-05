Jesu li se smirile cijene rabljenih vozila: Provjerili smo koji se auti najlakše prodaju, a kojih se sve teže riješiti

Bez obzira na poskupljenja u Hrvatskoj i dalje raste broj prodanih novih, a još više rabljenih automobila iz unosa. U prva četiri mjeseca u Hrvatskoj je prodano 22.288 novih osobnih vozila, što je 14,4 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. U isto je vrijeme, prema podacima Centra za vozila Hrvatske (CVH) registrirano 29.512 rabljenih automobila iz unosa, što je 16,1 posto više nego u prva četiri mjeseca 2023. godine kada ih je uneseno 24.749. Uneseni rabljeni automobili u prva četiri mjeseca 2024. godine u prosjeku su stari 7,97 godina, a dominiraju automobili s dizelskim pogonom. Dizelaša je čak 20.206, benzinaca 6455, hibridnih vozila je 1666, PHEV hibrida 667, plinaša 111, a električnih automobila 407.

Volkswagen je i dalje daleko najpopularnija marka naših kupaca kod rabljenih automobila iz unosa iz država EU. U prva četiri mjeseca uneseno je 5176 VW automobila prosječno starih 8,38 godine. Na drugom mjestu je BMW s 3107 registracija, čiji su uneseni automobili prosječno stari 7,37 godine, dok je na trećem mjestu Audi s 2792 registracije s prosjekom starosti unesenih automobila od 7,34 godine. Na četvrtom mjestu po popularnosti unosa rabljenih u Hrvatsku je Renault s 2594 automobila s prosjekom starosti 7,67 godina, a peti je Mercedes-Benz s 2523 registracije i prosjekom od 7,8 godina.

Slijede Peugeot (1712), Škoda (1593), Ford (1499), Opel (1260), Nissan (795), Mazda (651)...

Zanimljivo, u prva četiri mjeseca uneseno je i 50 Tesla automobila koji su prosječno stari 5,24 godine.

Volkswagen ima dva modela na vrhu najpopularnijih modela. Bez premca je na prvom mjestu VW Golf koji se, otkad se vode statistike, a pogotovo od ulaska Hrvatske u Europsku uniju kada je krenuo trend rasta unosa vozila iz članice EU (tada se i promijenio termin uvoz/unos, pri čemu se u zakonu pod unosom podrazumijeva unošenje vozila iz država EU, a uvoz iz država izvan EU). U prva četiri mjeseca je u Hrvatsku uneseno 2156 VW Golfova s prosječnom starošću od 9,04 godine. Na drugom je mjestu VW Passat s 845 unosa i prosječnom starošću od 7,6 godina, a treći najpopularniji model je BMW Serije 3 s 817 registracija s prosjekom starosti od 8,6 godina.

Na četvrtom je mjestu Audi A4 sa 764 registracija (7,69 godina), peta je Škoda Octavia sa 745 registracija (6,7 godina), a slijede Renault Clio, Ford Focus, Nissan Qashqai, Renault Megane, Mercedes-Benz C-klasa, BMW Serija 1 i Serija 5, VW Tiguan i Polo, Mercedes A-klasa, BMW X1, Audi A6...



– Tržište rabljenih je vrlo stabilno, a najtraženiji su i dalje dizelski automobili, koji ako su u dobrom stanju odlično drže cijenu pa su u nabavi skuplji, a onda i pri prodaji u Hrvatskoj. Isporuke novih automobila su se nakon poremećaja prošlih godina ustabilile, no za najtraženija vozila s najpopularnijim motorima su i dalje rokovi isporuke duži, pa se kupci često odlučuju za do nekoliko godina stare rabljene s malo kilometara koje mogu dobiti odmah, bez čekanja isporuke. Najlakše je prodati godišnjake s do 20.000 km, ali je i njih teško nabaviti na europskom tržištu. Kupci su se u posljednjih nekoliko godina promijenili, danas je mnogo teže prodati automobile s više od 150.000 km. Primjetna je i veća potražnja za manjim benzinskim automobilima. Cijene su manje-više slične kao i prošlog proljeća, ali ima i iznimaka. Primjerice, cijena rabljenog benzinskog Smarta porasla je i za 2000 eura, a razlog je što se benzinac prije nekoliko godina prestao proizvoditi pa je potražnja za benzincem na tržištu rabljenih velika. Potražnja za električnim rabljenim autima je i dalje dosta slaba – rekao nam je Damir Horvat iz Horvat Automobila, salona za trgovinu rabljenim automobilima iz Zaprešića.