Testirali smo najveći, najnapredniji i najbolje opremljen Seatov SUV

Veliki španjolski SUV Tarraco, nedavno pristigao na naše tržište, isprobali smo u reprezentativnom izdanju – sa sedam sjedala, pogonom na sva četiri kotača, DSG automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom i dizelašem od 150 konja. Iako je srcem “španjolac”, Seat Tarraco i mjestom proizvodnje upućuje na pripadnost Volkswagen grupi, ali i na brojne napredne tehnologije koje je iz nje preuzeo.

Ovaj se velikan, naime, proizvodi u Njemačkoj, u Wolfsburgu, te donosi najbolju tehnologiju u segmentu. Opremljen je najnovijim sigurnosnim asistentima, kao što su sustav pomoći u zastoju, upozorenje na sudar koji prijeti, automatsko kočenje, Pre Safe sustav. Vozač može mijenjati načine vožnje, odnosno postavke vozila može prilagoditi kako bi se ono u vožnji ponašalo više sportski, ekološki, komforno, terenski. Testni primjerak ima pogon na sva četiri kotača.

Već početni Tarraco Style serijski ima, među ostalim, sedam zračnih jastuka, klima- uređaj, radio s osam zvučnika, USB i AUX-IN priključak, Bluetooth, glasovnu kontrolu, digitalni kokpit, LED prednja i stražnja svjetla, sustav nadzora i zadržavanja vozne trake, tempomat i limitator brzine s multifunkcijskom kamerom, sustav nadzora prometa, uključujući kočenje u slučaju nužde, stražnje parkirne senzore, maglenke s funkcijom zakretanja, el. podesive i grijane retrovizore. Testni primjerak ima još bogatiju razinu opreme Xcellence te ponešto dodatne.

Robustan vanjski dizajn skriva obilje prostora u putničkoj kabini s konfiguracijom sjedenja 2+3+2. Na stražnja dva sjedala brzo će se i spretno uvući dijete, koje će, štoviše, i uz slobodna mjesta u drugom redu izabrati sjediti u trećem redu objašnjavajući kako je to – baš fora. Odraslima će u trećem redu ipak biti malo skučeno, prije svega za glavu i koljena, no za prijevoz na kraće rute može proći. U prtljažnik Tarraco prima čak 700 do čak 1920 litara, ovisno o broju sjedala koja su u uporabi te o položaju drugog reda sjedala (stražnja klupa je pomična).

Sjedala u prvom i drugom redu široka su i udobna te ne umaraju ni za višesatne vožnje. U naslon prednjih sjedala ugrađeni su praktični stolići s držačima čaša, što također podiže komfor putovanja. Materijali su kvalitetni, završna obrada također, pa i tu Tarraco pokazuje srodstvo s Volkswagenovim modelima. Iako masivan, u vožnji je Tarraco ugodan i uglađen. Ležernoj vožnji uvelike pridonosi vrhunski DSG 7-stupanjski automatik s dvostrukom spojkom, kao i dobra zvučna izolacija zahvaljujući kojoj se ni pri vožnji autocestom u kabinu ne probija ni zvuk motora ni buka s ceste. Isprobani je motor korektan izbor za ovako robustan model. Ne možete računati na strelovita ubrzanja, ali u zadanim okvirima pruža dovoljno dinamičnu i prije svega komfornu vožnju.

Tarraco stoji od 225.519 kuna, u izvedbi s benzinskim motorom od 150 konja, ručnim mjenjačem i prednjim pogonom. Primjerak poput isprobanog – Tarraco 2,0 TDI DSG 4Drive Xcellence sa svom dodatnom opremom, uključujući konfiguraciju sa sedam sjedala – stoji 324.955 kuna.

Sve potrebno za sigurnost i komfor Seat svoj Tarraco ne nudi s nižim razinama opremljenosti, već samo u dva bogatija paketa: Style i Xcellence. Nastavljajući se na, u ovom slučaju, početni Style, Xcellence paket donosi 19” lakometalne naplatke, adaptivni tempomat, Climatronic trozonski klima-uređaj, sustav ulaska, izlaska i pokretanja vozila bez ključa, handsfree električna vrata prtljažnika, virtualnu pedalu, kameru za vožnju unatrag, pomoć pri parkiranju, kromirane krovne nosače, dodatno zatamnjena bočna stražnja stakla i stražnje staklo, kromirani okvir prozora, LED osvjetljenje unutrašnjih ručica vrata, osvijetljene ukrasne letvice pragova.

