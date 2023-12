FOTO Evo koje mrlje je skinula: Isprobali smo čarobnu spužvicu koju svi hvale

Čim nešto u nazivu ima riječ 'čarobno', to mi je znak za uzbunu. Čarolije pripadaju mašti i filmovima, ne vjerujem u njih u realnom životu. Stoga sam se na spomen čarobne spužve za čišćenje bez kemikalija najprije samo nasmijala. Na jednom slovenskom web shopu nudi se po cijeni od 2,99 eura. Piše, velika čarobna spužva – 11x7x4 cm. Kakva li je onda mala... Igrom slučaja, u istom me tjednu prijateljica pitala namjeravamo li testirati čarobnu spužvu. Kaže, hvale ju mnoge njezine poznanice i prijateljice, ona sama je isprobala i spužva nije uklonila umjetničko djelo koje je njezin mališan nacrtao na zidu. Pa se pita radi li nešto pogrešno. Dovoljno da provjerimo o čemu se radi u toj 'čaroliji'. Spužva je naručena, ubrzo je stigla. Vizualno, razlikuje se od klasičnih spužvi jer ima gušću teksturu, sitnije pore. Trgovac navodi da bijela čarobna spužvica dobro funkcionira za sve kućanske poslove čišćenja, kao što su čišćenje pločica, fuge, potom za čišćenje peći i WC-a. Čarobnom spužvom, kaže, mogu se očistiti staklo i plastika. Trebala bi lako ukloniti mrlje od prašine, flomastera, olovke ili bojica, te biti odlična za čišćenje automobila: prozora, kokpita, presvlaka.

Krenemo li analizirati sve navedeno, za prašinu, prozor, kokpit… u velikoj većini slučajeva nije ni potrebna čarolija, a slično je i s olovkom i drvenim bojicama. Ili s običnim flomasterom na staklu. Također, na pakiranju su nacrtani kada, umivaonik i posuđe – stvari za koje dobro posluži i klasična spužvica. No, prihvaćamo izazov, uz blago proširenje materijala i vrsta zaprljanja. Po deklaraciji, spužvu treba samo namočiti čistom vodom i iscijediti, bez upotrebe deterdženta, te njome trljati preko prljave površine. Tako smo i napravili. Osvrnuli smo se potom oko sebe, da vidimo gdje bi dobro došla neka čarolija. U oči najprije upada kut koji je svim ukućanima nekako pri ruci da se na njega naslone kad valja obući cipele. Od dodirivanja rukama već je sav posivio. Slične je boje i zid oko prekidača za paljenje svjetla, dok je zid u dječjoj sobi ukrašen olovkom i kemijskom. Zid je grublji, sep je na njemu, što otežava čišćenje. Namočena spužvica dijelove zida sive od diranja rukama očistila je u trenu, bez obzira na hrapavu površinu. Običnu olovku ukonila je skoro svu. Kemijsku olovku ‘izbrisala’ je u manjem dijelu, možda nekih 30 posto. Čak sam i predugo pokušavala, pa sam djelomično skinula i boju sa zida. Ništa zato, kist i malo boje sve će riješiti. Dijelove zida na kojima je sep zbog nekih ranijih radova poravnat spužvica je od olovke i kemijske puno lakše čistila nego grublje površine zida. Problem je ipak što mi se spužvica u rukama gotovo potpuno raspala.

Prikupljam je nekako na hrpu da pokušam još nešto očistiti. U kupaonici, umivaonik je i bez upotrebe kemikalija zasjao. Prljavština je uklonjena. No, kamenac je ostao. Najvidljiviji je na miješalici u tuš kabini, pa se tu najbolje vidi i koliko čarobna spužva skida – nakon tretmana miješalica je sjajnija, ali jasno se vide ostaci kamenca. Uklonjeno ga je oko 50 posto. Spužva je sad već u komadima, dalje neupotrebljiva. No, dosadašnji rezultat dovoljan je da me jače zainteresira. U Sparu po nešto nižoj cijeni - 2,79 eura – nalazim pakiranje s četiri ovakve spužvice, sličnih dimenzija (11x7x3 cm). Odlično! Po teksturi, vizualno i na opip, Splendid spužvica iz Spara jednaka je onoj s web shopa, jedino što ova iz Spara ima po sredini grublji, čvršći sloj. Kako proizvođač navodi, da bi bila stabilnija i dulje trajala. Krećem najprije na onu istu miješalicu s kamencem. Rezultat je jednak: uklonjeno je oko 50 posto, više nije mat već je sjajna, ali vidi se kamenac.

U kuhinji je najveći izazov ploča za kuhanje. Uvijek na njoj nešto zagori. Spužva je i tu dosta uklonila. Na stolnjaku – mrlje od tko zna čega, razaznajem tek da nisu masne. Ne očekujem previše, ali isprobavam. Začudo, mrlje su skoro potpuno nestale. Dakle, može i na tkanini. Sjetim se jednog od gorućih problema – mrlja na ovratniku jedne jakne. Spužva je i tu odradila barem 50 posto posla. Sa spužvom iz Spara, njemačke proizvodnje, potom sam se vratila svom sep zidu i mrljama oko prekidača za svjetlo. Uklonjene. Kemijska na zidu: isto kao i kineska spužva iz Slovenije, dio je otišao, dio je ostao.

Zaključak je da ovu spužvu nije loše imati kod kuće, za situacije kad stvari valja malo dovesti u red, a nemate baš puno vremena. Recimo, kad vam se najave gosti. Do rezultata se dolazi brzo i zaista bez kemikalija. Tretirane površine bit će čišće, neke i bitno čišće, no ta čistoća ipak neće biti apsolutna. Posebno kod kamenca. Vjerujem li nakon ovog testa u čaroliju? I dalje – ne. Na deklaraciji Splendid spužve rječitiji su od kineskog proizvođača pa objašnjavaju kako je ova spužva – koju oni nazivaju samo spužvom za čišćenje tvrdokornih mrlja bez dodatka kemijskih sredstava za čišćenje – proizvedena od posebnog materijala. Bijela strana spužve ima dvije veličine pora. Manje pore čiste, a veće vežu prljavštinu na sebe. Na deklaraciji je i napomena da će se spužva pri čišćenju trošiti kao gumica za brisanje, da je to zapravo spužva za brisanje, što objašnjava i zašto se kineska spužva raspala. Splendid spužva trajala je dulje zbog kompaktnijeg srednjeg sloja. A i da nije, isplativije je posegnuti za njom jer u jeftinijem paketu stižu četiri spužve trajnije od one jedne koja je k tome i skuplja.

* Stavovi izneseni u ovom tekstu su neovisna mišljenja ljudi koji su sudjelovali u analizi i nisu službeni stav Večernjeg lista.