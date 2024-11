Ljubljanski advent po popularnosti istiskuje zagrebački

Hrvatski putoholičari spremni su da adventska čarolija počne. U putničkim agencijama zadovoljno trljaju ruke. Advent u Beču na jedan dan, po cijeni od 55 eura, rasprodan za sve planirane datume, od 30. studenog preko 7. i 14. do 21. prosinca. Slično je i s adventom u Klagenfurtu, s opcijom posjete vidikovcu Pyramidenkogel, po 36 eura; polasci 30. studenog, 7. i 21. prosinca rasprodani. Za advent na Bledu i Ljubljani, uz cijenu od 33 eura, slobodna još tri mjesta na polasku 7. prosinca, ostalo rasprodano. Adventski posjet Budimpešti po 44 eura 14. prosinca rasprodan, 30. studenog u autobusu slobodno još šest mjesta. Otprilike ovako izgleda dosta web stranica domaćih putničkih agencija. Adventska putovanja, očito, ne izlaze iz mode, a uz najtraženija jednodnevna, dobro se pune i duži aranžmani. Bilo da se, recimo, radi o šestodnevnom putovanju u Pariz autobusom po cijeni od 385 eura ili posjetu gradu svjetlosti avionom za sedamstotinjak eura. Ili, pak, nekoj europskoj turi od desetak dana za koju će trebati zamalo tisuću eura. Zanimljivo je da i u adventsko doba dobro ide i netipična destinacija za advent, Istanbul.

- Naši su građani definitivno raspoloženi putovati u ovo adventsko vrijeme - potvrđuje Irena Čavala, voditeljica prodaje u agenciji Palma Travel. - Primjerice, city break za talijanske regije Apulija i Basilicata od 12. do 15. prosinca, čarterom iz Ljubljane, pokazao se kao pun pogodak. Zbog velikog interesa morali smo povećavati grupu. Također, dobro se puni i Pariz od 11. do 15. prosinca, a na čarteru iz Zagreba za portugalsku turu od 4. do 18. prosinca ostalo je još svega nekoliko mjesta. Interesa za putovanja u adventsko vrijeme možda je čak i nešto više nego lani, a u pravilu ga bude ponajviše za neku novu destinaciju koju otvorimo - kaže sugovornica.

U Smart Travelu, pak, odgovaraju da im je prodaja adventskih aranžmana na lanjskoj razini, a u riječkoj agenciji Fiume Tours otkrivaju da Riječani imaju novu omiljenu adventsku destinaciju.

- Beč je, recimo, tradicionalno među najpopularnijim destinacijama za advent. Trodnevni aranžman s polaskom 6. prosinca smo rasprodali, a dobro se puni i polazak 13. prosinca. Odlično idu i jednodnevna adventska putovanja, posebno nam je tražena kombinacija Klagenfurt - Velden, te advent u Veroni koji smo ove zime prvi put ponudili. Ali, već dvije godine nam je Ljubljana jako popularna, senzacija kao što je u početku bio zagrebački advent - otkriva Ines Ivašić, voditeljica operative u agenciji Fiume Tours, što za advent preferiraju Riječani i dodaje da u svoju ponudu nakon stanke ta agencija vraća i zagrebački advent. - Nekako se ta priča zadnjih godina razvodnila, ali nedavno sam gledala na televiziji prilog o zagrebačkom adventu i oduševila se. Praktički jučer smo raspisali jednodnevni izlet na zagrebački advent po cijeni od 43 eura i prva dva putnika već imamo - optimistična je I. Ivašić.

Južnije obalom, međutim, računica je drugačija. U splitskoj agenciji Vučković Travel Collestions zagrebački su advent zadnji puta nudili prije tri godine i bolju kalkulaciju, kažu, nalaze s adventom u Beču, Budimpešti ili za advent sve popularnijoj Ljubljani i među Dalmatincima. - Ne znamo je li to zato što smo pojačali marketing, ali lani smo za adventska putovanja imali tri autobusa, a ove ćemo ih godine napuniti sedam-osam autobusa - kaže vlasnik Josip Vučković.

Da zagrebački advent, pak, barem što se tiče organiziranih putovanja, Splićanima više nije zanimljiv kao prije korone potvrđuju i u nekim drugim splitskim agencijama. - Nekad smo za zagrebački advent po sezoni punili pet do osam autobusa, onda je to palo na dva-tri autobusa, a ove godine jednodnevne izlete ni ne nudimo. Ne znam, takva putovanja kao da su Splićanima postala prenaporna... Ali, sredinom prosinca organiziramo trodnevno putovanje u Zagreb, na bazi dva polupansiona, ručkom u Samoboru i posjetom Grazu i to, po cijeni od 230 eura, dobro ide. Zima i ljeto, inače, i nisu vrijeme kada Dalmatinci jako vole putovati. Više ih zanimaju putovanja od ožujka do sredine lipnja, a onda ponovo od polovice rujna do najkasnije sredine studenog, i to uglavnom europske destinacije, Istanbul i Maroko - kazuje naš sugovornik, koji želi ostati anoniman.

Kontinentalci su, moglo bi se reći, manje izbirljivi oko termina putovanja, pa će, recimo, Zagoraca i Podravaca ove zime biti praktički na svim adventskim destinacijama Europe. - Najpopularnija su, dakako, bliža odredišta, Graz, Ljubljana, Klagenfurt, Budimpešta, Prag, Bratislava... i, dakako, Beč koji se još uvijek percipira kao najadventskija destinacija Europe. Najjeftiniji nam je, inače, izlet u Graz, 28 eura, a, za razliku od prijašnjih godina u ponudi više nemamo advent u Zagrebu - potvrđuje trendove i voditeljica putničke agencije Varaždintours Sandra Pavlinić.

