Nova pravila u njemačkim trgovinama. Kupci postaju pošteđeni jedne stvari

Njemačka ukida obvezu izdavanja računa. Kupci više neće automatski dobiti račun u ugostiteljskim objektima i trgovinama, a oni će se ubuduće ispisivati samo na zahtjev. Ova odluka dio je koalicijskog sporazuma između CSU/CDU-a i SPD-a. Njemački savez trgovaca podržava ukidanje ove obveze, tvrdeći kako ona nije ispunila svoju svrhu. „Nema smisla izdavati račun ako ga kupac ne želi. Svaki kupac i dalje ima pravo zatražiti račun“, izjavio je Stefan Gent, glavni direktor saveza trgovaca, piše Fenix.

Ovom odlukom smanjit će se troškovi i administracija, a još je jedna prednost i činjenica kako će se smanjiti papirni otpad koji šteti okolišu. Genth objašnjava kako državni inspektorat i bez obveze može tražiti račun kako bi kontrolirao ispravnost prometa, ali naglašava kako je "glavni problem manjak kontrole, a ne sam račun. Kupci ne bi trebali snositi teret provjere ispravnosti poslovanja".

Predsjednik Njemačkog saveza poreznika Florian Köbler upozorio je da bi potpuno ukidanje obveze bio pogrešan signal. Naime, i dalje ostaje obveza stvaranja računa na blagajni, ali se oni neće više automatski ispisivati. S obzirom na to da su trgovine i ugostiteljski objekti posebno skloni gotovinskim transakcijama, raste opasnost od poreznih prijevara. Posebno je lako prikriti prihode u gotovinskim poslovima.

Njemački državni ured za reviziju procijenio je kako se gubitci u tim sektorima kreću od 15 do 20 milijardi eura godišnje. Također se procjenjuje kako crne blagajne državu stoje do 70 milijardi eura godišnje. Isplate na crno uskraćuju državi poreze i doprinose, a ukupni gubitak za zdravstveni i mirovinski sustav procjenjuje se na 50 do 70 milijardi eura godišnje. Trgovci i ugostitelji često ne prijavljuju dio prometa ili isplaćuju radnike na ruke.



Stručnjaci traže uvođenje digitalnih računa umjesto papirnatih. Predsjednik saveza poreznika, Köbler, smatra kako su digitalni računi najbolje zaštita od prijevare, zbog toga što ostavljaju trag. On također traži i uvođenje digitalnih računa za privatne kupce. Od nove njemačke vlade traži se da modernizira digitalnu infrastrukturu. Ukidanje papirnatih računa i prelazak na digitalne račune bio bi sljedeći korak na tom putu, a u to se uklapa i uvođenje takozvanog građanskog računa. Digitalne potvrde također bi se mogle povezati s računom za porez, čime bi se omogućilo automatsko prikupljanje važnih dokumenata za poreznu prijavu. Još jedna od reformi je uvođenje obveze za sva poduzeća s godišnjim prometom od 100.000 eura da od 1. siječnja 2027. godine moraju implementirati fiskalnu blagajnu, kako bi se osigurala veća transparentnost i spriječile prijevare u gotovinskom poslovanju.