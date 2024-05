FOTO Isprobali smo repliku modela iz 1963. godine. Jasno je zašto privlači vozače koji su žudjeli za originalom

Oživljavanje starih imena, bilo da je riječ o automobilima ili motociklima, uvijek je zanimljiv pothvat. Mnogo puta uspije, ali isto tako i mnogo puta ne. Razloga je mnogo, nije sada na nama da o tome sudimo. Nama je bitno da je nedavno na hrvatsko tržište stigla jedna reinkarnirana marka motocikala – BSA Motorcycles. Kompanija Birmingham Small Arms (BSA) nastala je 1861. godine, i to najprije kao tvrtka koja je, kao što se i iz imena može zaključiti, proizvodila streljiva za britansku vojsku. Tvrtka je izrasla u veliki industrijski kombinat, koji je nakon 40 godina postojanja oformio diviziju motocikla. Tijekom 1910. na tržište su lansirali svoj prvi model motocikla BSA 3 1⁄2. Popularnost je brzo rasla, a BSA motocikle koristila je britanska vojska, ali i pošta. Poslije su se udružili s Triumphom i postali su najveći proizvođač motocikala. Ipak, loše poslovanje i oporavak japanskih marki stvarali su probleme britanskoj uzdanici. U konačnici, BSA-Triumph udružio se s Nortonom, pa je nastao NVT-Norton Villiers Triumph. No, to sve zajedno nije donijelo nikakav napredak, već ustvari njihovo propadanje.

Već su dulje vrijeme vlasnici imena BSA Motorcycles Indijci, koji su krenuli i u njegovo oživljavanje. Djeluju unutar tvrtke Classic Legends, koja je u vlasništvu Mahindre. Nju, pak, već dulje vrijeme znamo iz svijeta automobila. Unutar tvrtke Classic Legends nalaze se još neki slavni brendovi iz prošlosti, poput Jawe ili pak Yezdi Motorcycles. Mahindra je već neko vrijeme vlasnik i brenda Peugeot Motocycles. Prvi model koji su oživjeli je Gold Star. Prvi model nastao je 1938. godine, a posljednji je bio iz 1963. Upravo na osnovi njega nastao je Gold Star današnjeg doba. Vizualno gledano, riječ je o motociklu koji vrlo zorno prenosi duh modela od prije 60 godina. Proizvodi se u pet verzija boja te kao posebni Legacy Edition. On dolazi u srebrno-sivoj kombinaciji boja, a prati ih i više kromiranih detalja. Ovaj model, koji čini vrh ponude, i sami smo imali priliku isprobati.

Spominju kako je motocikl razvijen u Velikoj Britaniji, no proizvodi se u Indiji. BSA je pripremio motocikl koji se temelji na jednostavnosti jednog cilindra te užitku u vožnji. Lagan je za upravljanje, a ujedno i čvrst. Iz ispušnog sustava dopire i ugodna zvučna kulisa, primjerena trenutačnim propisima. Nastao je na cjevastom čeličnom okviru. Sprijeda su postavljene konvencionalne vilice od 41 mm, dok su straga dvostruki amortizeri koji se mogu podešavati u pet stupnjeva. Pogled privlače kromirani žbičani kotači na koje su postavljene Pirelli Phantom Sportscomp gume. Na prednjem kotaču je 100/90 x 18, dok je straga dimenzija 150/70 x 17. Prednji kotač je opremljen i diskom od 320 mm koji dolazi uz dvoklipnu Brembo čeljust. Straga je pak 255-milimetarski disk, a opremljeni su i ABS-om. Tijekom vožnje osjeća se težina od 213,5 kilograma, kao i neravnine koje bi prednji kotač mogao i nešto bolje upijati. No, valja imati na umu kako Gold Star ipak nije model koji je namijenjen sportskoj jurnjavi. Ovo je ipak model kojim se cilja na nešto ozbiljniju, stariju publiku koja je nekoć žudjela za originalom, a mogao bi privući i mlade vozače koji tek ulaze u svijet motocikala.

Foto: Ivan Cvetković

Pogonski stroj nastao je u suradnji s Rotaxom. Gold Star pokreće tekućinom hlađeni jednocilindrični DOHC motor od 652 ccm, opremljen s četiri ventila te suhim karterom. Tu je i mjenjač s pet stupnjeva prijenosa. Pri 6750 okretaja oslobađa se 45 KS, dok je pri 5500 okretaja tu i jako dobrih 55 Nm maksimalnog okretnog momenta. Obujam spremnika za gorivo je 12 litara. Iako je brzinomjer graviran do brzine od 200 km/h, špica mu je na 166 km/h. Gold Star cjenovno kreće na 7200 eura, a testni Legacy Edition stoji 8700 eura.