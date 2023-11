Nova BMW Serija 5 štedljiva u dizelskom izdanju, najbrža u električnoj i5 M60 verziji sa 600 KS

Novu BMW Seriju 5 u dizelskom i električnom i5 izdanju imali smo priliku isprobati na testnim vožnjama od Zagreba do Rovinja.

BMW je za razliku od svojih najvećih konkurenata odlučio električne modele ponuditi na istoj platformi kao modele na konvencionalni pogon, uz praktično istovjetan izgled. To se, kažu, pokazalo kao dobra odluka jer kupci, barem većina njihovih kupaca, ako se već odlučuju za električne aute žele da oni izgledaju kao "normalni" auti.

BMW Serija 5 već je više od 50 godina sinonim poslovnog automobila gornje srednje klase, a od 1972. Bavarci su je proizveli u više od 10 milijuna primjeraka. Nova osma generacija dulja je nego ikada, u duljinu je prešla pet metara i s ukupno 5,06 m najdulja u klasi, uz međuosovinski razmak od 2,995 m . Izgleda moćno, mišićavo i sportski te potpuno identično u dizelskoj i i5 električnoj varijanti, koja se u Seriji 5 nudi po prvi put.

Prtljažnik prima 520 litara, odnosno 490 l kod i5, što nije rekordno, no sasvim je zadovoljavajuće.

Unutrašnjost je u high-tech stilu, uz luksuzne materijale i perfektnu završnu obradu. Ispred vozača jest zakrivljeni digitalni zaslon od 12,3 inča, na koji se nadovezuje 14,9-inčni središnji zaslon.

Testni auti su bili najbogatije opremljeni i izgledali su spektakularno. U kabini se izdvaja svjetlosna traka koja se proteže po cijeloj armaturnoj ploči i prednjim vratima, a birajući stilove vožnje ne mijenjaju se samo karakteristike pogona i ovjesa nego ambijent u čitavoj unutrašnjosti. Zgodno i zanimljivo.

Os sustava pomoći vozaču vrhunac je novi Highway Assistant, koji sada vozačima omogućuje da pri brzinama do 130 km/h na dulje vrijeme skinu ruke s upravljača, pod uvjetom da i dalje pomno prate prometnu situaciju i da mogu u bilo kojem trenutku ponovno preuzeti kontrolu nad upravljačem ako je potrebno.

Prvo smo sjeli u dizel, koji će očekivano ipak biti najtraženiji na našem tržištu. Kupci mogu birati samo jedan dizelski agregat 520d, sa stražnjim ili Xdrive pogonom. Ispod poklopca motora je 2-litreni četiricilindarski twin turbo s 48-voltnim blagim hibridnim sustavom sa 197 KS i 400 Nm, koji dolazi uz 8-stupanjski automatik. Radi uglađeno i pruža vrlo dobre performanse (7,3 s do stotke, 233 km/h), uz zaista štedljivu vožnju. Na autocesti od Zagreba do Rijeke nam je prosječno trošio 7,2 l/100 km.

Isprobali smo dvije električne verzije i5, osnovni eDrive40 sa 340 KS i stražnjim pogonom te pravog snagatora M60 xDrive sa 601 KS i 820 Nm.



Osnovna verzija do stotke sprinta za 6 sekundi i vrlo je zabavna u vožnji, bez obzira na 2,2 tone mase. Brzina je ograničena na 193 km/h. Snažniji i5 M60 je, pak, pravi sportaš, koji dolazi uz jedan elektromotor na svakoj osovini i pogonu na sve kotače, a do stotke stiže za samo 3,8 s i juri do 230 km/h. Ubrzanja su zaista brutalna i jednostavno vozača pozivaju na dinamičnu vožnju. Zvuk? Može se podesiti od vjerno umjetnog iz M5 pa do futurističnog, ali i posve isključiti.



Oba i5 modela dolaze uz bateriju kapaciteta 81,2 kWh. Osnovnom je domet od 497 do 582 km, a snažnijem od 455 do 516 km. Dakako, domet ovisi o načinu vožnje. Umjerenom vožnjom može se trošiti bez problema ispod 20 kWh/100 km, a štedljivom i osjetno manje. No, ako se vozite brže, primjerice na autocesti, pogotovo snažniji model koji jednostavno zove na pritiskanje gasa, baterija se prazni brže. Brzo DC punjenje je moguće do 205 kW, pa se od 10% do 80% može napuniti za 30 minuta, dok joj na AC punjenju na 11 kW od 0 do 100% potrebno 8 sati i 25 minuta.

Početni benzinac je blagi hibrid 520i s 208 KS i 330 Nm, a snažnije benzinske verzije dostupne su samo u SAD-u. No iduće godine stižu na europsko tržište dvije plug-in hibridne verzije.



Nedostatak snažnijih dizelskih agregata će popuniti plug-in hibridne izvedbe 530e i 550e xDrive koje na tržište stižu iduće godine. Model 530e kombinira benzinski četverocilindrični motor s električnim motorom i ukupno 299 KS prenosi na stražnje kotače. Snažnija izvedba dolazi s rednim šesterocilindričnim motorom i impresivnih 489 KS ukupne snage. Ubrzanje do 100 km/h traje samo 4,3 sekunde, a maksimalna brzina je ograničena na 250 km/h. Oba plug-in hibrida imaju bateriju kapaciteta od 19,4 kWh, a električni doseg je 87 do 102 km za slabiju i 79 do 90 km za snažniju verziju.

Početna cijena nove petice 520i je 64.039 eura, dok dizelska verzija 520d stoji od 66.867 eura. Cijena 520d xDrive s pogonom na sve kotače kakvu smo vozili stoji 70.245 eura.

Električni i5 eDrive40 od 73.750 eura, a M60 varijanta od 104.562 eura. Cijene za plug-in hibride započinju od 68.764 eura.