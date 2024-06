Nismo mogli živjeti od komaraca, napokon smo pronašli rješenje, a krije se u uređaju domaće proizvodnje

Toplinski val koji je prošli tjedan prošao kroz Hrvatsku, u Slavoniju nije donio samo vrućinu i saharski pijesak o čemu smo proteklih dana pisali, a vi čitali, već je pomogao i komarcima da se izlegu. A komarci su kukci zbog kojih se mnogima, samo na njihov spomen, diže kosa na glavi. Komarci nam ne dopuštaju da bez repelenata, mahanja rukama i neprestanog češkanja provodimo vrijeme u prirodi, obrađujemo vrt ili pak pijemo kavu na klupi u parku dok se djeca bezbrižno igraju. Umjesto toga smo zatvoreni u stanovima i kućama na čijim prozorima obavezno moramo imati komarnike, puštamo da nam u vrtovima raste korov, a djeca kada i izađu van, vraćaju se kući s plikovima po cijelom tijelu i onda se ostatak dana češkaju dok ne naprave krvave rane. I tako mi u Slavoniji živimo svake godine, od svibnja do kraja rujna, dok ne stigne prvo hladnije vrijeme... Slikovito sam ovo opisala i nije baš tako drastično jer smo naučili živjeti s komarcima, no činjenica je da nas izluđuju.

S obzirom na prošlu godinu kada je bila jedna od većih najezda komaraca koju pamtimo, ova godina još je i dobra jer ih do nedavno uopće nije bilo. No, onda je krenula voda rasti, Drava i druge rječice izlile su se iz svojih korita i poplavile mnoga područja, temperatura zraka je počela rasti i stvorili su se idealni uvjeti za komarce. Za vikend ih je već bilo neizdrživo puno, a jučer smo se iz parka na Sjenjaku u Osijeku vratili s brojnim ubodima. Situacija nije ništa bolja bila, čak bih rekla da je i puno gora, na selu gdje suprug i ja imamo vikendicu, točnije u Petrijevcima. Kuća nam je udaljena najviše kilometar zračne linije od rijeke Karašice koja je poplavila cijelo okolno područje, a koje je postalo raj za komarce. Zbog toga smo se ove godine odlučili pouzdati sami u sebe pa smo tražili uređaje za zaprašivanje komaraca na oglasnicima i došli do tvrtke iz Kutine koja proizvodi sve vrste uređaja za suzbijanje insekata, od profesionalnih zaprašivača do onih za kućnu upotrebu.

Naručili smo CroFog mini CF200, prijenosni zaprašivač komaraca kojeg nam je iz Kutine osobno donio njegov izumitelj Stjepan Sviben. Gospodin Sviben detaljno mi je objasnio kako se uređajem koristiti i kada ga je zapravo najbolje koristiti. U poljoprivrednoj ljekarni kupila sam insekticid Neopitroid Premium Plus, a zaprašivanje mi je trebalo i dizel gorivo te bilo koje jestivo ulje (ja sam koristila suncokretovo). Čekala sam da komarci počnu 'ozbiljnije' napadati da vidim koliki je stvarni učinak ovog uređaja. Prošli petak je bio idealan dan za to. Nakon cijelog tjedna visokih temperatura, komarci su postali nepodnošljivi pa smo se suprug i ja uputili na našu vikendicu kako bi testirali ovaj uređaj. Prvo sam mislila da će se on morati koristiti s njim, da se ja sama možda neću snaći, no uređaj je toliko jednostavan i lagan za korištenje da uistinu nisam imala nikakvih poteškoća i mogla sam sama zaprašiti cijelo naše dvorište u što se uvjerio i kolega iz Pixsella koji je sve snimio i fotografirao.

U žuti spremnik sam natočila devet decilitara dizela, jedan decilitar insekticida te decilitar i pol suncokretovog ulja. To sam promiješala te zatvorila. Stavila sam bočicu s plinom, odvrnula ga na pola te upalila uređaj. Pričekala sam desetak sekundi te kada je dim polako počeo izlaziti, počela sam sa zaprašivanjem. S jednim spremnikom zaprašila sam cijelo područje oko kuće i sjenice koju imamo, a riječ je o površini od najmanje 800 kvadrata. Napravila sam 'zid' s maglom ispred voćnjaka koji imamo i oko susjednih oranica te zaprašila cijeli dio dvorišta u kojem inače boravimo. Prije zaprašivanja, u dvorištu se nije moglo boraviti, a nakon toga sjedili smo bezbrižno kao da je topao dan u travnju (kada ih inače nikada nema), a ne kraj lipnja. Suprug je, dok sam ja zaprašivala dvorište, kosio travu u voćnjaku i rekao je da su ga komarci prestali bosti iako nisam baš ondje zaprašivala no magla se raširila po cijelom našem zemljištu. Sutradan ujutro, u subotu, komaraca također nije bilo, iako ih je kod mojih roditelja koji žive u istom selu nešto dalje, bilo mnogo i nije se moglo biti vani dok sunce nije jako upeklo. U subotu smo još jednom zaprašili jer smo taj dan imali proslavu jednog dječjeg rođendana i djeca su cijelo popodne uživala u prirodi, a da ih pritom komarci nisu bockali. S druge strane, kod mojih roditelja niti to poslijepodne se nije moglo boraviti u dvorištu jer, kada su oblaci sakrili sunce, komarci su se odmah vratili.

S obzirom na naše iskustvo, ovaj uređaj se i više nego isplati ako imate dvorište u kojemu želite uživati tijekom ljetnih dana. Cijena mu je 260 eura, a cijena insekticida je 35 eura i ima ga dovoljno za 10 tretiranja dvorišta poput našeg. Ulaganje je u početku možda malo veće, no ako se pravilno njime rukuje, uređaj traje godinama. I uistinu, ako pročitate iskustva kupaca na Facebook stranici tvrtke, naići ćete samo na pozitivne komentare. Dok god se ne pronađe neko stalno rješenje za komarce, ovo je nešto što bih svima preporučila.

O uređaju (preuzeto s internetskih stranica tvrtke):

Gorivo: Plin tekući butan

Potrošnja formulacije: 1.5 – 1.8 l/h

Potrošnja goriva: 100 ml/h

Veličina kapljice: 5 – 50 mikrona

Spremnik insekticida: 1.8 l

Masa neto: 2 kg

Dimenzije: 456 x 166 x 368 mm

CRO FOG mini CF200 je inovativan uređaj koji osigurava učinkovitu zaštitu od insekata u vašem domu i prirodi. Zahvaljujući svojim malim dimenzijama i laganoj konstrukciji, ovaj uređaj se može lako prenositi i koristiti bilo gdje. Osim toga, ovaj uređaj je savršen za upotrebu na otvorenom tijekom aktivnosti kao što su lov, ribolov ili piknik na plaži, vrtu ili u šumi. Ovaj bešumni uređaj se pali jednostavnim pritiskom na gumb nakon čega pričekate 5 do 10 sekundi da se zagrije isparivač, a zaprašivanje može započeti. Također, CRO FOG MINI CF200 može se nadograditi s posebnom sondom za zaprašivanje insekata na nepristupačnim mjestima kao što su razne šahte, kanalizacija, ventilacijski sistemi i drugo. Uz pomoć sonde, mogu se zaprašiti nepristupačna mjesta ispod krovova kuća gdje se nalaze staništa opasnih kukaca osa ili stršljenova.

* Stavovi izneseni u ovom tekstu su neovisna mišljenja ljudi koji su sudjelovali u testiranju i nisu službeni stav Večernjeg lista.