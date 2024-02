Kutić: Infobip je Chat GPT ugradio i u svoje usluge koje se već koriste u Hrvatskoj

I prije ovogodišnjeg Mobile World Congressa u Barceloni Infobip je imao što za reći novinarima. Krajem prošle godine na redovitom okupljanju čuli smo kako se u prvom našem jednorogu intenzivno radi na različitim modelima generativne umjetne inteligencije i to u suradnji s vodećima u tom munjevito razvijajućem tehnološkom segmentu. Ali se na zaboravlja vlastite temelje, a to je komuniciranje gdje Rich Communication Services dobiva važnu ulogu pa je predstavljen RCS Business Messaging. Jedno je od tih velikih imena umjetne inteligencije zapravo ono najeksponiranije, a to je, dakako, Open AI. Zanimalo nas je na koji se način Infobip točno surađuje s OpenAI-jem, ima li već proizvoda Infobipa u kojima se to može vidjeti, odnosno jesu li to možda upravobotovi koje vidimo na portalima Croatia Osiguranja i Podravke.

Foto: Infobip

- Ovdje na MWC-ju bili smo u mogućnosti svim posjetiteljima na licu mjesta prezentirati naš napredni sustav umjetne inteligencije AI Hub kojim činimo sve da transformiramo način na koji tvrtke komuniciraju s korisnicima. Put korisnika evoluira od fragmentiranog iskustva preko više komunikacijskih kanala poput SMS-a, email i WhatsAppa do konverzacijskog iskustva na jednom jedinom mjestu. Primjerice, samo na WhatsAppu. Cloud infrastruktura, konverzacijske chat aplikacije i generativna umjetna inteligencija sada omogućuju razgovore između tvrtki i korisnika, spajajući različita putovanja korisnika u jedno besprijekorno iskustvo. Upravo zato smo lansirali AI Hub, da bismo olakšali ovu tranziciju. AI Hub pruža korisniku platformu od početka do kraja kroz cijeli njegov put, integrirajući i nadograđujući trenutna Infobip SaaS (Software-as-a-Service) rješenja s umjetnom inteligencijom te povezujući marketing, prodaju i podršku. AI Hub omogućuje tvrtkama i brendovima da izgrade cjeloviti customer journey, unaprijeđujući angažman korisnika, bilo da se radi o marketingu, prodaji ili podršci, te potičući rast poslovanja s minimalnim naporom i bez potrebe za poznavanjem kodiranja. Tako s Infobip AI Hubom tvrtke mogu, primjerice, koristiti AI za pomoć u stvaranju odgovarajuće marketinške kampanje za povećanje prodaje tijekom Crnog petka, stvaranje odgovarajuće kampanje na društvenim mrežama i putem e-maila za promociju proizvoda i još mnogo toga, kaže nam Roberto Kutić, suosnivač i operativni direktor Infobipa.

Foto: Infobip

Konkretno, doznajemo dalje, u lansiranju AI Hub-a, Infobip je surađivao s Microsoftom kao partnerom kako bi razvio nove načine integriranja generativne umjetne inteligencije unutar svojih usluga i pružio još bolje iskustvo korisnicima.

- Microsoft je podržao integraciju modela ChatGPT putem Microsoft Azure OpenAI usluge u Infobip AI Hub. Integracija osigurava da su jezični modeli koje Infobip koristi sigurni i da se podaci korisnika ne izlažu potencijalnim sigurnosnim prijetnjama. Uz sve to, našim klijentima nudimo široku lepezu komunikacijskih kanala iz našeg portfelja i niz mogućnosti, a sve to zajedno potvrđuje brojne nagrade renomiranih svjetskih analitičkih kuća koje Infobip prepoznaju i ističu kao lidera u industriji, objasnio je Roberto Kutić. Infobip je, dakle, razvio bot za Laqo Croatia Osiguranja te za Podravku SuperfoodChef-AI by Coolinarika. Što točno ti botovi rade, na koji se način investicija u njegov razvoj vraća tim i drugim tvrtkama za koje rade?

- Upravo smo na MWC sajmu imali priliku prezentirati naše AI chatbotove, odnosno digitalne asistente, koji su potpomognuti generativnom umjetnom inteligencijom. Naši klijenti mogu sada mogu integrirati najnovije mogućnosti koje pruža GenAI, a sve kako bi svojim korisnicima unaprijedili korisničko iskustvo. Tvrtke i brandovi mogu sada pristupiti inovativnim alatima, stvarati besprijekorna dvosmjerna konverzacijska iskustva te povećavati angažman i prodaju istovremeno poboljšavajući učinkovitost. Uz sve to, našim klijentima nudimo široku lepezu komunikacijskih kanala iz našeg portfelja i niz mogućnosti, a sve to zajedno potvrđuje brojne nagrade renomiranih svjetskih analitičkih kuća koje Infobip prepoznaju i ističu kao lidera u industriji, govori Kutić.

Foto: Infobip

Najnapredniji proizvod Infobipa u području umjetne inteligencije je Signals koji je Infobip uspio plasirati i u Silicijsku dolinu. Nas je zanimalo kako točno radi višestruka autentifikacija kroz Signals, vjerojatno će biti i nadogradnje ili novih proizvoda iste svrhe.

- To je proizvod koji radi u pozadini procesa autentifikacije korisnika. Analizom prepoznaje i razlikuje upite stvarnih korisnika od neželjenih upita generiranih od strane raznih botova. Legitimnom korisniku Signals će dopustiti autentifikaciju i izradu računa, dok će ostali zahtjevi biti blokirani. Proces autentifikacije iz perspektive korisnika ostaje isti. Tvrtke se štite od nepotrebnih troškova slanja poruka na kompromitirane brojeve, ali i od izrade takozvanih "bot profila" koji štete reputaciji poduzeća. Stalno gledamo prema stvaranju novih inovativnih rješenja. Uz Infobip Signals nudimo i proizvod Infobip Authenticate, s kojim naši korisnici ne samo da su zaštićeni od napada, već i automatski mogu slati promet preko najjeftinijeg kanala u nekoj državi i tako dodatno smanjiti troškove. Kako proizvod bude evoluirao, planiramo uvoditi dodatne elemente kao osnovu za poboljšanje algoritama za detekciju, kaže Roberto Kutić koji kod naših tvrtki primjećuje razumijevanje važnosti i prednosti koje nosi umjetna inteligencija pa tako treba očekivati i nove projekte.

- U razgovoru s našim tvrtkama vidimo da postoji razumijevanje, svijesni su tehnologije i kako ona unaprjeđuje njihovo poslovanje. To potvrđuju i solucije koje smo razvili za LAQO i Podravku. Smatramo da će se taj trend nastaviti. Već sada imamo tzv. early adoptere te očekujemo skaliranje, kaže Roberto Kutić.