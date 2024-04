VIDEO Isprobali smo francuski nabildani kompakt. Je li obiteljski tip? Evo dojmova

Prvo što nam prolazi glavom dok prilazimo novom Citroënu C4 X jest da ovaj model nesvakidašnjeg dizajna djeluje robusnije od onoga što obično očekujemo od automobila francuskog proizvođača poznatog po udobnosti. Dobro, Citroën već neko vrijeme kombinira udobnost vožnje s robusnim dizanerskim elementima, ali čini nam se da je na ovom modelu s tim najdalje otišao. I to dobro izgleda, i dalje je i linijama i prepoznatljivim svjetlima to pravi član Citroënove obitelji. C4 X je poput nabildanog C4. Razmeće se kupeovskom linijom krova, od tla je odignut 15,6 cm. Ovaj kompaktni crossover zapravo je atraktivan spoj kompaktne limuzine i SUV-a, crossover s fastback siluetom koji se kao produžena verzija modela C4 dužinom od 460 cm smješta između tog modela i perjanice marke, modela C5 X. Uz prtljažnik od 510 litara udovoljava svim obiteljskim potrebama, utovar stvari lagan je jer se vrata prtljažnika široko otvaraju, a za pet osoba sasvim je prostrano i u putničkoj kabini. Udobno smo se smjestili u profiliranim prednjim sjedalima, široka i udobna Advanced Comfort sjedala za svaku su pohvalu. Novi C4 X donosi i novo sučelje multimedije, My Citroën Drive Plus, s 10-inčnim HD dodirnim zaslonom. Može se personalizirati po istom principu kao pametni telefoni, lako se u njemu snaći.

Ovaj Citroënov novitet nudi se uz benzinske i dizelske motore, te uz električnu ë-C4 X varijantu, a mi smo ovom prilikom isprobali benzinsku Max PureTech 130 S&S EAT8 inačicu. To je snažniji motor iz benzinske ponude. Raspolaže sa 131 konjskom snagom, uz 230 Nm. Snaga se prenosi putem uglađenog 8-stupanjskoh automatskog mjenjača – tek smo ponekad osjećali malu zadršku kod promjena stupnjeva prijenosa. Vožnja je ugodna. Ovaj model ne vuče na jurnjavu, više je smireni tip, za opuštenu vožnju, no kad situacija traži dinamičnost – može i to. Maksimum mu je na 210 km/h, a iz mirovanja do stotke isprobanom modelu trebaju 10,3 sekunde. Prosječna mu je potrošnja po WLTP-u deklariranih 5,7 l/100 km, u praksi gotovo litru više.

Novi C4 X donosi i novo sučelje multimedije, My Citroën Drive Plus, s 10-inčnim HD dodirnim zaslonom Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Vratimo se na onu opuštenu vožnju. Citroën je razvio inovativni sustav ovjesa koji naglašava udobnost, ali ujedno bez problema ‘guta’ sve neravnine na cesti. Dodamo li tom ‘pahuljastom’ osjećaju u vožnji sve napredne tehnologije koje okružuju vozača, on se ovdje može osjećati kao u automobilu luksuznije klase. C4 X nudi niz pametnih sustava, ukupno njih do 20. Max je najbogatiji od tri ponuđena paketa opreme za ovaj model. Obuhvaća, primjerice, pomoć pri zadržavanju vozila unutar vozne trake, automatsko kočenje u slučaju opasnosti, nadzor mrtvog kuta, pomoć pri parkiranju sprijeda i straga, kameru za vožnju unatrag, regulator/limitator brzine, LED Vision svjetla, automatski dvozonski klima-uređaj, MyCitroën Drive Plus infotainment sustav HD s navigacijom 3D, Head-up display, Advanced Comfort sjedala, 18” naplatke od lagane legure 18", dodatno zatamnjena stražnja bočna i stražnje staklo. S dodatnom opremom testni primjerak stoji 31.984 €, po cjeniku Citroën C4 X Max PureTech 130 S&S EAT8 košta od 28.338 eura.