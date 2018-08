WLTP - što se krije iza kratice koja je mnogim proizvođačima zadala velike glavobolje

WLTP je kratica koja se u zadnje vrijeme sve više spominje u autoindustriji, a mnogim je proizvođačima zadala velike glavobolje. Radi se, vjerojatno već znate, o novom ciklusu mjerenja potrošnje goriva (WLTP, u prijevodu: svjetski usklađen postupak testiranja), koji nakon 20 godina, koliko je na snazi NEDC (novi europski ciklus vožnje), donosi promjene u testiranju potrošnje goriva.

WLTP je u mjerenju potrošnje realniji i mnogo bliži stvarnosti nego što je to NEDC, za koji su česte kritike bile da se testiranja provode u “laboratorijskim uvjetima”, pa se na cesti u pravilu trošilo 1,5-2 l/100 km više nego što je deklarirao proizvođač prema rezultatima NEDC testiranja. Novi protokol naložila je Europska komisija, a inicijator je Odbor za okoliš. Već je to tradicionalna utakmica europskih institucija koje stalno propisuju sve strože ekonorme i proizvođača automobila, koji se bore da ih ispune ili nekako zaobiđu (primjer afere Dieselgate).

Međutim, EU propisi za ispust CO2 su vrlo strogi, za razliku od onih za NOx (barem do sada), pa je prosječni ispust cijele game proizvođača 2015. određen 130 g/km CO2, a do 2020. treba biti 95 g/km CO2. Za svaki prijeđeni gram proizvođači plaćaju velike penale i zaista se trude da granice ispoštuju, a kako je WLTP ciklus stroži, i ispusti CO2 su veći. Zbog toga je Europska komisija odlučila izaći u susret proizvođačima, koji do 2020. zbog WLTP-a ne bi imali šanse ispuniti 95 g/km CO2, u prosjeku game, pa su smislili korelaciju WLTP ciklusa u NEDC u prijelaznom razdoblju, kako ne bi porezno opteretili proizvođače.

Ali, ovoga puta je situacija još zaoštrenija, budući da je novi WLTP protokol, koji za homologaciju svih novih vozila koji se stavljaju na tržište stupa na snagu 1. rujna 2018. godine, unatoč razdoblju prilagodne prema kojem će NEDC sustav ostati u uporabi prema koreliranom sustavu sve do 2021. godine, mnogim proizvođačima donio mnogo problema. Primjerice, Porsche je do daljnjega prestao proizvoditi određene modele usklađenja modela s testnim ciklusom WLTP (konkretno zbog pretvorbe benzinskih motora uz filtar partikularnih čestica (GPF) i dobivanje novih tipova odobrenja). Audi je prestao privremeno proizvoditi nove modele A6 i A7 Sportback s 3,0 V6 motorom, a Peugeot model 308 GTI. Već od 1.1.2019. godine će sva vozila u prodajnim salonima (uz izuzetak onih na kraju tržišnog ciklusa) morati imati istaknute podatke o potrošnji iz WLTP ciklusa.

A jedan od problema jest i što se u mnogo država Europske unije porezi na kupnju automobila određuju na temelju ispusta CO2 (kao i u Hrvatskoj), a kako je ispust CO2 prema WLTP-u u pravilu veći nego što je bio prema NEDC-u, znači da bi trošarine na automobile poskupjele. Dakle, ili će države smanjiti trošarinske stope ili će trošarine za kupce poskupjeti. Ali, Europska komisija, pa slijedom toga naša Vlada odnosno Carinska uprava, prema još uvijek neslužbenim podacima, WLTP protokol mjerenja potrošnje i ispusta CO2 na izračun trošarina počet će primjenjivati tek od 1.1.2020. godine. Do tada bi se u tu svrhu trebala primjenjivati NEDC mjerenja, odnosno za one automobile koji imaju vrijednosti potrošnje prema WLTP-u, uzimat će se spomenuta vrijednosti WLTP-a korelirane u NEDC vrijednosti, a one neće biti mnogo drukčije od postojećeg NEDC-a. Stoga se trošarinski razredi za pojedini automobil neće u pravilu mijenjati.

Tako bi političari odgodili problem povećanja trošarina zbog WLTP protokola do kraja 2019. godine, kad će se zaista morati početi primjenjivati WLTP protokol bez preračunavanja u NEDC, koji će zauvijek otići u povijest. Ali, i tada će Carinska uprava imati instrument smanjenja stopa trošarina koje uredbom donosi Vlada, kako bi se zbog povećanja CO2 vrijednosti primjenom WLTP ciklusa, izbjeglo poskupljenje automobila, što je i preporuka Europske komisije. U prijelaznom razdoblju će tako biti komplicirano i zbunjujuće za mnoge kupce, jer će se za plaćanje trošarine primjenjivati i u obzir uzimati kolerirane vrijednosti ispusta CO2 iz ciklusa WLTP u NEDC, dok će se kupcima u salonima komunicirati vrijednosti potrošnje goriva i ispusta CO2 dobivene iz novog WLTP ciklusa.

