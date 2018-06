Testirali smo XC40: Scenski nastup odličan, ukupna izvedba dobra

Novi Volvo XC40 od nedavno je član redovne švedske postave na našem tržištu. Novom su igraču u klasi kompaktnih SUV-ova zasad na raspolaganju četiri motorne opcije: dizelski D4 od 190 konja i benzinski T5 s 247 KS tu su od početka, a u akcijskom se cjeniku od nedavno nude i D3 (dizelaš od 150 KS) i T3 (benzinac od 156 KS).

Isprobali smo dizelaša u R-Design izvedbi, primjerak sa svom mogućom opremom, u kojem je potentan motor serijski uparen s 8-stupanjskim automatskim mjenjačem neobično izvedene ručice. Svidjela nam se, no performanse mjenjača smatramo prosječnim. Turbodizelaš od 190 KS i 400 Nm radi uglađeno, u niskim i srednjim okretajima relativno tiho, i pruža dosta zadovoljstva u vožnji, posebno na otvorenoj cesti. Upravljiv je, agilan, ali za sportski stil vožnje ipak nije, pa čak ni uz sportsko podvozje koje dolazi na R-Design izvedbi. Po tvorničkoj deklaraciji, od mirovanja do stotke stiže za 7,9 sekundi. Postiže maksimalnih 210 km/h. Tijekom testa ovaj nam je SUV s pogonom na sve kotače trošio prosječne 7,2 litre na stotinu prijeđenih kilometara.

Na tržištu se švedski kompaktni SUV s nestrpljenjem očekivao, jer riječ je o najmanjem Volvu u najtraženijem segmentu, a interes pojačava i titula Europskog automobila 2018. godine. XC40 je, naime, prvi Volvo u povijesti koji je osvojio ovu titulu. Kompaktni sportski terenac dosad je i najindividualniji Volvo, a trenutačno je vizualno najupečatljiviji u segmentu. Zasluge za to idu stražnjem kraju širem od prednjega (za 25 mm) te markantnom prednjem kraju, posebno na ušminkanom R-Design primjerku.

Volvo XC40 nastao je na novoj modularnoj platformi, pri čijem je stvaranju cilj, među ostalim, bio i dobiti što prostraniju putničku kabinu. Taj je cilj postignut, prostora na svih pet sjedala u XC40 ima sasvim dovoljno i za visoke putnike. Materijali u interijeru idu iz krajnosti u krajnost – od kvalitetne, gumirane plastike ugodne na dodir do one jeftinije, tvrde. Vrata se ugodno otvaraju i zatvaraju, bez neugodnog limenog zvuka. Sjedala su ugodna, široka, a udobnosti vožnje pridonosi i povišen položaj sjedenja. Moderan dizajn stražnjeg kraja “ukrao” je malo preglednosti straga, ali testni je primjerak opremljen s toliko kamera i senzora da s preglednošću straga nismo imali problema. Njegove kamere, naime, pokrivaju 360 stupnjeva oko vozila te se mogu naizmjenice aktivirati. Interijerom dominira 9-inčni dodirni ekran, poput tableta, na kojem su objedinjene sve bitne funkcije. Njime se rukuje jednostavno, pregledan je i atraktivan. I što je najbolje, dio je serijske opreme, kao i 12,3-inčni TFT digitalni instrumenti.

Dio opreme Volva XC40 su i silni sustavi za pomoć vozaču zahvaljujući kojima se automobil, primjerice, samostalno zadržava u svojoj voznoj traci, prati prometnu situaciju oko sebe, čita prometne znakove te vozača upozorava na prekoračenje brzine. Bez obzira na prebogatu opremu i brojne šminkerske detalje, u testnom XC40 ipak nam nedostaje dio Volvove karizme, posebnost skandinavskog dizajna zbog kojeg volimo veće modele ovog proizvođača. Koliko je izvana drukčiji od drugih, toliko nam je u interijeru običan. Nije loše biti običan, ali sjedanje u takav model nije nas ni “izulo iz cipela”.

Da pojednostavimo – vozač koji jako želi Volvo, ali su mu ostali, veći modeli nedostupni, s ovim će se oduševiti. Ali, vozač koji vozi ili voli XC60 i ostale primjerke serije 60 razliku u cijeni neće smatrati dovoljno dobrom kompenzacijom za nešto manje poseban dizajn i dojam. No, s obzirom na to da ovih prvih vozača ima puno, potražnja za Volvom XC40 već je velika i sigurni smo da će neko vrijeme takva i ostati.

Volvo XC40 u Hrvatskoj – po akcijskom cjeniku – stoji od 247.425 kn. XC40 D4 A AWD First Edition stoji 351.824 kn. Bogata izvedba poput testirane – D5 AWD R-Design – stoji 379.910 kuna. Dodamo li svemu tome još i dodatnu opremu (paketi Intellisafe Pro, Prilagodljivost Pro, Business Pro, Povezanost, Zimski Plus, Volvo on Call, LED aktivna svjetla, kožne presvlake, biserno bijela boja...), ukupan se iznos penje na 504.319 kn.