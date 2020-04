Vozila uskoro neće imati vanjske retrovizore, zamijenit će ih kamere

Vozila bez vanjskih retrovizora viđali smo u automobilskim salonima. Mahom su to bili konceptni automobili koji su prikazivali tehnologiju na kojoj automobilska industrija radi, stvari koje bi se jednom mogle naći u nekim budućim automobilima.

Prvi je bio Audijev e-tron

Na ideju automobila bez retrovizora, međutim, mnogi su gledali kao na dio showa, prikaz maštovitosti dizajnera i inženjera. No, izostanak vanjskih retrovizora pokazao se jednom od inovacija koje su doista i zaživjele. Najprije je Audi u svom prvom potpuno električnom serijskom automobilu, SUV modelu e-tron, kao dodatnu opremu ponudio kamere umjesto vanjskih retrovizora. Na vanjskom bočnom dijelu automobila na nosaču je sa svake strane montirana kamera s koje se snimka prikazuje s unutrašnje strane vrata, u uglu kod A nosača, tako da vozač – da bi vidio ono što bi inače gledao u retrovizoru – gleda u istom smjeru kao i dosad, s klasičnim retrovizorima.

Virtualna vanjska osvrtna zrcala, što je službeni Audijev naziv za kamere umjesto retrovizora, na e-tronu (koji s 360 električnih konja, quattro pogonom i automatskim mjenjačem stoji 669.461 kn) valja doplatiti 12.751 kunu. To ipak nisu svi troškovi jer virtualni retrovizori dolaze uz još neke stavke s popisa dodatne opreme. Kako funkcioniraju? Umjesto retrovizora se na boku vozila nalaze kamere. Snimljena se slika prikazuje na OLED zaslonima na unutrašnjim panelima vrata. Predviđena je automatska obrada slike za sprečavanje zasljepljivanja, a rezultat je i bolja aerodinamična vrijednost te manja buka od vjetra. Ako je opremljen virtualnim retrovizorima, Audi e-tron postiže Cd vrijednost otpora zraka od 0,27, što je vrhunski rezultat u SUV segmentu.

S e-tronom su virtualni vanjski retrovizori prvi put ugrađeni u neki serijski automobil, a njemački proizvođač navodi da ih ne ugrožavaju ni magla ni jaka kiša. Iste vrijednosti navodi i Mercedes-Benz koji je tu tehnologiju prvi put ugradio u kamion, a ne u osobni automobil. U novom Actrosu, naime, Mercedes je klasične bočne retrovizore zamijenio kamerama. Kamere su ugrađene u krovni okvir kamiona, a zasloni na A nosače, pa novi Actros na cesti i laik može prepoznati po izostanku klasičnih velikih retrovizora.

Veća sigurnost kamiona

Prednosti novog sustava su očite – manja potrošnja zbog poboljšane aerodinamike i povećana sigurnost zahvaljujući boljoj vidljivosti, navodi Mercedes-Benz Trucks. Njegov MirrorCam sustav kamera vozaču omogućava bolji pogled na cestu jer veliki retrovizori više ne zaklanjaju cestu lijevo i desno od A nosača. Prednosti virtualnih retrovizora vozač kamiona prvenstveno će osjetiti na raskrižjima, pri manevriranju i u uskim zavojima. Klasični retrovizori su fiksni, pa vozač može izgubiti iz vida stražnji dio prikolice.

Suprotno tome, MirrorCam okreće sliku kamere prema unutrašnjosti zavoja, tako da vozač uvijek vidi kraj prikolice. U principu, sustav je postavljen za standardne poluprikolice, ali zakretanje se može regulirati pojedinačno. To se na modernim prikolicama odvija automatski jer one svoje geometrijske podatke prenose vučnom vozilu. Vozač može i ručno pomicati radijus okretanja kamere. Optimizirana aerodinamika i kod kamiona smanjuje potrošnju – Mercedes navodi da optimizirani otpor vjetra zahvaljujući MirrorCamu može rezultirati do 1,5 posto nižom potrošnjom goriva.

Prljavi ili zamrznuti retrovizori također ne trebaju zabrinjavati: kamere su postavljene visoko, pa se teže zaprljaju, a kamera se automatski grije pri temperaturama nižim od 15 Celzijevih stupnjeva.