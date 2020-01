Testirali smo novi Passat: Njemački klasik ima sve vještine za budućnost

Iako se ne radi o novoj generaciji, već ‘samo’ o redizajnu osme generacije, Passat je i dalje među najvažnijim Volkswagenovim modelima, pa ne čudi što je njegovo osvježenje odrađeno i više nego ozbiljno. Osim sitnijih dizajnerskih dorađivanja i standardnih LED svjetala, obnovljeni Passat donio je naprednije motore, bolju opremu, sustav poluautonomne vožnje (opcijski). Dvolitreni dizelski motor i dalje razvija 150 konjskih snaga, troši manje, radi uglađeno, bez buke i vibracija. Dio zasluge za to ide i boljoj izolaciji putničkog prostora. Modifikacijom ovjesa, pak, smanjene su vibracije. S obzirom da su poboljšana i sjedala, vožnja je u obnovljenom Passatu udobnija. U isprobanom primjerku dizelski je motor uparen s DSG 7-stupanjskim automatskim mjenjačem glatkih izmjena stupnjeva prijenosa. Ta kombinacija deklarirano iziskuje četiri litre goriva na stotinu prijeđenih kilometara, no mi smo tijekom testa u prosjeku trošili litru više, što je i dalje odličan rezultat.

Nova sjedala, instrumenti...

Osim novih sjedala i kvalitetnijih materijala, u kabini uočavamo novo višenamjensko kolo upravljača i novodizajnirane digitalne instrumente. Jednostavnije se prilagođavaju vozačevim potrebama, a zbog povećanog kontrasta i rezolucije su pregledniji. Jednostavnije sučelje i više funkcija dobio je i infotainment sustav. Business je globalno srednja ponuđena razina opreme kod novog Passata, no kod nas je početna. Pogledom na popis stavki koje ona obuhvaća riječ ‘početna’ ipak je zadnja koju bismo ovdje upotrijebili. Naime, Passat među ostalim ima trozonski automatski klima-uređaj, automatsko održavanje razmaka ACC i Front Assist koji funkcionira do brzine 210 km/h, sustav za prepoznavanje pješaka, We Connect Plus sustav, el. preklopive i grijane retrovizore, Lane Assist, pomoć kod prometnog zastoja, pomoć pri parkiranju sprijeda i straga, višenamjensku kameru, putno računalo, radio, Bluetooth, USB priključak, ErgoComfort vozačevo sjedalo s el. namještanjem naslona, kromirane detalje.

Bogato opremljen

Novi Passat stoji od 215.918 kuna, kad u njemu kuca benzinsko srce. Dizelska ponuda starta od 238.985 kn. Testni je primjerak uz Business razinu opreme imao i nekoliko stavki s popisa dodatne opreme (glasovno upravljanje multimedijom, kamera za vožnju unatrag, navigacijski sustav Discover Media s 8-inčnim dodirnim ekranom u boji, grijanje prednjih sjedala, grijanje mlaznica za pranje vjetrobrana...). Sve to cijenu je dovelo do 290.676 kn.

Scene koje su vas najviše iznenadile: Najveći hit bila je djevojka na parkiralištu