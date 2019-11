Unatoč fijasku na predstavljanju Teslinog kamioneta naručeno 150 tisuća primjeraka

Nakon što je na predstavljanju novog Teslinog kamioneta dva puta razbijeno njegovo "neprobojno" staklo, isti je kamionet naručen gotovo 150 tisuća puta, prenosi u nedjelju BBC.

Vlasnik Tesle Elon Musk predstavljao je novi "Cybertruck" futurističkog izgleda, te je na pozornici djelatnik njegove firme bacanjem metalne loptice u staklo kamioneta htio pokazati kako se metalno staklo ne može razbiti.

Međutim, staklo je puklo, i to dva puta. Dionice Tesle izgubile su 6, 1 posto vrijednosti nakon tog događaja u četvrtak, a Muskovo bogatstvo smanjilo se za 768 milijuna dolara u jednom danu, prema podacima Forbesa.

"146 tisuća narudžbi Cybertrucka do sada", napisao je na Twitteru Ellon Musk i dodao da je to uspio bez oglašavanja.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor