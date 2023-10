Još samo dva dana: Prijavite se za besplatno putovanje Europom

Do srijede, 18. listopada, u podne još je manje od puna dva dana ostalo, a toliko je vremena na raspolaganju 18-godišnjacima koji bi htjeli putovati Europom. Besplatno. Riječ je, naime, o natječaju objavljenom na youth.europa.eu na koji se mogu javiti svi rođeni između 1. siječnja i 31. prosinca 2005. godine (uključujući te datume). Nadalje, da bi mogli sudjelovati, kandidati trebaju biti državljani ili imati boravište u jednoj od 27 država članica Europske unije, uključujući njezine najudaljenije regije, ili u trećoj zemlji pridruženoj programu Erasmus+: Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska. Treća je dopuštena opcija da su kandidati državljani jedne od 27 članica Europske unije s boravištem u nekoj od prekomorskih zemalja i teritorija povezanih s Europskom unijom. Ako osvoje propusnice, odabrani kandidati mogu ih iskoristiti ako putovanje započinju u jednoj od zemalja koje u trenutku donošenja odluke o odabiru ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u inicijativi DiscoverEU te ako će njihovo planirano putovanje trajati do mjesec dana i obuhvatiti najmanje jednu stranu zemlju koja ispunjava uvjete za sudjelovanje u inicijativi DiscoverEU. Također, odabrani kandidati trebali bi biti spremni postati ambasadori ove inicijative – svojim objavama na društvenim mrežama.

Prijave za sudjelovanje podnose se putem internetskog obrasca na Europskom portalu za mlade. Nakon što unesu osobne podatke, svi kandidati biraju odgovor na pet pitanja iz kviza o Europskoj uniji općenito i o drugim inicijativama Europske unije za mlade. Na kraju trebaju odgovoriti i na dodatno pitanje. Kandidati će biti odabrani u okviru raspoloživog proračuna i rangirani prema točnosti i vremenu slanja odgovora. Od kandidata se traže dodatne informacije o planovima putovanja (tj. kad planiraju krenuti na putovanje, hoće li to biti prvi put da putuju bez roditelja, kakva bi iskustva i znanja htjeli steći na putovanju, kako namjeravaju financirati smještaj, hranu, osnovno osiguranje itd. tijekom putovanja i kako su saznali za DiscoverEU). Te informacije nisu obvezujuće i neće utjecati na postupak odabira. Prikupljeni podaci koristit će se u statističke svrhe i za informiranje Europske komisije i EACEA-e s ciljem poboljšanja inicijative DiscoverEU.

Kad podnese prijavni obrazac, svaki će kandidat dobiti šifru koja će mu trebati za svu daljnju komunikaciju. Ne morate putovati sami. Naime, želi li jedan kandidat pozvati druge da se priključe njegovoj skupini, on postaje voditelj skupine i treba poslati tu šifru ostalim članovima skupine kako bi se registrirali. Za njih vrijede isti uvjeti kao za voditelja skupine: da 1. siječnja 2024. imaju navršenih 18 godina i da su iz neke od 27 država članica Europske unije. Za svaku zemlju određena je kvota putnih propusnica. Postupak odabira provest će se na temelju boravišta koje kandidat navede u prijavnom obrascu. Bude li broj podnesenih prijava manji od kvote za određenu zemlju, preostale će se putne propusnice raspodijeliti kandidatima s boravištem u zemljama čiji je broj prijava veći od za njih predviđene kvote. Najprije se provjerava ispunjavaju li kandidati uvjete za sudjelovanje, odnosno jesu li prilikom prijave dali točne podatke. Kandidati će se grupirati prema boravištu i rangirati prema točnim odgovorima na pet pitanja iz kviza, a zatim prema odgovoru na dodatno pitanje. Po isteku razdoblja za prijavu rezultati će se povući s Europskog portala za mlade i poslati članovima odbora za odabir na konačno ocjenjivanje.

DiscoverEU je inicijativa u okviru programa Erasmus+ (2021. – 2027.). Mladima u dobi od 18 godina nudi priliku za putovanje koje će pobuditi njihov osjećaj pripadnosti Europskoj uniji, omogućiti im da otkrivaju njezinu raznolikost, kulturnu baštinu i povijest, druže se s ljudima iz cijele Europe, a na koncu bolje upoznaju i sebe same. U jesen 2023. Europska komisija i Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) odabrat će najmanje 35.000 mladih koji ispunjavaju navedene kriterije. Uspješnim će kandidatima dodijeliti putne propusnice kako bi od 1. ožujka 2024. do 31. svibnja 2025. do mjesec dana mogli putovati Europskom unijom. Odabrani kandidati u pravilu putuju željeznicom. No da bi se omogućio pristup što širem krugu sudionika, moći će se putovati i drugim prijevoznim sredstvima, kao što su trajekti i autobusi, pri čemu se vodi računa o okolišu, trajanju putovanja i udaljenosti. U iznimnim će slučajevima, ako nisu dostupna druga prijevozna sredstva, biti dopušteno i putovanje zrakoplovom. Tako će i mladi koji žive u udaljenim područjima ili na otocima imati priliku sudjelovati u DiscoverEU. Odabrani sudionici dobit će i Europsku iskaznicu za mlade. Nju će aktivirati u aplikaciji DiscoverEU Travel App nakon rezervacije. Iskaznica vrijedi godinu dana od aktivacije, a s njom sudionici ostvaruju popuste na kulturne sadržaje, edukativne i sportske aktivnosti, aktivnosti u prirodi, lokalni prijevoz, smještaj, hranu.