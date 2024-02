Koja je po vama najbolja video igra u proteklih 25 godina? Glasujte u anketi

Svijet igara daleko je odmakao od 1999. godine, kada je Večernji kao prvi dnevni list u državi pokrenuo svoj news portal. U sklopu proslave 25 godina našeg nagrađivanog portala, upustili smo se u gotovo nemoguć zadatak izbora 25 najvažnijih igara koje su obilježile taj period. U slučajevima velikih franšiza poput Zelde, odabrali smo po jednu od igara iz serijala - onu koja je bila najuspješnija. Sada je na vama da glasanjem u anketi na kraju teksta odaberete najbolje igre u proteklih 25 godina!

1. The Last of Us (2013)

Postapokaliptična akcijska avantura u kojoj igrači preuzimaju uloge Joela i Ellie, putujući kroz opustošeni svijet kojim dominiraju zombiji, vojska i nemilosrdne bande, po mnogima je najbolja igra u povijesti, a nedavno je dobila i izrazito dobro primljenu televizijsku adaptaciju na kojoj je kao redateljica angažirana i Jasmila Žbanić. Studio Naughty Dog ovim je naslovom zauvijek podigao ljestvicu u kreiranju narativnih videoigara, kombinirajući izrazito razrađenu, emotivnu priču s napetim iskustvom igranja, a drugim su nastavkom potvrdili da trenutno nema boljega.

2. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001)

Taktička igra šuljanja koja prati Solid Snakea u borbi protiv terorista, istražujući složene teme poput informacijske manipulacije i identiteta koje su danas još opipljivije nego u vrijeme u kojem je nastala. Ovaj naslov bio je revolucionaran zbog svoje kompleksne priče i inovativne igračke mehanike, uključujući upravljanje s više likova. Metal Gear Solid 2 postavio je nove standarde za taktičke akcijske igre i otvorio put za razvoj kompleksnih narativa u gamingu.

3. Super Mario Galaxy (2007)

Legendarni platformer za sve generacije u kojem Mario putuje kroz svemirske svjetove kako bi savladao prepreke i spasio princezu Peach od zlog Bowsera jedna je od najvećih Nintendovih uspješnica u povijesti. Super Mario Galaxy odabrali smo među brojnim naslovima slavne franšize jer je serijal o Mariju odnio u nove dimenzije, doslovno i figurativno, te uveo revoluciju u mehaniku gravitacije ključnu za prelazak zabavnih nivoa.

4. Company of Heroes (2006)

Dugovječna strateška igra smještena u vrijeme Drugog svjetskog rata koja se fokusira na taktičko vođenje jedinica razvijanje borbene strategije u realnom vremenu posebna je zbog izvrsno balansiranih bitaka i povijesno vrlo vjernih rekonstrukcija divizija, tipova oružja i mehanizacije ključnih sila u velikom sukobu. Danas možemo reći da je Company of Heroes postavio nove standarde za takozvane RTS igre, posebno u smislu taktičke dubine i pažljivo dizajnirane borbe.

5. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

Otvorena avantura u kojoj igrači istražuju ogroman svijet Hyrulea, rješavajući zagonetke, boreći se protiv čudovišta i pripremajući se za obračun s drevnim zlom. Iako čest predmet šala zbog glavnog lika koji ne govori i ne pokazuje gotovo nikakvu karakternu nijansiranost, Zelda je jedna od najdugovječnijih i najobožavanijih franšiza današnjice, a Breath of the Wild modernizirao je serijal uvodeći otvoreni svijet i interaktivnost koja je Zeldi dugo nedostajala.

6. Grand Theft Auto IV (2008)

Akcijska avantura smještena u urbani krajolik Liberty Cityja, u kojem igrači preuzimaju ulogu imigranta Nikoa Bellica koji se okreće kriminalnim aktivnostima u pokušaju bijega od vlastite prošlosti. Iako će mnogi reći da je najrevolucionarnija u serijalu bila “petica”, GTA IV smatramo najboljim zbog žive, autentične rekreacije New Yorka, sjajno razrađenih likova i složene priče. Ova igra gurnula je otvorene svjetove u videoigrama korak dalje svojim realističnim pogledom na društveno okruženje i moralne dileme koje iz njega proizlaze.

7. Red Dead Redemption (2018)

Open-world western igra koja prati bivšeg razbojnika Johna Marstona u potrazi za pravdom u surovom Divljem Zapadu, istražujući teme slobode, časti i izdaje. Iako će mnogi reći da je drugi nastavak još složeniji i narativno jači, prvi Red Dead Redemption svojom je epskom pričom o propadanju Divljeg Zapada, izuzetnom atmosferom i dubokim likovima uspio pomiješati akciju, priču i istraživanje otvorenog svijeta na do tada neviđeno slojevit način.

8. Half-life 2 (2004)

Znanstvenofantastična pucačina iz prvog lica koja se odvija u postapokaliptičnom svijetu inficiranom vanzemaljskim silama, nudeći nam izazovne borbe i inovativne fizikalne zagonetke bila je jedna od velikih ovisnosti generacije. Ovaj naslov bio je obožavan zbog revolucionarne fizike, napredne umjetne inteligencije i imerzivnog storytellinga, uvodeći interaktivno okruženje i napredne tehničke mogućnosti borbe.

9. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

Jedan od razloga zbog kojih (ipak) volimo Bethesdu ova je RPG avantura u kojoj igrači istražuju mitski svijet Skyrima, postajući heroji ili zlikovci dok se bore protiv zmajeva i sudjeluju u raznovrsnim epskim pričama. Izdvojili smo ju iz serijala jer je Skyrim imao jedan od najživopisnijih fantastičnih svjetova u gamingu, nudeći igračima slobodu bez presedana i nijansiranu mogućnost oblikovanja vlastitog putovanja po (za tadašnje standarde) gigantskim otvorenim svjetovima.

10. BioShock (2007)

Horor pucačina iz prvog lica smještena u snoviti podvodni grad Rapture, u kojem igrači istražuju mračne tajne dok se bore protiv genetski modificiranih neprijatelja. Ova igra odskočila je iz prosjeka zbog svoje mračne atmosfere, duboke priče i inovativne mehanike borbe. Kombinirala je moćan narativ s jedinstvenim gameplayem, istražujući teme moralnosti i slobodne volje na način koji je rijetko viđen u videoigrama, zbog čega je i danas u srcima mnogih igrača.

11. Minecraft (2011)

Takozvana sandbox igra koja igračima omogućava izgradnju i istraživanje naoko beskonačnih svjetova, borbu protiv čudovišta, ali i suradnju s drugim igračima. Minecraft je obožavan zbog svoje beskonačne kreativnosti i mogućnosti zajedničkog stvaranja s prijateljima. Revolucionaran je po tome što je postavio novi standard za sandbox igre, potičući (mahom vrlo mlade) igrače da grade, istražuju i stvaraju vlastite svjetove kao nijedna igra do tada.

12. Uncharted 2: Among Thieves (2009)

Akcijska avantura u kojoj igrači preuzimaju ulogu ciničnog avanturista Nathana Drakea, putujući na sve strane svijeta i istražujući egzotične lokacije u potrazi za izgubljenim blagom. Ova igra pomaknula je granice svojim gotovo filmskim pristupom radnji, uzbudljivom akcijom i dobro nijansiranim likovima. Kombinirajući spektakularne prizore s emocionalno dubokom pričom, postavila je standard za današnje igre toga žanra, a bila je i prva koja je u serijal uvela multiplayer.

13. Baldur’s Gate 3 (2023)

Iako još uvijek relativno svježa, ova role-playing avantura smještena u fantasy svijet Forgotten Realms, gdje igrači istražuju opasne ruševine, bore se protiv čudovišta i otkrivaju tajne svoje prošlosti, sasvim je sigurno jedna od igara o kojima ćemo pričati i za deset godina. Baldur’s Gate 3 osvojio nas je načinom na koji miješa nasljeđe serijala i modernu interpretaciju klasičnog RPG iskustva, kao i bogatstva razgranatog i bizarnog svijeta, te točno pogođene filozofije Dungeonsa i Dragonsa na kojoj serijal počiva.

14. Fallout: New Vegas (2010)

Malo je serijala čiji fanovi toliko snažno vole ili mrze pojedine nastavke igre, ali generalni je konsenzus da New Vegas integrira sve najbolje elemente serijala, pružajući igračima izvanredno iskustvo ciničnog i mračnog postapokaliptičnog svijeta. Smješten u Mojave Wasteland, ovaj RPG igrača prepušta lutanju u kojem srećemo široku plejadu likova koji nas svako malo zateknu svojim ponašanjem ili suludim izjavama.

15. Mass Effect 2 (2010)

RPG space opera u kojoj okupljamo i vodimo svoju posadu na samoubilačkom putovanju kroz galaksiju, boreći se protiv prijetnje vanzemaljskih Reapera. Kompleksni likovi i nerijetko emotivno razorne odluke koje igrači moraju donijeti snažno su obilježili ovu igru, odlično balansirajući emociju s interaktivnim i napetim akcijskim iskustvom.

16. Metroid Prime (2002)

FPS igra koja prati intergalaktičkog lovca Samusa Arana dok istražuje misterioznu vanzemaljsku planetu Talon IV. Ova igra bila je obožavana zbog svoje duboko angažirajuće atmosfere, inventivne igračke mehanike i do tada neviđenih svjetova za istraživanje. Revolucionarna je po tome što je uspjela prenijeti klasičnu 2D igru u 3D prostor, pritom zadržavajući sve suštinske elemente Metroid serijala.

17. God of War (2018)

Akcijska avantura smještena u svijet nordijske mitologije, u kojem igrači preuzimaju ulogu ratnika Kratosa koji se ne uspijeva pomiriti s prošlošću. Ova igra sjajno je prošla zbog svoje izrazito dobro razrađene epske priče, impresivne grafike i brojnih mogućnosti borbe. Još važnije: uspjela je redefinirati identitet franšize, prelazeći s linearnog hack-and-slash Gameplaya na otvoreniji RPG pristup, istražujući pritom teme očinstva i oprosta.

18. Halo: Combat Evolved (2001)

Još jedna znanstvenofantastična pucačina iz prvog lica koja je nedavno dobila i TV ekranizaciju vodi nas u borbu protiv invazije Covenanta. Ova velika suradnja Bungieja i Xboxa značajna je zbog svoje revolucionarne multiplayer komponente, kojom je postavila temelje za moderni konzolaški FPS žanr i potpuno promijenila svijet franšize koja je postojala od 1997. godine.

19. Persona 5 (2016)

JRPG u kojem igrači preuzimaju ulogu srednjoškolca koji se bori protiv zlih sila u Tokiju dok istražuje unutarnje i vanjsko svjetove. Ova igra polučila je velik uspjeh zbog svoje estetike na tragu mange i animea, neočekivano dubokih likova, ali i zarazne glazbe. Revolucionarna je po tome što je uspjela pomaknuti granice JRPG žanra, kombinirajući tradicionalne elemente s modernim pristupom borbi i socijalnim interakcijama.

20. Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)

Pucačina iz prvog lica koja prati globalni sukob između snaga SAS-a i terorista, pružajući napeto singleplayer iskustvo i intenzivni multiplayer koji je postavio nove standarde za online FPS iskustvo. Ova igra modernizirala je dobro poznatu i pomalo posrnulu franšizu prelaskom iz dobro poznatog svijeta Drugog svjetskog rata na suvremene sukobe, što je bio rizik koji se itekako isplatio i učinio Call of Duty jednim od najvećih serijala u povijesti.

21. Sid Meier's Civilization IV (2005)

Legendarna turn-based strategija koja igračima omogućava vođenje civilizacije od početaka ljudske povijesti do moderne ere, istražujući tehnologije, diplomaciju i ratovanje. Ova igra uspjela je značajno unaprijediti formulu prethodnih Civilization igara, donoseći mogućnost pokretanja ozbiljnije diplomacije i razvoj kompleksnije ekonomije, a svakako moramo istaknuti i bolju umjetnu inteligenciju koja je čitavu igru učinila izazovnijom i zabavnijom.

22. Batman: Arkham City (2011)

Akcijska avantura u kojoj igrači preuzimaju ulogu mračnog osvetnika, suočavajući se s najvećim neprijateljima Gotham Cityja. Ova igra izdigla se iz ostatka superjunačkih adaptacija svojom autentičnom interpretacijom ambivalentnog junaka Batmana, kao i vrlo detaljno razvijenom mapom Gotham Cityja otvorenom za istraživanje.

23. Fortnite (2017)

Izrazito popularna battle royale igra u kojoj igrači preživljavaju gradeći i uništavajući okolne privukla je pretežito mlade igrače koji ju vole zbog jedinstvene kombinacije izgradnje, borbe i društvenih interakcija. Niti jedna igra u povijesti nije popularizirala battle royale žanr kao Fortnite, postavljajući nove standarde za multiplayer iskustvo s konstantnim ažuriranjima i brojnim društvenim događajima.

24. World of Warcraft (2004)

MMORPG koji igračima omogućava istraživanje ogromnog svijeta Azerotha, borbu protiv čudovišta i sudjelovanje u grupnim aktivnostima poput raidova i dungeon crawl-a. WoW je zaista postavio nova pravila za online društveno iskustvo i kontinuirano ažuriranje sadržaja uz beskrajne mogućnosti napredovanja, zbog čega je bio i jedna od prvih ozbiljno adiktivnih igara koja nam je tih godina uzela mnoge prijatelje.

25. StarCraft II: Wings of Liberty (2010)

Znanstvenofantastična strategija u kojoj igrači biraju između Terrana, Zerga i Protossa u borbi za dominaciju u nekim je krajevima svijeta bila toliko popularna da je prerasla u esport koji se dvadeset četiri sata na dan prikazivao na TV ekranima. Uspješno je nastavila naslijeđe originalnog StarCrafta, pružajući modernu interpretaciju klasične RTS formule s bogatim singleplayer kampanjama i kompetitivnim multiplayerom koji je nadživio većinu suvremenika.