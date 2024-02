I to smo dočekali: Porscheov novi sportaš na struju s realnih 678 km dosega

Porsche je predstavio novi Taycan, odnosno opsežno osvježenje aktualne generacije. Od brojnih modifikacija profitiraju sve tri varijante karoserije: Taycan sportska limuzina, Taycan Cross Turismo s offroad paketom te sportski i praktičan Taycan Sport Turismo. Raspoložive su po četiri izvedbe motora u varijantama sa stražnjim pogonom ili pogonom na sve kotače. Aktualizirane verzije stići će u Porscheove prodajne centre tijekom proljeća ove godine. Nove verzije karakterizira veća snaga, veći doseg, bolje ubrzanje te brže i stabilnije punjenje. Ubrzanje iz mirovanja do 100 km/h skratilo se kod svih inačica, što pokazuju dva primjera na donjem i gornjem kraju portfelja: Taycan i Taycan Turbo S kao sportske limuzine postižu ubrzanje do 100 km/h iz mirovanja za samo 4,8 odnosno 2,4 sekunde. Time su brži od svojih prethodnika za 0,6 odnosno 0,4 sekunde.

Uz novu funkciju Push-to-Pass u sklopu paketa Sport Chrono ovisno o modelu pritiskom na gumb možete pozvati dodatnu snagu od čak 70 kW u trajanju od deset sekundi. Izraženije sportske vrijednosti ubrzanja rezultat su generalno veće sistemske snage. Tako osnovni model Porsche Taycana daje 60 kW više nego prije. U Taycanu Turbo S to povećanje iznosi čak 140 kW kada se koristi Launch-Control program. Time se sistemska snaga ovog modela povećava na 700 kW (952 KS). Električnom sportašu snaga punjenja porasla je za 50 kW te sada iznosi čak 320 kW. Za 18 minuta napunit će se sada svi modeli Taycana od deset do 80 posto napunjenosti. Rekuperacija se u kratkom vremenu povećala na čak 400 kW. Ovisno o varijanti karoserije i izvedbi motora doseg prema WLTP-u povećao se na 678 kilometara, što predstavlja povećanje od 175 kilometara odnosno 35 posto.

Za istovremeno poboljšanje performansi i učinkovitosti zaslužno je više čimbenika: dodatno razvijeni pogonski sklop s novim motorom na stražnjoj osovini snažnijim za do 80 kW u svim modelima, modificirani izmjenjivač s optimiziranim softverom, snažnije baterije, aktualizirani toplinski koncept, toplinska pumpa iduće generacije i promijenjena strategija rekuperacije i pogona na sve kotače.

Svi aktualizirani modeli električnog Taycana serijski su opremljeni adaptivnim voznim postrojem s pneumatskim opružjem. Opcijski se za verzije s pogonom na sve kotače može naručiti novi vozni postroj Porsche Active Ride. Ovaj sustav nudi takvu raznolikost komfora u vožnji i dinamike vožnje kao nikad dosad. Vozni postroj kontinuirano drži karoseriju Taycana u vodoravnom položaju, također kod dinamičnog kočenja, upravljanja i ubrzanja. Tijekom ravnomjerne vožnje sustav apsorbira gotovo sve neravnine na kolniku. U dinamičnim situacijama u vožnji vozni postroj Porsche Active Ride jamči gotovo savršeno prianjanje na cesti zahvaljujući ujednačenoj raspodjeli opterećenja na kotačima.

Nadalje, Style Porsche izoštrio je dizajn i jače diferencirao Turbo modele. Sve verzije Taycana raspolažu još bogatijom serijskom opremom, a najnovija generacija cockpita Porsche Driver Experience konceptom prikaza i rukovanja koji je poboljšan u brojnim segmentima. Iako je serijska oprema opsežnija nego prije, masa novih modela 15 je kilograma manja. Tako sada u sklopu serijske opreme dolaze ambijentalno osvjetljenje, potpora pri parkiranju uključujući kameru za vožnju unatrag, električno priklopiva vanjska zrcala s osvjetljenjem okoline zrcala, grijanje sjedala sprijeda, Porscheov inteligentni upravitelj dosega, toplinska pumpa s novim konceptom hlađenja, pretinac za smartphone za bežično punjenje, električni poklopac priključka za punjenje na vozačevoj i suvozačevoj strani, prekidač za modus vožnje i servoupravljač Plus.